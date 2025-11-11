Хронология крупных катастроф военно-транспортных самолетов

За последние 10 лет произошло девять таких ЧП, в том числе происшествие 11 ноября 2025 года в Грзуии, где разбился Lockheed C-130 Hercules C-130 Вооруженных сил Турции

© TV.IMEDI/ Handout via REUTERS

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 ноября 2025 года военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules C-130 Вооруженных сил Турции, вылетевший из Азербайджана, потерпел крушение в Грузии. По информации грузинской стороны, борт пропал с радаров через несколько минут после вхождения в воздушное пространство Грузии без подачи сигнала бедствия. Самолет упал примерно в 5 км от грузино-азербайджанской границы в муниципалитете Сигнаги. По данным Минобороны Турции, на борту были 20 военных.

ТАСС подготовил хронологию катастроф военно-транспортных самолетов, в результате которых погибли 20 и более человек. За последние 10 лет в мире (за пределами РФ) зафиксировано восемь таких случаев (без учета ЧП 11 ноября 2025 года в Грузии), в хронологию не включены военные потери.

Перечень катастроф

17 января 2015 года в Сирии при заходе на посадку на аэродроме Абу ад-Духур (провинция Идлиб) потерпел катастрофу транспортный самолет Ан-26 ВВС Сирии (регистрационный номер YK-AND), перевозивший сирийских военнослужащих из Дамаска. На борту находились 30 человек, все они погибли. По официальным данным, самолет разбился из-за сильного тумана.

30 июня 2015 года транспортный самолет Lockheed C-130B Hercules (бортовой номер A-1310) 32-й эскадрильи Военно-воздушных сил Индонезии, следовавший рейсом из индонезийского Медана в Пинанг (Малайзия), потерпел крушение спустя две минуты после взлета, упав на жилые дома и автомобили. На борту погибли 12 членов экипажа и 101 пассажир - военнослужащие и члены их семей. Кроме того, еще 22 человека погибли на земле. Причиной катастрофы была техническая неисправность двигателя.

15 марта 2016 года легкий транспортный самолет IAI Arava (бортовой номер E-206) ВВС Эквадора потерпел крушение в бассейне Амазонки в восточной эквадорской провинции Пастаса. Погибли все находившиеся на борту 22 человека - три члена экипажа и 19 парашютистов.

7 июня 2017 года транспортный самолет Shaanxi Y-8 вооруженных сил Мьянмы, следовавший внутренним рейсом из города Мьей в Янгон, упал в Андаманское море в 30 км к западу от города Тавой. На борту находились 122 человека: 14 членов экипажа, 108 военнослужащих и членов их семей (гражданских лиц было около 70, из них 15 детей). Общее число тел, обнаруженных в море в ходе поисково-спасательной операции, составило 59. Все находившиеся на борту люди были признаны погибшими. Катастрофа произошла в результате обледенения самолета после прохода через кучево-дождевые облака.

11 апреля 2018 года в Алжире потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76 (регистрационный номер 7T-WIV). Воздушное судно, принадлежавшее ВВС Алжира, выполняло полет с аэродрома военной базы в Буфарике (50 км к югу от столицы страны - Алжира) в н. п. Бешар на юго-западе страны. Через несколько минут после взлета Ил-76 рухнул на поле и сгорел. Жертвами катастрофы стали 257 человек - 247 пассажиров и десять членов экипажа. В числе погибших были около 30 членов поддерживаемого Алжиром Фронта ПОЛИСАРИО, добивающегося независимости Западной Сахары, которую Марокко считает своей неотъемлемой частью. В числе возможных причин катастрофы эксперты называли пожар двигателя.

10 декабря 2019 года пресс-служба Военно-воздушных сил Чили объявила, что военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules чилийских ВВС потерпел крушение на пути из Пунта-Аренас (Чили) на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы. 13 декабря обломки воздушного судна были обнаружены в проливе Дрейка. На борту самолета находились 38 человек - 17 членов экипажа и 21 пассажир, все они погибли.

25 сентября 2020 года близ города Чугуева (Харьковская обл. Украины) потерпел крушение транспортный самолет Ан-26Ш (регистрационный номер "76 желтый") Воздушных сил (ВС) Украины, выполнявший учебный полет с курсантами Харьковского национального университета ВС им. Ивана Кожедуба. Погибли 26 из находившихся на борту 27 человек. Выжил один из курсантов - Вячеслав Золочевский. 28 октября 2020 года на заседании кабмина Украины вице-премьер, глава правительственной комиссии по расследованию авиакатастрофы Олег Уруский заявил, что к катастрофе привел ряд факторов, включая отказ системы управления двигателя, недостаточную подготовку экипажа и системные нарушения правил выполнения полетов.

4 июля 2021 года военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules филиппинских ВВС потерпел крушение при посадке на острове Холо (архипелаг Сулу на юго-западе Филиппин). На борту самолета, который следовал из города Кагаян-де-Оро, находились восемь членов экипажа и 88 военнослужащих. В результате катастрофы погибли 50 человек в самолете и три человека на земле, пострадали более 40.