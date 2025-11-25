От старта в 2021-м до юбилея в 2025-м. Как развивался Конгресс молодых ученых

Он пройдет 26-28 ноября на площадке Научно-технологического университета "Сириус"

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 26-28 ноября 2025 года на площадке Научно-технологического университета "Сириус" (федеральная территория Сириус, Краснодарский край) пройдет V Конгресс молодых ученых.

ТАСС подготовил материал об этом мероприятии.

Основные сведения

Конгресс молодых ученых (КМУ) проводится ежегодно с 2021 года на федеральной территории Сириус. С 2022 года КМУ является ключевым событием и основной площадкой для подведения результатов и презентации новых инициатив Десятилетия науки и технологий (2022-2031 годы), объявленного указом президента РФ Владимира Путина от 25 апреля 2022 года "в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны".

Организаторами конгресса выступают Министерство науки и высшего образования РФ, координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО "Национальные приоритеты" (оператор Десятилетия науки и технологий в России), Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.

КМУ объединяет молодых ученых, студентов и школьников из России и других стран. В нем также участвуют лидеры отечественной науки, государственные и общественные деятели, руководители образовательных и научных организаций, государственных компаний и технологического бизнеса и др. Задача конгресса - организовать диалог представителей передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. Помимо деловой части предусмотрено проведение выставочной, спортивной и культурной программ.

Президент России Владимир Путин каждый год проводит встречи с участниками конгресса.

История КМУ

I Конгресс молодых ученых состоялся 8-10 декабря 2021 года в Парке науки и искусства "Сириус" и стал заключительным событием Года науки и технологий, который проводился в России в 2021 году. На I КМУ были подведены итоги Года науки и технологий. Мероприятие носило федеральный характер, в нем приняли участие около 3,1 тыс. человек из 77 регионов.

В феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил ежегодно проводить Конгресс молодых ученых в Сириусе, а также его мероприятия-спутники в российских регионах. Глава государства обязал правительство выделять из федерального бюджета дополнительные средства на его проведение.

II КМУ прошел 1-3 декабря 2022 года в Парке науки и искусства "Сириус". Программа включала семь тематических блоков: "Инициативы Десятилетия науки и технологий в России", "Большие вызовы и приоритеты научно-технического развития", "Слагаемые научного и технологического суверенитета", "Новое пространство международного научно-технического сотрудничества", "Наука и общество: среда доверия", "Школа РНФ", "Лекции и практикумы ведущих ученых". Мероприятие собрало около 4 тыс. ученых из России и порядка 40 стран мира.

III Конгресс молодых ученых состоялся 28-30 ноября 2023 года и прошел также в Парке науки и искусства "Сириус". Деловая программа включала в себя 157 мероприятий, на которых выступили более 730 докладчиков и модераторов. Темами для обсуждений были: "Природоподобные технологии: новая эра развития человечества", "Новые подходы в развитии наукоградов РФ и других территорий с высоким научно-технологическим потенциалом", "Привлечение иностранной молодежи в российскую науку", "Эффективные инструменты развития математического образования", "Плавучие университеты", "Развитие человеческого капитала со школьной скамьи" и др. В III КМУ приняли участие более 5 тыс. человек из 85 регионов РФ и 36 зарубежных государств (Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, ЮАР и др.).

IV КМУ

IV Конгресс молодых ученых прошел 27-29 ноября 2024 года. Местом его проведения стал Научно-технологический университет "Сириус". В IV КМУ приняли участие более 7 тыс. молодых ученых из 85 российских регионов и 63 государств мира. Среди них - представители около 500 вузов, в том числе 95 зарубежных.

Главная тема конгресса в 2024 году была сформулирована как "Приоритеты научно-технологического развития: создаем будущее сегодня". В деловую программу входили дискуссии по четырем основным направлениям: "Большие вызовы и приоритеты научно-технического развития", "Наука без границ: разделяя принципы, объединяем умы", "Ресурсы развития: люди, идеи, инфраструктура", "Инициативы Десятилетия науки и технологий в России". Всего состоялось более 190 мероприятий, выступили 933 спикера. В пленарном заседании IV КМУ приняли участие более 1,2 тыс. человек.

За время работы IV КМУ между различными организациями было подписано 27 соглашений, направленных на развитие научно-образовательного сотрудничества в стране.

На Конгрессе молодых ученых работала выставка современных российских технологий. Свои разработки на ней представили 50 крупнейших российских компаний и научных центров, ведущие вузы, государственные и общественные организации. Состоялось более 40 мероприятий спортивной, культурной и вечерней научно-развлекательной программ для участников.

В рамках конгресса также состоялись мероприятия IX Форума молодых ученых стран БРИКС и церемония награждения Конкурса молодых инноваторов стран БРИКС.

V КМУ

V Конгресс молодых ученых состоится 26-28 ноября 2025 года на площадке Научно-технологического университета "Сириус". В нем примут участие более 7 тыс. человек, в том числе из порядка 70 иностранных государств. Ключевая тема V КМУ - "Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего", основные треки - "Большие вызовы: импульс развития", "Инициативы Десятилетия науки и технологий в России: энергия поколений", "Потенциал будущего: кадры, инструменты и инфраструктура", "Поля взаимодействия: международное сотрудничество".

Юбилейный Конгресс молодых ученых пройдет при поддержке Росатома, "Россетей", Сбера, НИЦ "Курчатовский институт" и других партнеров.