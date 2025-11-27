Хронология 10 крупнейших по числу погибших пожаров с 2020 года

В Гонконге 27 ноября число жертв пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court достигло 75

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 ноября 2025 года в Гонконге число погибших при пожаре в жилом комплексе из восьми высотных домов Wang Fuk Court достигло 75. Еще около 280 человек числятся пропавшими без вести, 70 пострадавших находятся в больницах. Пламя распространялось по бамбуковым строительным лесам, установленным для проведения косметического ремонта. В комплексе почти 2 тыс. квартир, в которых проживали около 4 тыс. человек.

ТАСС подготовил хронологию крупнейших по числу погибших пожаров в зданиях. За последние пять лет (с 2020 года) зафиксировано не менее 10 таких ЧП (с учетом пожара 26 ноября 2025 года в Гонконге), когда погибли 50 и более человек. В хронологию не включены пожары, возникшие в результате боевых действий и терактов.

24 апреля 2021 года в Багдаде в результате пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб", где размещались пациенты с коронавирусом, погибли 82 человека и не менее 110 пострадали. Причиной ЧП был взрыв в хранилище кислородных баллонов на втором этаже, где была расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких. Двухэтажное здание выгорело изнутри практически полностью. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в связи с пожаром отстранил от должности министра здравоохранения страны и мэра Багдада.

8 июля 2021 года в городе Нараянгандж на востоке Бангладеш произошел пожар в пятиэтажном фабричном здании, где размещалось производство продуктов питания компании Hashem Foods. В результате погибли не менее 52 человек. Главный вход в здание оказался заперт, что значительно затруднило эвакуацию.

12 июля 2021 года в городе Эн-Насирия (провинция Ди-Кар на юге Ирака) на территории больницы "Имам Хусейн" для пациентов с коронавирусом из-за неосторожного обращения с кислородным баллоном произошел взрыв, вызвавший сильный пожар. В результате погибли 92 человека, пострадали еще 110 (в том числе два сотрудника больницы).

3 августа 2023 года в центре Йоханнесбурга загорелось пятиэтажное здание, находившееся в аварийном состоянии. В доме проживали сквоттеры, незаконно занявшие его, в том числе нелегальные мигранты. Жертвами пожара стали 77 человек (из них 12 детей), еще 88 пострадали. К возгоранию привело, по разным данным, незаконное подключение к электросети или разведение огня в одном из помещений.

13 сентября 2023 года в Ханое произошел пожар в частном жилом комплексе, расположенном в районе Тханьсуан. В десятиэтажном здании площадью свыше 200 кв. м, разделенном на сдаваемые в аренду квартиры, проживали около 150 человек. Погибли 56 человек, еще 37 пострадали.

26 сентября 2023 года в городе Эль-Хамдания (провинция Найнава, Ирак) произошел пожар в зале для торжественных мероприятий. В то время там проходила свадьба, на которой присутствовали около 1 тыс. гостей. В первые же минуты после начала пожара обрушилась крыша здания, началась паника, в давке пострадали десятки людей. Всего в результате пожара погибли 114 человек, более 100 получили ранения. Причиной ЧП стало применение фейерверков в закрытом помещении.

21 января 2025 года на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу на северо-западе Турции произошел пожар в отеле Grand Kartal. В результате погибли 78 человек, еще 51 человек пострадал. Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев. Выжившие жаловались на отсутствующую или не сработавшую пожарную сигнализацию. В рамках расследования уголовного дела о пожаре арестованы хозяин отеля Халит Эргюль и управляющий Эмир Арас.

16 марта 2025 года в городе Кочани в Северной Македонии произошел пожар в ночном клубе Pulse. В результате погибли 63 человека, пострадали еще 193. Всего в клубе присутствовало около 500 посетителей и сотрудников. Причиной ЧП стало неосторожное обращение с пиротехникой.

16 июля 2025 года в иракском городе Эль-Кут произошел пожар в недавно открывшемся пятиэтажном торговом центре. Погибли 63 человека, еще 40 пострадали. Прибывшим на место пожарным удалось спасти из горящего здания 45 человек.