Пять городов, сотни предпринимателей. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"

Главной темой в 2025 году станет "Движение вверх: смелые решения для новой экономики"

ТАСС-ДОСЬЕ. 2-3 декабря 2025 года в Москве состоится XVI Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!". Главной темой форума в 2025 году станет "Движение вверх: смелые решения для новой экономики". Как ожидается, участие в пленарной сессии примет президент РФ Владимир Путин.

ТАСС подготовил материал о форуме.

Основные сведения

"Россия зовет!" (Russia calling!) - международный инвестиционный форум, организуемый группой ВТБ. Цель форума - привлечение инвестиций в российскую экономику, развитие диалога между российским бизнесом и иностранными инвесторами, обсуждение ключевых макроэкономических трендов, развитие и укрепление финансового суверенитета. В нем принимают участие представители органов власти РФ, российских и иностранных компаний.

Проводится с 2009 года. В 2020 и 2021 годах форум состоялся в онлайн-режиме, в 2022 году не проводился. На пленарных заседаниях всех форумов выступал Владимир Путин: в 2009-2011 годах как премьер-министр, а затем - в статусе президента РФ.

Основные заседания всех предыдущих форумов проходили в Москве, при этом выездные сессии могли проводиться за рубежом. В 2009, 2011-2013 и 2017 годах они состоялись в Лондоне, в 2013 году - в Нью-Йорке.

ТАСС является информационным партнером форума в 2025 году.

История

Первый форум "Россия зовет!" прошел 29 сентября - 1 октября 2009 года в московском "Президент-отеле". В мероприятии участвовали более 300 человек. Кроме Владимира Путина на нем выступили министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина, министр финансов России Алексей Кудрин и другие. Как отмечали в ВТБ, за три дня работы форума состоялось более тысячи встреч иностранных инвесторов с представителями российских компаний.

В 2010-2019 и 2024 годах "Россия зовет!" проводился в Москве на площадке Центра международной торговли (ЦМТ), в 2023 году он снова состоялся в московском "Президент-отеле".

В 2010 году число участников достигло 1 тыс. человек; с 2011 года форум принимал более 2 тыс. гостей.

"Россия зовет - 2024"

Предыдущий инвестиционный форум "Россия зовет!" состоялся 4-5 декабря 2024 года в ЦМТ. Тема мероприятия звучала как "Будущее капитала и капитал будущего". Всего в нем приняли участие около 2 тыс. гостей, в том числе около 300 предпринимателей из 35 стран мира. Пленарная сессия форума состоялась 4 декабря, в ходе выступления президент РФ Владимир Путин отметил, что страны Запада хотели нанести России стратегическое поражение, в том числе и в экономическом направлении, но потерпели крах. Российский лидер также выразил скепсис в отношении угроз избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины против товаров из стран БРИКС. Также глава государства более двух часов отвечал на вопросы гостей мероприятия.

16 января 2025 года был опубликован список поручений президента РФ Владимира Путина по итогам прошедшего форума. Глава государства поручил правительству РФ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) обеспечить функционирование на регулярной основе механизма реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса, в том числе при помощи использования механизма "Трансформация делового климата" ("регуляторной гильотины"). Также правительству и ЦБ РФ было поручено создать финансовый инструмент для семейных сбережений с возможностью налогового вычета, а также простимулировать повышение спроса на акции российских компаний, торгующихся на бирже.

"Россия зовет - 2025"

В 2025 году мероприятие впервые проходит в пяти городах России. Первой площадкой форума стал Санкт-Петербург (24 сентября), за ним - Екатеринбург (7 октября), Казань (28 октября) и Краснодар (13 ноября). Традиционное двухдневное мероприятие в Москве станет финальной частью форума.

Сайт

Официальный сайт форума - russiacalling.ru.