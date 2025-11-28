От доверенного лица до фигуранта "Миндичгейта". Что известно об Андрее Ермаке

Его отставка с должности главы офиса Владимира Зеленского произошла 28 ноября 2025 года на фоне громкого коррупционного скандала на Украине

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 ноября 2025 года Андрей Ермак уволен с должности главы офиса Владимира Зеленского. Отставка произошла на фоне громкого коррупционного скандала на Украине, к которому причастно ближайшее окружение Зеленского.

Андрей Борисович Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве Украинской ССР (ныне Украина).

В 1995 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, получив степень магистра по международному частному праву и диплом референта-переводчика английского языка.

Во время учебы в институте, в 1991-1995 годах, работал помощником юриста и юристом в юридической фирме "Проксен".

В 1995 году получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью. В том же году вместе с партнерами основал юридическую службу "Б. Е. Р. С. и партнеры", которая занималась торговым правом, антидемпинговыми расследованиями, финансовым правом, вопросами интеллектуальной собственности.

В 1997 году стал соучредителем Международной юридической компании (с 2016 года - Международная адвокатская компания), предоставляющей услуги в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и авторского права. Компания в том числе сотрудничала с украинскими телеканалами, включая "Интер" и другие, и крупными международным кинокомпаниям, такими как Disney, Pixar, Universal и другие.

Работая как юрист с телеканалом "Интер", Андрей Ермак познакомился с Владимиром Зеленским, будущим президентом Украины. Сотрудничал со студией Зеленского "Квартал 95".

В 2010-х годах Андрей Ермак занялся продюсерской деятельностью. Вместе с братом Денисом учредил продюсерско-дистрибьюторскую компанию Garnet International Media Group. Выступил продюсером нескольких фильмов и сериалов, в том числе "Правило боя" (Украина, 2017), "Предчувствие" (Украина, 2019), "Славяне" (Словакия-Украина, 2021).

Одновременно в 2006-2014 годах на общественных началах числился помощником депутата Верховной рады V-VIІ созывов от Партии регионов олимпийского чемпиона по вольной борьбе Эльбруса Тедеева.

В 2010 году был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Арсения Яценюка в 216-м избирательном округе Киева.

Входил в органы управления различных организаций, в том числе Ассоциации предпринимателей Киева, ассоциации "Украинско-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования", общественной организации "Союз специалистов в области охраны психического здоровья Украины".

В 2019 году, в период предвыборной президентской кампании, стал членом избирательного штаба Владимира Зеленского - кандидата на пост президента Украины.

21 мая 2019 года Владимир Зеленский, избранный президентом страны (полномочия истекли в 2024 году), назначил Андрея Ермака своим помощником. Ермак курировал вопросы внешней политики. Участвовал в переговорах по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины как представитель президента в "нормандской четверке" (Германия, Россия, Украина и Франция). Возглавлял координационную группу Украины по обмену пленными, а также сопровождал Зеленского практически во всех зарубежных рабочих поездках.

21 июня 2019 года был назначен членом Национального инвестиционного совета Украины.

С 7 октября 2019 года по 19 июня 2020 года входил в состав наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен руководителем офиса президента Украины. Этот орган был создан вместо администрации главы государства, которую ранее возглавлял Андрей Богдан.

12 февраля 2020 года как глава офиса президента стал членом Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В марте 2020 года возглавил Комиссию государственных наград и геральдики.

В июне 2020 года был назначен заместителем председателя Национального совета по вопросам антикоррупционной политики (совет возглавляет президент Украины), вошел в состав Национального совета реформ.

В марте 2022 года возглавил созданный указом Владимира Зеленского координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам. В ведении штаба, в частности, находятся вопросы, связанные с получением международной гуманитарной помощи Украине, в том числе по линии правительств иностранных государств и международных организаций.

24 мая 2022 года Ермак сообщил о создании "международной консультативной группы для разработки рекомендаций относительно надежных и эффективных гарантий безопасности для Украины". Возглавил ее вместе с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.

С 27 июня 2025 года также стал председателем совета по вопросам поддержки предпринимательства (консультативно-совещательный орган при президенте Украины).

В ноябре 2025 года на Украине разгорелся коррупционный скандал, получивший в местных СМИ название "Миндичгейт" (по имени приближенного к Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича). По информации следствия, в преступной схеме участвовали бывшие и действующие члены украинского кабинета министров, лица из ближайшего окружения Владимира Зеленского, включая Андрея Ермака. Несколько депутатов парламента потребовали от Зеленского уволить главу его офиса, однако Зеленский отказался отправлять Ермака в отставку.

22 ноября 2025 года, невзирая на коррупционный скандал, Андрей Ермак был назначен главой делегации на переговорах по разрешению конфликта на Украине.

28 ноября 2025 года стало известно, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски у Ермака - по месту его проживания и в рабочем кабинете. Сам глава офиса заявил, что оказывает "полное содействие" следственным органам. Позднее в тот же день он написал заявление об отставке, которая была принята Зеленским.