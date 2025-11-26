Создатель пусковых установок "Тополя" и "Искандера". Конструктор Валериан Соболев

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 ноября 2025 года телеканал "Звезда" сообщил, что создатель пусковых установок ракетных комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев умер на 88-м году жизни.

Валериан Маркович Соболев родился 19 августа 1938 года в Сталинграде (ныне Волгоград).

В 1960 году окончил автотракторный факультет Сталинградского механического института (ныне Волгоградский государственный технический университет, ВГТУ).

Доктор технических наук (1983), профессор.

В начале 1960-х годов работал инженером-конструктором на Волгоградском тракторном заводе. В дальнейшем - на машиностроительном заводе "Баррикады", который специализировался на оборонных заказах. Валериан Соболев последовательно занимал должности от инженера до главного конструктора в конструкторском бюро "Титан", образованном при предприятии (ныне АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" в составе корпорации "Московский институт теплотехники" госкорпорации "Роскосмос").

Валериан Соболев принимал участие в разработке самоходных пусковых установок и наземного оборудования ракетных комплексов стратегического назначения с межконтинентальными баллистическими ракетами "Темп-2С". Под руководством Соболева были созданы пусковые установки и наземное оборудование, применявшиеся в мобильных ракетных комплексах "Пионер", "Пионер УТТХ", "Пионер-3", "Тополь", "Искандер" и др.

Параллельно с конструкторской деятельностью заведовал кафедрой теоретической механики в Волгоградском политехническом институте (ныне ВГТУ).

В 1989-1991 годах являлся народным депутатом СССР (был избран на довыборах от Центрального территориального избирательного округа №141 Волгоградской области). После избрания в 1989 году покинул пост главного конструктора.

В 1990-1994 годах Соболев был первым заместителем председателя облсовета, затем - первым заместителем главы администрации Волгоградской области Ивана Шабунина.

В 1994-1996 годах был первым заместителем председателя Государственной инвестиционной корпорации (ликвидирована в 2003 году)

Затем работал в научно-инжиниринговых и производственных компаниях, был генеральным директором, президентом научно-производственной корпорации "Элевит", работавшей в области каркасного малоэтажного домостроения. В 2000-х годах являлся директором Волгоградского института материаловедения Российской академии естественных наук.

Соболев был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1983). Лауреат Государственной премии СССР (1973), Ленинской премии (1977).

Валериан Соболев - автор более 100 научных работ, обладатель свыше 100 авторских свидетельств на изобретения.