"Дело Миндича", обыски и отставка Ермака. Коррупционный скандал на Украине

Главу офиса Владимира Зеленского 28 ноября уволили с должности, ранее антикоррупционные органы обыскали его квартиру и офис

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 ноября 2025 года Андрей Ермак уволен с должности главы офиса Владимира Зеленского. Ранее стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят обыски в квартире Ермака и в его офисе. Сам он подтвердил проведение следственных действий, сообщив, что сотрудничает со следствием.

Как были созданы антикоррупционные органы Украины

На протяжении последних лет уровень коррупции на Украине остается одним из самых высоких. Западные партнеры Киева называют борьбу с коррупцией и прозрачность в вопросе расходования средств одним из условий продолжения поддержки Украины.

Во время событий "евромайдана" в 2014 году борьба с коррупцией была одним из главных лозунгов оппозиции наряду с евроинтеграцией. На создании антикоррупционных органов на Украине настаивали прежде всего европейские партнеры Киева, называя это одним из условий для евроинтеграции страны, и Международный валютный фонд.

В октябре 2014 года Петр Порошенко, президент Украины в 2014-2019 годах, подписал пакет антикоррупционных законов, один из которых предусматривал создание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Бюро было образовано в апреле 2015 года, фактически начало работу в октябре 2015 года. На него было возложено "предупреждение, выявление, пресечение криминальных коррупционных правонарушений, совершенных должностными лицами, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины". НАБУ стало независимым антикоррупционным органом Украины, контроль за его деятельностью был возложен на комитет Верховной рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

В декабре 2015 года была учреждена Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) - независимое структурное подразделение Генеральной прокуратуры Украины. Ее целью стал надзор за соблюдением законов при проведении оперативно-разыскной деятельности досудебного расследования НАБУ. В деятельность НАБУ и САП вмешиваться было запрещено.

Среди резонансных дел антикоррупционных органов - расследование в отношении главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, дела против сына экс-главы МВД Арсена Авакова, о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта", против экс-главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, разоблачение схемы хищения госсредств при закупке министерством обороны продуктов питания для Вооруженных сил Украины, расследование фактов коррупции в Нацгвардии Украины, антикоррупционное расследование в отношении вице-премьера - министра национального единства Украины Алексея Чернышова (покинул пост в июле 2025 года), который считается одной из влиятельных фигур в окружении Владимира Зеленского (избран президентом Украины в 2019 году, полномочия истекли в 2024 году), и другие.

Попытка давления властей на НАБУ и САП

Летом 2025 года власти Украины предприняли попытку поставить под свой контроль Национальное антикоррупционное бюро и Специальную антикоррупционную прокуратуру. По мнению эскпертов, это было связано с намерением антикоррупционных структур завести дело против бизнес-партнера Зеленского, совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича и других людей из его окружения.

Миндича называют "самым непубличным и при этом самым причастным к власти бизнесменом", другом и "кошельком" Владимира Зеленского. Ряд аналитиков полагает, что через Миндича проходят основные денежные потоки по большинству коррупционных схем офиса президента, включая оборонные заказы.

В июле 2025 года в украинских СМИ появились сообщения, что НАБУ и САП установили в квартире бизнесмена прослушивающие устройства и сделали записи разговоров, в ходе которых обсуждаются коррупционные схемы. Среди участников таких встреч упоминались глава офиса Зеленского Андрей Ермак и другие высокопоставленные чиновники.

21 июля 2025 года Служба безопасности Украины (СБУ) провела 70 обысков у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. В НАБУ указали, что обыски проводились без санкции суда. В рамках этих действий были задержаны и арестованы несколько сотрудников антикоррупционного бюро, в том числе руководитель межрегионального управления детективов ведомства Руслан Магамедрасулов, который, по данным украинских СМИ, занимался документированием деятельности Тимура Миндича.

22 июля 2025 года Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии "Слуга народа", приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП (за - 263 депутата, против - 13). В тот же день документ подписал Владимир Зеленский. 23 июля закон вступил в силу.

Закон фактически отменил независимость НАБУ и САП, передав контроль над ними в ведение генпрокурора Украины. Генпрокурору также было предоставлено право забирать дела НАБУ и передавать их другим прокурорам.

Протесты, возвращение статуса НАБУ

Принятие Верховной радой резонансного законопроекта привело к волне протестных акций в Киеве и других городах Украины. Европейские партнеры Украины, на чью поддержку опирается Киев (помощь ЕС, оказанная с 2022 года, оценивается в €187,3 млрд), резко раскритиковали решение украинских властей в отношении НАБУ и САП.

На фоне масштабных акций протеста и негативной реакции Запада Зеленский 24 июля 2025 года внес в Верховную раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов. Он заявил, что "уважает мнение украинского общества", и признал, что должен был обсудить вопрос о статусе НАБУ и САП до того, как принимать решение.

31 июля 2025 года Верховная рада приняла закон, восстанавливающий независимость антикоррупционных органов, в тот же день документ подписал Владимир Зеленский.

"Дело Миндича"

10 ноября 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике страны. В рамках операции обыски прошли у Тимура Миндича, главы Минюста Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. По данным следствия, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн.

Спецоперация по коррупции в "Энергоатоме", как сообщило НАБУ, продолжалась более 15 месяцев - с лета 2024 года. Было собрано порядка 1 тыс. часов аудиозаписей. При этом, как считают украинские СМИ, обнародованные к настоящему времени материалы - лишь часть масштабной коррупционной схемы и вскоре могут появиться новые данные о причастности к ней высших чиновников.

