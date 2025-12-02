Траектория устойчивого роста экономики. Что говорил Путин на форумах "Россия зовет!"

Ожидается, что 2 декабря президент выступит на пленарном заседании форума

© Владимир Гердо/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин, как ожидается, выступит на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

ТАСС подготовил подборку ярких высказываний российского лидера на этом мероприятии в разные годы.

2009

"Когда начался кризис, нам, как и нашим зарубежным коллегам, партнерам, приходилось действовать быстро, буквально "с колес" запускать антикризисную программу. Порой правительство было вынуждено брать на себя ответственность и риски, свойственные бизнесу, принимать решения и выполнять работу за, мягко говоря, не очень эффективный менеджмент на конкретных предприятиях или в компаниях в целом. Но при этом мы хорошо понимали, как обманчива слепая вера во всемогущество государства, насколько иллюзорны надежды на то, что за счет тотального вмешательства в экономику можно все наладить и все "расставить по полочкам".

2010

"Глобальный кризис стал для России действительно серьезным испытанием. Но его уроки подтвердили правильность избранного нами пути, а заранее накопленные резервы, ответственная макроэкономическая политика, успешно реализованная антикризисная программа - все это позволило смягчить последствия спада экономики для граждан и для бизнеса и сравнительно быстро вернуться на траекторию роста".

2011

"Мы не будем стоять на месте и будем исходить из того, чтобы и граждане страны, и наши партнеры, прежде всего в экономике, да и в политике чувствовали преемственность курса, понимали, что имеют дело со стабильной, солидной страной, в которую и деньги можно вкладывать, с которой можно и нужно сотрудничать".

2012

"Все хорошо знают, какие беды в России были издавна. Они, к сожалению, сохранились, некоторые из них - во всяком случае, плохие дороги - сохраняются. Зимой дорога "растаяла", вы сказали, и все. Что делать? Два выхода: либо лето отменить, либо дороги строить. Лето отменить мы не можем, поэтому нужно, чтобы Министерство финансов не жадничало, а пустило вот эти средства, накопленные хотя бы в пенсионных фондах, на выпуск инфраструктурных облигаций".

2013

"Существование на природной ренте, в счет будущих поколений - этот путь непозволителен для страны, которая живет в условиях открытой экономики, а значит, должна конкурировать за инвестиции на глобальных рынках, за технологическое лидерство, обеспечить лучшее качество жизни и условия для самореализации своих граждан".

2014

"Так называемые санкции - дурь, конечно, полная со стороны тех правительств, которые ограничивают свой бизнес, мешают ему работать, понижают их конкурентоспособность, освобождают ниши на таком перспективном рынке, как российский, для их конкурентов. Мы к этому относимся спокойно. Жалко только, что нарушаются фундаментальные принципы ВТО, мировой экономики, рыночной экономики, конкуренции, подрывается доверие к международным финансовым институтам, доверие к резервным валютам - к доллару и евро. Это наносит долгосрочный такой, невидимый на первый взгляд, ущерб для всей мировой экономики".

2015

"Вместо старых, архаичных и подчас низкооплачиваемых рабочих мест нам нужно дать миллионам наших граждан более высокооплачиваемую и перспективную работу, прежде всего в современных отраслях, в среднем и малом производственном, несырьевом бизнесе, помочь людям повысить свою квалификацию, получить новую профессию".

2016

"При любом раскладе мы будем работать с любым лидером Соединенных Штатов, кто бы ни был этим лидером, кто бы ни был президентом, если, конечно, руководитель Соединенных Штатов хочет работать с нашей страной. Нам ведь все время говорят, это тоже такая ущербная на самом деле позиция, когда-то, лет десять назад, Россию вообще не вспоминали, говорили, что о России и говорить нечего, потому что она такая третьестепенная региональная держава и вообще не интересна. Теперь проблема номер один во всей избирательной кампании - это Россия, о ней только и говорят. <...> Все участники этого процесса злоупотребляют антироссийской риторикой и отравляют наши межгосударственные отношения. А это плохо и для наших стран, и для всего международного сообщества. Не будем забывать, что в глобальном плане мы несем особую ответственность, как две крупнейшие ядерные державы, за поддержание международного мира и безопасности, в глобальном плане".

