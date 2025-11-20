Статья

Богиня русского балета. Век Майи Плисецкой

Балерине 20 ноября 2025 года исполнилось бы 100 лет

Майя Плисецкая © Валентин Мастюков, Эммануил Евзерихин/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 ноября 2025 года исполняется 100 лет со дня рождения народной артистки СССР, балерины Майи Плисецкой.

Происхождение и образование

Майя Михайловна Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве в семье чиновника Михаила Плисецкого (1899-1938) и актрисы немого кино Рахили Мессерер (1902-1993).

В 1934 году поступила в Московское хореографическое училище Большого театра (ныне Московская государственная академия хореографии). Во второй половине 1930-х годов ее родители были репрессированы. Майю Плисецкую удочерила тетя по материнской линии, балерина Большого театра Суламифь Мессерер.

В июне 1941 года Плисецкая дебютировала в выпускном концерте училища в сопровождении оркестра Большого театра на сцене его филиала. Осенью 1941 года, через несколько месяцев после начала Великой Отечественной войны, Майя вместе с матерью, вернувшейся из заключения, была эвакуирована в Свердловск (ныне Екатеринбург). Осенью 1942 года они вернулись в Москву, в 1943 году Плисецкая окончила хореографическое училище.

Творческий путь

В 1943 году Майя Плисецкая была принята в труппу Большого театра. Как и большинство выпускников училища, ее зачислили в кордебалет. Недостаток сольных партий Плисецкая компенсировала выступлениями в различных концертах. Именно тогда на московских сценах появился ее знаменитый "Умирающий лебедь" на музыку Камиля Сен-Санса.

В 1945 году она первой исполнила партию феи Осени в "Золушке" Сергея Прокофьева, затем главную роль в балете "Раймонда" Александра Глазунова. Постепенно Плисецкой стали давать в Большом театре ведущие партии. В 1947 году она впервые танцевала партию Одетты-Одиллии в "Лебедином озере" Петра Чайковского. Далее последовали партии Заремы в "Бахчисарайском фонтане" Бориса Асафьева (1948), Царь-девицы в "Коньке-Горбунке" Цезаря Пуни (1949), Хозяйки Медной горы в "Сказе о каменном цветке" (1954) и Джульетты в "Ромео и Джульетте" (1961) Сергея Прокофьева, Авроры в "Спящей красавице" Петра Чайковского (1963) и др.

В 1960 году Майя Плисецкая стала примой балета Большого театра (после ухода со сцены народной артистки СССР Галины Улановой).

В 1967 году специально для нее был поставлен балет "Кармен-сюита" (на музыку Жоржа Бизе в оркестровке Родиона Щедрина). Кармен стала одной из главных партий балерины в репертуаре Большого театра. Плисецкая проявила себя и в качестве талантливого балетмейстера. Она участвовала в постановках в Большом театре балетов "Раймонда" Александра Глазунова, "Жизель" Адольфа Адана, "Спящая красавица" Петра Чайковского, "Дон Кихот" Людвига Минкуса, "Конек-Горбунок" и "Анна Каренина" Родиона Щедрина, "Спартак" Арама Хачатуряна и др.

В 1983 году Майе Плисецкой предложили стать художественным руководителем балета Римской оперы. Она занимала этот пост в течение 1,5 лет, показала на сцене в Риме "Федру" Жоржа Орика и еще несколько балетов.

В 1984 году в римском Оперном театре в Термах Каракаллы она поставила балет "Раймонда".

С 1988 по 1990 годы Майя Плисецкая работала в Испании, возглавляла балетную труппу "Театро лирико насиональ" в Мадриде. Там она поставила балет "Тщетная предосторожность" Петера Гертеля, ввела в репертуар труппы "Кармен-сюиту" и сама танцевала в этом балете. По инициативе оперной певицы Монтсеррат Кабалье она приняла участие в постановке ранней оперы-балета Джакомо Пуччини "Вилисы".

В январе 1990 года Майя Плисецкая танцевала свой последний спектакль в Большом театре - им стала "Дама с собачкой" Родиона Щедрина. Покинула театр из-за разногласий с художественным руководителем балетной труппы, народным артистом СССР Юрием Григоровичем. После этого Майя Плисецкая выступала с концертными программами за рубежом, вела мастер-классы. Она сотрудничала с выдающимися хореографами мира, "Марсельским балетом" Ролана Пети и "Балетом XX века" Мориса Бежара.

В 1992 году выступила инициатором создания нового балета "Безумная из Шайо" на музыку Родиона Щедрина, где исполнила главную партию. Идею балета ей подсказал французский модельер Пьер Карден. Премьера состоялась в том же году в театре "Эспас Пьер Карден" в Париже.

