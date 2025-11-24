"Знание. Премия". Как росла просветительская награда России

В Национальном центре "Россия" на заседании почетного жюри "Знание. Премия - 2025" 25 ноября выберут лауреатов этой просветительской награды

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 ноября 2025 года в Национальном центре "Россия" в Москве на заседании почетного жюри "Знание. Премия - 2025" будут выбраны лауреаты этой просветительской награды.

Учреждение премии, основные положения

Просветительская премия "Знание" ("Знание. Премия") была учреждена осенью 2021 года Российским обществом "Знание". Награда является ежегодной и вручается по итогам всероссийского конкурса, цель которого - популяризация просветительской деятельности в РФ и за ее пределами, повышение статуса и престижа просветителя, общественное признание достижений российских и иностранных деятелей просвещения.

Премия присуждается деятелям (педагогам, лекторам, блогерам, популяризаторам науки и др.) и компаниям (в т. ч. СМИ), осуществляющим просветительскую деятельность, а также конкретным проектам. Номинации премии (могут иметь от одной до трех категорий - "просветитель", "проект", "компания") и порядок проведения конкурса определяются ежегодно. Отбором заявок занимается экспертная комиссия, номинантов определяет экспертный совет, лауреатов основных номинаций - почетное жюри.

По утвержденному в 2025 году положению о награде претендентами на номинирование могут быть совершеннолетние граждане РФ (18 лет и старше), имеющие среднее профессиональное или законченное высшее образование (всех уровней), а также подростки от 12 до 17 лет включительно (номинация "Юный просветитель") и граждане других государств, которым исполнилось 18 лет (номинация "Иностранный просветитель"). На конкурс принимались просветительские проекты, созданные и реализованные в 2024-2025 годах.

Лауреатом конкурса (за исключением номинации "За общий вклад в просвещение" и спецноминаций "Народный выбор", "Выбор Первых") становится один номинант в каждой из категорий каждой номинации, получивший наивысшее место в рейтинге по результатам проведения второго этапа конкурса.

Лауреаты в номинации "За общий вклад в просвещение" (просветитель и проект) выбираются из всех номинантов соответствующих категорий членами жюри по итогам очной защиты (в виде презентации) своей просветительской деятельности в ходе второго этапа.

Лауреаты в номинации "Народный выбор" (просветитель и проект) определяются путем открытого голосования в мини-приложении во "ВКонтакте".

Лауреат в номинации "Выбор Первых" (просветитель) выбирается закрытым голосованием федерального совета движения детей и молодежи "Движение первых".

Победителям вручаются дипломы и памятные призы в виде кубов, символизирующих просвещение в разных областях. Лауреатам оказывается поддержка в их просветительской деятельности и предоставляется возможность участия в мероприятиях общества "Знание".

История награды

Впервые просветительская премия "Знание" вручалась в 2021 году. Награда присуждалась по 15 номинациям, всего на нее было принято 3 053 заявки, в шорт-лист попали 103 номинанта. Церемония объявления и награждения 29 лауреатов прошла 7 декабря 2021 года в Московском театре мюзикла.

В 2022 году вторая премия присуждалась по 13 номинациям, было 6 374 заявки. В шорт-лист премии вошли 76 номинантов. 13 декабря 2022 года на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце в Москве были объявлены 23 лауреата и состоялось их награждение.

В 2023 году премия стала международной - заявки принимались также из ближнего и дальнего зарубежья (Европы, Северной и Латинской Америки, Африки). "Знание. Премия - 2023" включала в себя 19 номинаций. Всего на нее было зарегистрировано 18 304 заявки из всех 89 регионов РФ и 34 зарубежных стран. По итогам отборочных этапов были определены 97 номинантов. Церемония объявления и награждения 29 лауреатов премии прошла 26 февраля 2024 года на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия".

В награде "Знание. Премия - 2024" была 21 номинация. Было принято 19 523 заявки из 89 регионов РФ и 56 зарубежных стран, определены 110 номинантов. 27 февраля 2025 года в Национальном центре "Россия" в Москве состоялась торжественная церемония награждения 31 лауреата премии.

Лауреаты

За время существования премии лучшими просветителями в главной номинации "За общий вклад в просвещение" становились академик РАН кардиохирург Лео Бокерия (2021), военный обозреватель и блогер Юрий Подоляка (2022), заведующий лабораторией "Сколтеха" Артем Оганов (2023), французский военный корреспондент Адриан Боке (2023), журналист и телерадиоведущий Владимир Соловьев (2024). Лучшими просветительскими компаниями были признаны - "Яндекс" (2021), "Сбер" (2022), VK (2022), Росатом (2023), "Первый канал" (2024). Лучшими просветительскими проектами - всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена" (2021), платформа волонтеров "Добро.РФ" (2022), всенародный исторический проект "Лица Победы" Музея Победы (2023), Международная выставка-форум "Россия" (2024).

Пятый сезон премии

В награде "Знание. Премия - 2025" - 16 основных номинаций и две специальные ("Народный выбор" и "Выбор Первых"). В 2025 году поступило 18 730 заявок из 89 регионов РФ и 40 зарубежных стран. Всего за пять сезонов проект собрал 65 984 заявки из 89 регионов РФ и 79 зарубежных стран.

10 ноября 2025 года Российское общество "Знание" анонсировало шорт-лист премии. В него вошли 112 соискателей на звание лауреата: 61 просветитель, 47 проектов и четыре компании. Среди номинантов - проект ВГТРК "Москва. Кремль. Путин", национальная премия в области будущих технологий "Вызов", международная историко-просветительская патриотическая акция "Диктант Победы", полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернаторы Архангельской области Александр Цыбульский, Омской области Виталий Хоценко, Курской области Александр Хинштейн, Нижегородской области Глеб Никитин, президент Российской академии образования Ольга Васильева, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов, путешественник Федор Конюхов и др. На звание просветительской компании 2025 года претендуют Русское географическое общество, Международный детский центр "Артек", Национальный центр "Россия". В номинации "Иностранный просветитель" - четыре зарубежные страны (Франция, Италия, Чехия, Швейцария). В частности, Францию представляет финансист и общественный деятель Пьер де Голль, внук экс-президента Франции Шарля де Голля.

В ноябре 2025 года - феврале 2026 года в специальном мини-приложении во "ВКонтакте" пройдет народное голосование по номинации "Народный выбор", а голосованием детей и подростков определится победитель в номинации "Выбор Первых".

Имена лауреатов награды "Знание. Премия - 2025" будут объявлены в 2026 году на торжественной церемонии награждения в Москве.

