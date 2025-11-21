Трагедии в небе. Хроника катастроф на авиашоу

Во время авиационного показа на авиасалоне в Дубае 21 ноября потерпел крушение истребитель Tejas ВВС Индии

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 ноября 2025 года во время авиационного показа на авиасалоне в Дубае потерпел крушение легкий многоцелевой истребитель Tejas ВВС Индии. Пилот погиб.

ТАСС подготовил хронологию катастроф самолетов на авиашоу за последние годы и о двух крупнейших в истории.

10 сентября 2023 года на авиашоу в районе гор. Секешфехервар (область Фейер, Венгрия) потерпел крушение самолет North American T-28A Trojan (регистрационный номер HA-RDM). Погибли два человека: пилот и пассажир. Четыре человека на земле, в том числе двое несовершеннолетних, получили ранения. Воздушное судно выполняло фигуру высшего пилотажа "бочка" на недостаточной высоте, потеряло скорость и разбилось.

16 сентября 2023 года близ аэропорта Казелле (Турин, Италия) в ходе репетиции авиационного парада к столетию ВВС Италии самолет Aermacchi MB-339PAN (бортовой номер MM54539) пилотажной группы Frecce Tricolori "Pony 4" потерял высоту сразу после взлета и упал, задев автомобиль на земле. Пилот катапультировался и не пострадал, в автомобиле погибла пятилетняя девочка. Вероятной причиной катастрофы было столкновение с птицами и последовавшая потеря тяги двигателя.

2 июня 2024 года на авиационном фестивале в гор. Бежа (Португалия) произошло столкновение в воздухе двух самолетов Як-52 пилотажной группы Yakstars, состоящей из португальских и испанских пилотов. Во время расхождения строя столкнулись машины с регистрационными номерами EC-NGZ и EC-IAS. Первая в результате упала на землю и разрушилась, погиб пилот. Второй самолет успешно совершил посадку.

12 июля 2024 года в Гдыне (Польша) во время тренировки перед авиашоу к 30-летию морской авиации реактивный учебно-боевой самолет Alenia Aermacchi M-346 Bielik (бортовой номер 7714) ВВС Польши столкнулся со взлетно-посадочной полосой и разрушился. Погиб пилот.

16 августа 2024 года в районе Ле-Лаванду (регион Прованс - Альпы - Лазурный берег, Франция) в ходе авиашоу в честь 80-летия высадки союзнических войск в Провансе упал в море и разрушился реактивный самолет Fouga CM.170 Magister (регистрационный номер F-AZPZ). На борту находился один пилот, он погиб. Причиной катастрофы стала потеря управления пилотом.

20 октября 2024 года в районе гор. Лас-Крусес (штат Нью-Мексико, США) в ходе авиашоу вошел в штопор на малой высоте и разбился спортивный самолет Extra 300L (регистрационный номер N512DW), выполнявший фигуры высшего пилотажа. Погиб опытный пилот-инструктор Чак Коулмен.

Крупнейшие катастрофы на авиашоу

Крупнейшими по числу погибших катастрофами на авиашоу считаются трагедии в Рамштайне (Германия) и Скнилове (Украина).

28 августа 1988 года на базе ВВС США Рамштайн (земля Рейнланд-Пфальц, ФРГ) во время авиашоу из-за ошибки в пилотировании столкнулись в воздухе три учебно-тренировочных самолета Aermacchi MB-339 пилотажной группы ВВС Италии Frecce Tricolori. Один из самолетов упал на толпу зрителей. В результате происшествия погибли 70 человек, включая трех пилотов, на земле ранения получили около 300 человек.

27 июля 2002 года в аэропорту Львова (Скнилов, Украина) во время авиашоу в честь 60-летия 14-го авиационного корпуса при выполнении фигуры высшего пилотажа упал на толпу зрителей истребитель Су-27 украинских ВВС. Погибли 77 человек, еще 543 получили травмы. Это стало крупнейшей катастрофой в истории мировых авиашоу. Пилоты Владимир Топонарь и Юрий Егоров выжили, были приговорены к 14 и 8 годам лишения свободы соответственно, отпущены на свободу через 11 лет и 2 с половиной года заключения соответственно. Также различные наказания получили организаторы авиашоу.