2017

"В условиях экономического кризиса, спада экономики (сейчас не буду говорить о причинах этого явления) нужно было, во-первых, подумать о социальной справедливости, нужно было подумать о гражданах, реальные доходы и реальные заработные платы которых и так упали. На этом фоне бездумно сокращать социальные расходы было бы несправедливо по отношению к гражданам. И потом, любая страна мира, и Россия в том числе, заинтересована в социальной стабильности".

2018

"Думаю, что коллеги приезжают не для того, чтобы на меня посмотреть и послушать, я не самая главная достопримечательность в Москве. Им есть чем заняться, и между собой пообщаться, и это очень важно, поговорить с коллегами из правительства, Центрального банка, почувствовать, что называется, чем дышит Россия".

"У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. И те, кто принимают соответствующие решения, стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше. Потому что такая нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчета".

2019

"Мне кажется, что человечество может опять оказаться в пещерах, но только по причине того, что не будет ничего потреблять, если всю энергетику свести к нулю или только полагаться на энергию солнца или ветра, или приливов. На сегодняшний день технологии таковы, что без углеводородного сырья, без атомной энергетики, без гидроэнергетики человечество просто не сможет выжить, не сможет сохранить свою цивилизацию. <...> Но, конечно, нужно концентрировать ресурсы на развитии возобновляемых источников, водородных источников, скажем, и других чистых, и тех, которые сохранят природу на многие-многие тысячелетия вперед для будущих поколений".

2020

"Для России безусловным приоритетом является защита жизни и здоровья российских граждан, наших семей. Об этом я много раз уже говорил. В этой логике мы выстраивали и будем выстраивать наши действия в период эпидемии, формировали пакет антикризисных мер, нацеленных на сохранение рабочих мест, доходов граждан, стимулирование новых заказов в производственных цепочках. Отмечу, что общий объем федеральных средств такой поддержки в текущем году составляет около 4,5% ВВП. Мы знаем, что в некоторых странах эта цифра выглядит и посолиднее. Принятые решения, я в этом убежден, оказались своевременными и достаточно эффективными. На мой взгляд, это главное. Нам удалось заметно смягчить последствия эпидемии для отечественной экономики. Ее спад оказался даже меньше, вы об этом хорошо знаете, чем во многих других странах мира".

2021

"Смотрите, что происходило на протяжении предыдущих 20 с лишним лет: отношения между Россией и западным сообществом, "коллективным Западом", в 90-е годы, в начале 2000-х были практически безоблачными. Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Ну зачем? Кто может ответить на этот вопрос? А здравого ответа нет, не существует. У нас была почти идиллическая картина взаимоотношений, особенно в середине 90-х годов, мы были почти союзниками. Нет, несмотря на наши предупреждения, несмотря на наши разговоры, просьбы, все-таки инфраструктура подошла к нашим границам. Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены теперь системы противоракетной обороны, а пусковые установки, которые там стоят, - Mk 41 - на них могут быть поставлены и Tomahawk, ударные системы. Это создает для нас угрозы - это же очевидный факт, очевидная вещь. <...> Вы спросили про Украину: где эти "красные линии"? Это прежде всего создание угроз для нас, которые могут исходить с этой территории. <...> Надеюсь, что чувство здравого смысла, ответственности и за свои страны, и за мировое сообщество все-таки будет преобладать".

2023

"Европейские юрисдикции, которые еще недавно считались безопасными, тихими так называемыми гаванями, фактически перестали ими быть. Теперь здесь работает принцип "свой - чужой", как в военных самолетах, где чужого можно обобрать, оставить ни с чем, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсий, как это было с "Северными потоками". Вот как сейчас выглядит конкурентная борьба в мире, основанном на правилах".

2024

"Наша задача - закрепиться на траектории долгосрочного устойчивого экономического роста, обеспечить качественную инвестиционную динамику в реальном секторе за счет модернизации производств и повышения производительности труда. Это генеральная, разумеется, линия нашего развития".