Гонконг, Лондон, Сан-Паулу. Крупнейшие пожары в высотных домах в мире

Всего с 1990 года зафиксировано пять таких случаев, жертвами этих происшествий становились 20 и более человек

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 ноября 2025 года стало известно, что число погибших в результате пожара в жилом комплексе из восьми высотных домов Wang Fuk Court в Гонконге (КНР) выросло до 55 человек. Пламя распространялось по бамбуковым строительным лесам, установленным для проведения косметического ремонта. Без вести пропавшими числятся более 200 человек.

ТАСС подготовил хронологию пожаров в высотных зданиях (выше 15 этажей), жертвами которых становились 20 и более человек. Всего с 1990 года в мире зафиксировано пять таких случаев (без учета ЧП 26 ноября 2025 года в Гонконге). В хронологию не включены пожары, возникшие в результате террористических актов или военных действий.

20 ноября 1996 года в Гонконге на улице Натан-роуд на полуострове Цзюлун произошел пожар в 16-этажном торгово-офисном комплексе Garley Building. Возгорание возникло в ходе сварочных работ при установке новых лифтов, огонь быстро распространился по строительным лесам из бамбука, которые были установлены в лифтовых шахтах. Пожарная сигнализация в здании была отключена из-за частых ложных срабатываний, вызванных ремонтом, поэтому многие из находившихся в здании не успели эвакуироваться. Погиб 41 человек, 81 получил травмы.

15 ноября 2010 года в Шанхае полностью выгорело 28-этажное жилое здание на улице Цзяочжоу. Возгорание возникло на 10 этаже и быстро распространилось вверх и вниз по фасаду. Причиной стали ремонтные работы, которые субподрядчики вели с нарушениями правил пожарной безопасности. Из-за возникшей при сварке искры загорелись деревянные строительные леса, после чего огонь перекинулся на легковоспламеняющуюся полиуретановую плитку, которой было облицовано здание. Тушение осложнялось отсутствием у пожарных оборудования, позволяющего бороться с огнем на высоте 85 м. Всего в пожаре погибли 58 человек, травмы получили более 100.

19 января 2017 года в центре Тегерана загорелся 17-этажный торговый комплекс "Пласко" - одно из самых старых высотных зданий города, построенное в 1962 году. Возгорание произошло на девятом этаже. Огонь быстро охватил всю верхнюю часть здания, в котором размещались 570 магазинов одежды и обуви. Прибывшие на место происшествия многочисленные пожарные расчеты около 3,5 часа вели борьбу с огнем, после чего горевшее здание рухнуло, завалившись на находящиеся рядом строения. Всего в результате ЧП погибли 20 пожарных и продавец одного из магазинов. Ранения получили 70 человек. О точных причинах возгорания в СМИ не сообщалось. В 2021 году комплекс "Пласко" был отстроен заново.

14 июня 2017 года в западной части Лондона полностью выгорело 24-этажное жилое здание Grenfell Tower. В доме на момент ЧП находились 293 человека. На месте погибли 70 взрослых и детей. 71-й жертвой был признан мертворожденный младенец, чья мать сумела спастись, но получила отравление угарным газом. 69 человек были госпитализированы. Следователи Скотленд-Ярда установили, что причиной возгорания стал взрыв холодильника в одной из квартир на нижних этажах высотки. Из-за легковоспламеняющейся наружной облицовки пламя очень быстро распространилось до самого верха здания, отрезав людям пути к эвакуации.

28 марта 2019 года в Дакке произошел пожар в 19-этажном высотном здании FR Tower, где располагались офисы экспортеров одежды и интернет-провайдеров. Из-за отсутствия в здании систем пожаротушения на борьбу с огнем пожарным потребовалось четыре часа. В результате ЧП погибли 25 человек - тела 19 жертв пожара были обнаружены в здании, позднее еще шесть человек скончались в больницах от ожогов и отравления продуктами горения. Еще 73 человека пострадали.

Крупнейший в истории по числу жертв пожар в высотном здании

1 февраля 1974 года в центре Сан-Паулу произошел пожар в 25-этажном офисном здании "Жоэльма", которое арендовал бразильский банк Crefisul. Короткое замыкание в электропроводке централизованной системы кондиционирования воздуха на 12 этаже вызвало возгорание. Из-за горючей внутренней отделки пламя быстро распространилось почти по всему зданию, отрезав путь к эвакуации всем, кто находился выше. Ситуацию усугубило отсутствие систем пожаротушения и сигнализации, а также тот факт, что здание было оснащено всего одной лестничной клеткой, которая быстро заполнилась дымом. Погибли, по разным данным, от 179 до 189 человек, из которых около 40 выпрыгнули из окон или с крыши, пытаясь спастись от огня. Порядка 300 человек пострадали. Здание было восстановлено в 1978 году и переименовано в честь площади, на котором оно стоит - "Праса-да-Бандейра".