В 1994 году в Санкт-Петербурге состоялся I международный балетный конкурс "Майя", посвященный творчеству Плисецкой.

В 1995 году Плисецкая стала почетным президентом труппы "Имперский русский балет", созданной при ее участии. В том же году в день своего 70-летия дебютировала в специально написанном для нее мини-спектакле "Аве Майя" Мориса Бежара.

Хореографические работы Майи Плисецкой запечатлены в телеэкранизациях, фильмах-концертах и фильмах-балетах. В их числе: "Мастера русского балета" (1953), "Лебединое озеро" (1957), "Сказка о Коньке-Горбунке" (1961), "Кармен" (1969, 1978), "Анна Каренина" (1975), "Поэзия танца" (1977), "Чайка" (1982), "Дама с собачкой" (1986). Также она снималась в художественных фильмах "Анна Каренина" Александра Зархи (1967), "Чайковский" Игоря Таланкина (1969), "Фантазия" Анатолия Эфроса (1976), "Зодиак" Ионаса Вайткуса (1985).

В 1994 году балерина опубликовала книгу мемуаров "Я, Майя Плисецкая...". В 2007 года вышло ее продолжение - "Тринадцать лет спустя".

В 2000 году вместе с мужем основала Международный фонд имени Майи Плисецкой и Родиона Щедрина. Организация занимается поддержкой молодых композиторов и артистов балета по всему миру. Ее штаб-квартира расположена в Майнце (Германия).

Смерть

Майя Плисецкая умерла 2 мая 2015 года в Мюнхене (Германия) на 90-м году жизни. В августе 2025 года генеральный секретарь Международного фонда имени Майи Плисецкой и Родиона Щедрина Леонид Пелешев сообщал ТАСС, что прах Майи Плисецкой будет развеян над Россией вместе с прахом ее мужа Родиона Щедрина. Точная дата церемонии не называлась.

Звания, награды

Герой Социалистического Труда (1985).

Народная артистка СССР (1959).

Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (I степень - 2005; II степень - 2000; III степень - 1995; IV степень - 2010). Также была награждена орденами Ленина (1967, 1976, 1985), Трудового Красного Знамени (1981), Почетного легиона (Франция, 1986, 2012), Изабеллы Католической (Испания, 1991), "За заслуги перед Литвой" (2003), Восходящего солнца (Япония, 2011).

Лауреат Ленинской премии 1964 года.

Обладательница театральной премии "Золотая маска" в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2015).

В 1985 году Майе Плисецкой было присвоено звание доктора Сорбонны (Франция), в 1993 году - почетного профессора Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Личные сведения

Была дважды замужем. Первый муж (брак продлился несколько месяцев в 1956 году) - солист балета Марис Лиепа (1936-1989, с 1976 года - народный артист СССР). С 1958 года была замужем за композитором Родионом Щедриным (1932-2025, с 1981 года - народный артист СССР). Младшие братья - Александр Плисецкий (1931-1985, танцовщик и балетмейстер) и Азарий Плисецкий (род. 1937, заслуженный артист РСФСР, танцовщик и педагог).

Память, признание

В 2015 году имя Майи Плисецкой присвоено скверу в Москве на улице Большая Дмитровка. В 2016 году на его территории был установлен памятник балерине (скульптор Виктор Митрошин).

В 2022 году в Москве открылась мемориальная квартира Майи Плисецкой (ул. Тверская, д. 25/9, кв. 31), являющаяся филиалом Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина.

В Тольятти (Самарская область) работает Детская хореографическая школа имени Майи Плисецкой.

В честь балерины назван астероид главного пояса 4626 Plisetskaya.

Ее жизни и творчеству посвящены документальные фильмы "Майя Плисецкая. Знакомая и незнакомая" (1987, режиссер Борис Галантер), "Майя Плисецкая. Я вернусь" (1995, Дмитрий Смирнов), "Стихия по имени Майя" (2005, Никита Тихонов), "Майя Плисецкая, которую мы не знали" (2023, Дина Барковская), "Майя Плисецкая. Фурия танца" (2025, Галина Григорьева) и др., книги "Майя Плисецкая" (2014, автор Мария Баганова), "Майя Плисецкая. Богиня русского балета" (2017, Елена Обоймина), "Майя Плисецкая. Пять дней с легендой" (2024, Вадим Верник), "Плисецкая. Стихия по имени Майя. Портрет на фоне эпохи" (2024, Инесса Плескачевская), "Майя Плисецкая" (2025, Николай Ефимович), "Майя Плисецкая. Грация и вечность" (2025, Михаил Захарчук), "Век Майи" (2025, Азарий Плисецкий).