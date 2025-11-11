Кого из депутатов Госдумы лишали неприкосновенности

ГД дала согласие на лишение иммунитета Анатолия Вороновского 11 ноября 2025 года и заведение в отношениии него уголовного дела

Анатолий Вороновский © АГН "Москва"

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 ноября 2025 года Госдума дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского (фракция "Единая Россия") и возбуждение в отношении него уголовного дела. Это второй случай за время работы Госдумы VIII созыва: в 2021 году депутатской неприкосновенности был лишен член фракции КПРФ Валерий Рашкин.

Депутатская неприкосновенность

Парламентская (депутатская) неприкосновенность - законодательная норма, при которой депутатам предоставляется частичный иммунитет от судебного или уголовного преследования, а также арестов, задержаний, обысков и других действий. В случае возбуждения в отношении депутата уголовного или административного дела генпрокурор вносит в нижнюю палату парламента представление о снятии с депутата иммунитета. Без согласия Думы дело не может быть передано в суд. Вопрос о лишении неприкосновенности рассматривается на заседании Госдумы, решение считается принятым, если за него проголосовало большинство парламентариев.

В случае привлечения члена палаты к уголовной ответственности и после вступления в законную силу обвинительного приговора суда его депутатские полномочия прекращаются.

Статистика

За годы своей работы Государственная дума сняла иммунитет с 12 депутатов (без учета Анатолия Вороновского). Из них четверо также были лишены и депутатских мандатов: Константин Ширшов и Валерий Рашкин от КПРФ, Илья Пономарев (признан иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов) и Вадим Белоусов от "Справедливой России".

Первая попытка лишения неприкосновенности была предпринята Госдумой I созыва в апреле 1995 года. Тогда по представлению генпрокурора РФ парламентарии голосовали за снятие иммунитета с независимого депутата Сергея Мавроди, создателя компании "МММ", обвиняемого в финансовых махинациях. Однако для принятия решения не хватило 17 голосов (283 при необходимом минимуме 300). Позднее, 6 октября 1995 года, палата лишила Мавроди мандата.

Меньше всего случаев лишения депутатской неприкосновенности было во втором, третьем и пятом созывах Госдумы (по 1; в четвертом созыве не было), больше всего - в шестом созыве (6). Госдума VII созыва дважды принимала решение о снятии иммунитета со своих членов. Действующий состав палаты до настоящего времени лишь однажды снимал неприкосновенность с парламентария.

Кто из депутатов Госдумы был лишен неприкосновенности

18 сентября 1998 года Госдума II созыва лишила депутатской неприкосновенности независимого депутата Надиршаха Хачилаева. Соответствующий запрос направила в Думу Генпрокуратура РФ, обвинив депутата и его брата Магомеда в организации массовых беспорядков и вооруженном захвате здания правительства в Махачкале в мае 1998 года. В октябре 1999 года Хачилаев был арестован. 13 июня 2000 года Верховный суд Дагестана вынес приговор: в связи с отказом прокурора от главного пункта обвинения (организация массовых беспорядков) Хачилаев был признан виновным только в незаконном хранении оружия. Его приговорили к 1,5 года лишения свободы и освободили из-под стражи в связи с амнистией в честь 55-летия Победы. 11 августа 2003 года Хачилаев был убит в Махачкале.

1 ноября 2001 года решением Госдумы III созыва был лишен депутатской неприкосновенности сопредседатель партии "Либеральная Россия", заместитель председателя думского комитета по бюджету Владимир Головлев (фракция "Союз правых сил"). При этом нижняя палата дала согласие генпрокурору на расследование уголовного дела, возбужденного в отношении депутата по ст. 147 УК РФ (мошенничество), но отказала в разрешении на его арест. Головлев обвинялся в злоупотреблении служебным положением во время работы на посту председателя комитета по управлению госимуществом администрации Челябинской области в 1991-1992 годах и хищении 22 млрд неденоминированных рублей при продаже пакета акций Магнитогорского металлургического комбината. 21 августа 2002 года Головлев был убит в Москве, уголовное дело о мошенничестве в отношении него закрыто.