На фоне начавшегося скандала Владимир Зеленский 10 ноября заявил, что поддерживает расследование хищений в сфере энергетики.

11 ноября НАБУ предъявило обвинения нескольким фигурантам, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову.

Впоследствии Миронюк, Басов, Фурсенко, Устименко, Зорина и Чернышов были арестованы с возможностью внесения залога. За Устименко, Зорину, Чернышова и Фурсенко залог был внесен. Сам Тимур Миндич и Александр Цукерман выехали с Украины незадолго до обысков и, по данным СМИ, находятся в Израиле. Кроме того, в необъявленную заранее командировку вылетел секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, чье имя неоднократно называли в связи с коррупционным скандалом (вернулся на Украину 20 ноября). В САП ранее заявляли, что Миндич вмешивался в сферу обороны через "осуществление влияния" на занимавшего в тот период пост министра обороны Рустема Умерова.

21 ноября в Telegram-канале САП подтвердили увольнение замглавы ведомства Андрея Синюка, которого СМИ называли виновным в бегстве из страны Тимура Миндича. Из текста следует, что Синюк покинул свой пост 14 ноября 2025 года по собственному желанию. Ранее украинская радиостанция Radio NV сообщала, что Синюка уволили из-за подозрений в системной передаче данных фигурантам коррупционных расследований, в том числе по скандальному делу Миндича.

22 ноября на Украине объявили в розыск фигурантов коррупционного скандала Тимура Миндича и Александра Цукермана. На странице Миндича в базе украинского МВД значится дата отъезда из страны - 20 ноября, а также статьи обвинения: ст. 209 ч. 3 (легализация средств, полученных преступным путем, совершенная в крупных размерах), ст. 255 ч. 1 (создание, руководство и участие в преступной организации), ст. 344 ч. 1 (вмешательство в деятельность государственного деятеля). На странице Цукермана указаны та же дата - 20 ноября - и те же статьи обвинения, что и у Миндича, за исключением последней.

25 ноября журналист издания "Зеркало недели" Инна Ведерникова сообщила, что на допрос в антикоррупционное бюро был вызван секретарь СНБО Рустем Умеров. Она добавила, что материалы для выдвижения обвинений против Умерова и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака уже собраны НАБУ. 26 ноября в пресс-службе СНБО сообщили, что Умеров на допросе в НАБУ дал показания в качестве свидетеля в рамках дела против Тимура Миндича.

Реакция властей на скандал

11 ноября 2025 года правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома". На следующий день в Верховную раду поступили заявления об отставке министра юстиции Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. Депутаты прекратили их полномочия 19 ноября.

13 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о начале аудита всех государственных компаний, итог которого по поручению Зеленского будет представлен ключевым западным партнерам Киева. В тот же день был опубликован указ Владимира Зеленского о введении санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана. Санкции предусматривают временную блокировку активов, предотвращение вывода капитала из страны, остановку исполнения экономических и финансовых обязательств и другое. Однако оппозиция считает решение офиса Зеленского формальной попыткой дистанцироваться от замешанных в скандале людей.

17 ноября парламентские партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от Зеленского уволить главу его офиса Андрея Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать в парламенте коалицию с участием оппозиции. Позже к этим требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.

19 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) опубликовал в своем Telegram-канале обвинительное заключение НАБУ по делу Тимура Миндича, в котором установлено, что бизнесмен занимался коррупционной деятельностью, используя дружеские отношения с Владимиром Зеленским. Кроме того, Гончаренко сообщил, что НАБУ и САП пришли с обысками в украинскую компанию "Нафтогаз". Эту информацию также подтвердил другой депутат Рады Ярослав Железняк.

19 ноября несколько депутатов партии "Слуга народа" призвали немедленно начать переговоры о создании коалиционного правительства с участием всех партий Рады.

20 ноября на встрече с депутатами от правящей партии "Слуга народа" Владимир Зеленский отказался отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака. Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко, Зеленский сказал на встрече с фракцией, что "никто никуда не уходит". Невзирая на коррупционный скандал и обвинения в адрес Ермака, 22 ноября Зеленский назначил его главой делегации на переговорах по разрешению конфликта на Украине. В состав делегации был включен и Рустем Умеров.

Обыски у Андрея Ермака

28 ноября 2025 года депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что сотрудники НАБУ и САП проводят обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники сообщило, что следственные действия проходили по месту проживания Ермака и в его рабочем кабинете. Сам глава офиса позже подтвердил, что обыски проходят в его квартире, и заявил, что оказывает "полное содействие".

В тот же день "Зеркало недели" сообщило, что обвинение, которое НАБУ готовится предъявить Ермаку, может быть связано с хищениями для строительства элитных особняков в поселке Козин Киевской области. Четыре дома в поселке построены компанией, которая связана с экс-вице-премьером Украины Алексеем Чернышовым. Они расположены на территории бывшей базы отдыха "Солнечная". Каждый особняк занимает примерно 1 тыс. кв. м территории. По документам на строительство, один квадратный метр здесь стоит $300-400. Ранее, в июле 2025 года, блогер Анатолий Шарий сообщал, что НАБУ располагает информацией об использовании полученных незаконным путем средств для строительства домов под Киевом. Элитные особняки предназначались для Зеленского, Ермака, Чернышова и бизнесмена Тимура Миндича.