3 октября 2010 года Госдума V созыва дала согласие генпрокурору РФ на лишение неприкосновенности депутата от фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна. В отношении него в 2010 и 2012 годах были возбуждены три уголовных дела по обвинению в мошенничестве в крупном размере - на общую сумму свыше 7 млрд руб. 31 января 2011 года Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Егиазаряна, который покинул Россию и был объявлен в розыск. 9 марта 2011 года Госдума дала согласие на его арест. Депутатские полномочия Егиазаряна истекли после парламентских выборов в декабре 2011 года. 31 мая 2018 года Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил экс-депутата к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 700 тыс. рублей.

6 июля 2012 года Госдума VI созыва дала генпрокурору РФ согласие на лишение неприкосновенности Владимира Бессонова (фракция КПРФ). Он был обвинен в применении насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов во время несанкционированного митинга в Ростове-на-Дону 2 декабря 2011 года (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Владимир Бессонов расценил ситуацию как "политический заказ" и дважды - в 2013 и 2014 годах - попытался обжаловать решение о снятии иммунитета в Верховном суде, однако его обращения были отклонены. 28 января 2015 года Госдума дала согласие на передачу уголовного дела в отношении Бессонова в суд. Сам парламентарий на суде не присутствовал, так как покинул Россию. Он был объявлен в федеральный розыск. В 2016 году депутатские полномочия Бессонова истекли в связи с избранием нового созыва Госдумы. 12 сентября 2018 года Кировский районный суд Ростова-на-Дону заочно приговорил Владимира Бессонова к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

13 февраля 2013 года Госдума VI созыва лишила Константина Ширшова (фракция КПРФ) парламентской неприкосновенности и согласилась на привлечение его к уголовной ответственности по обвинению в мошенничестве, удовлетворив запрос генпрокурора РФ. Ранее, 11 февраля, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что Ширшов подал официальное заявление об отказе от депутатского иммунитета. 19 апреля того же года парламентарию было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. По данным следствия, вместе с соучастниками Ширшов требовал от предпринимателя Александра Чернякова €7,5 млн за содействие в получении депутатского мандата. Сам Ширшов обвинения отверг. 22 ноября 2013 года. Госдума поддержала представление Генпрокуратуры о передаче уголовного дела в суд. 26 мая 2014 года депутат был приговорен Мосгорсудом к пяти годам колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей. Приговор вступил в силу 15 апреля 2015 года, а 22 мая Госдума лишила Ширшова депутатского мандата. В январе 2017 года он был освобожден из мест лишения свободы досрочно.

19 февраля 2013 года Госдума VI созыва дала согласие Генпрокуратуре РФ на лишение неприкосновенности Олега Михеева ("Справедливая Россия") для возбуждения уголовного дела по обвинению в мошенничестве в крупных размерах и воспрепятствовании правосудию. 25 апреля 2017 года Советский районный суд Волгограда вынес постановление о заочном аресте Олега Михеева, чьи депутатские полномочия на тот момент уже истекли. Экс-парламентарий был объявлен в федеральный розыск. 30 августа 2019 года Басманный суд Москвы вынес в отношении Михеева еще одно заочное решение об аресте. По данным следствия, Михеев причастен к неправомерному завладению 14 объектами недвижимости Волгоградского моторостроительного завода, хищению 2,1 млрд рублей у Промсвязьбанка и 172 млн рублей кредита Номос-банка. Летом 2024 года дело в отношении экс-депутата, находящегося в розыске с 2017 года, было возобновлено. 10 июня 2025 года Советский районный суд Волгограда признал Михеева виновным в покушении на мошенничество на сумму более чем 2 млрд рублей по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и заочно приговорил его к 5,5 года лишения свободы и штрафу 700 тыс. рублей. Приговор был обжалован. 18 августа 2025 года судебная коллегия по уголовным делам Волгоградского областного суда рассмотрела апелляцию и оставила приговор без изменения.

10 июня 2014 года был лишен неприкосновенности депутат Госдумы VI созыва, глава комитета по информполитике Алексей Митрофанов. Формально депутат являлся членом фракции "Справедливая Россия", но фактически был отстранен работы в ней в 2012 году из-за нарушений внутрипартийной дисциплины. Госдума также дала согласие генпрокурору РФ на привлечение Митрофанова в качестве обвиняемого по делу о мошенничестве в особо крупных размерах в составе организованной группы (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Соответствующее представление генпрокурора поступило в парламент 20 мая 2014 года. Запрос был связан с уголовным делом о вымогательстве $200 тыс. у бывшего соучредителя компании "Арктур-строй" Вячеслава Жарова. Однако Алексей Митрофанов, покинувший пределы РФ, так и не был привлечен к уголовной ответственности. Его депутатские полномочия истекли в 2016 году.

4 июля 2014 года Госдума VI созыва лишила неприкосновенности депутата от фракции КПРФ Николая Паршина и дала согласие генпрокурору РФ на привлечение парламентария в качестве обвиняемого по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Соответствующее представление генпрокурора поступило в Госдуму 1 июля. Николай Паршин стал фигурантом уголовного дела, возбужденного в апреле 2014 года в отношении ряда чиновников Волгоградской области, обвиняемых в махинациях при продаже недвижимости. Сумма ущерба для областного бюджета составила 25 млн рублей. 26 августа 2015 года Паршин был объявлен в федеральный розыск. В 2016 году его депутатские полномочия завершились. 26 апреля 2017 года Волжский городской суд (Волгоградская область) вынес решение о заочном аресте экс-депутата. 1 июля 2021 года суд признал Паршина виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и приговорил его заочно к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. рублей.

7 апреля 2015 года Госдума VI созыва лишила неприкосновенности Илью Пономарева от фракции "Справедливая Россия" (в 2022 году признан иноагентом, в 2023 году внесен в реестр экстремистов и террористов) по запросу Генпрокуратуры. Депутат стал фигурантом уголовного дела о растрате 22 млн рублей из средств фонда "Сколково". 17 июля 2015 года Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте депутата, который в 2014 году покинул пределы России. 16 октября 2015 года Госдума дала согласие органам следствия на его арест, а 10 июня 2016 года лишила Пономарева мандата за неисполнение им депутатских обязанностей (стал первым российским парламентарием, лишенным полномочий согласно данной норме закона о статусе депутата). В 2019 году экс-депутат получил гражданство Украины. В 2024 году в России он был приговорен заочно к 10 годам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.

6 декабря 2018 года Государственная дума VII созыва дала согласие Генпрокуратуре РФ на лишение неприкосновенности депутата фракции "Справедливая Россия" Вадима Белоусова. Вопрос о депутатском иммунитете впервые за 25 лет работы Государственной думы обсуждался в закрытом от прессы режиме. Представление Генпрокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности Белоусова и привлечении его к уголовной ответственности поступило в Госдуму 19 июня 2018 года. Депутат стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в размере 3,25 млрд рублей в составе преступной группы, в которую входил также экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич. В сентябре 2021 года Вадим Белоусов был избран в Госдуму VIII созыва по списку партии "Справедливая Россия - За правду". 3 августа 2022 года Мосгорсуд приговорил депутата к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении взятки по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Наказание было назначено заочно из-за неявки подсудимого. Белоусов был объявлен в розыск. 1 ноября 2023 года Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Белоусова. В конце декабря 2023 года его дело было направлено на новое рассмотрение.

24 октября 2019 года Государственная дума VII созыва сняла неприкосновенность с депутата Николая Герасименко (фракция "Единая Россия"), который 23 июня того же года стал участником ДТП на Ленинском проспекте Москвы, сбив на своем автомобиле мотоциклиста. В отношении парламентария было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего средней тяжести). 18 ноября Гагаринский суд Москвы лишил депутата права управления транспортным средством на срок 1,5 года. Депутатские полномочия Николая Герасименко истекли после избрания в сентябре 2021 года нового состава Госдумы.

25 ноября 2021 года Госдума VIII созыва дала согласие генпрокурору на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте. Соответствующее представление генпрокурора поступило в Госдуму 17 ноября. 2 декабря было возбуждено уголовное дело в отношении Валерия Рашкина по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). 13 декабря ему было предъявлено обвинение. Свою вину депутат не признал. 10 марта 2022 года Госдума дала согласие генпрокурору на передачу дела Валерия Рашкина в суд. 22 апреля 2022 года он был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. 25 мая 2022 года Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Валерия Рашкина в связи со вступившим в силу обвинительным приговором суда. 28 мая 2024 года стало известно, что судимость с экс-депутата снята в связи с истечением испытательного срока условного наказания.