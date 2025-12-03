От 15 лет и выше. Самые высокие сроки наказания для высокопоставленных чиновников

Бабушкинский суд Москвы 3 декабря 2025 года приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 25 годам лишения свободы по делу о хищении свыше 2 млрд рублей у МСП-банка

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 декабря 2025 года Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 25 годам лишения свободы по делу о хищении свыше 2 млрд рублей у МСП-банка. Наказание назначено с учетом ранее вынесенного приговора: в 2023 году Фургал был приговорен к 22 годам заключения за организацию покушения на убийство и убийство предпринимателей.

ТАСС подготовил материал о том, кто из бывших высокопоставленных чиновников был приговорен судом к длительным срокам заключения - от 15 лет лишения свободы и выше.

Мэр Махачкалы Саид Амиров (пожизненное заключение)

1 июня 2013 года в Махачкале был задержан мэр столицы Дагестана Саид Амиров. Он руководил Махачкалой с 1998 года, ранее являлся зампредом правительства республики. Амирова обвинили в организации убийства в декабре 2011 года и.о. руководителя территориального следственного органа управления Следственного комитета (СК) РФ по Дагестану Арсена Гаджибекова. Впоследствии мэру Махачкалы предъявили обвинения в подготовке покушения на депутата Народного собрания Дагестана, управляющего отделением Пенсионного фонда в республике Сагида Муртазалиева, считавшегося политическим конкурентом Амирова. По версии следствия, пассажирский самолет с Муртазалиевым должен был быть сбит из ПЗРК "Стрела-2М". 14 июня 2013 года чиновник был отстранен от должности главы Махачкалы. 9 июля 2014 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Амирова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за подготовку теракта с целью убийства Сагида Муртазалиева. 27 августа 2015 года тот же суд вынес в отношении экс-мэра новый приговор, признав его виновным в организации убийства следователя Арсена Гаджибекова и теракта в каспийском торгово-развлекательном центре "Москва" в 2011 году. По совокупности преступлений Саид Амиров был приговорен к пожизненному заключению.

Сенатор Рауф Арашуков (пожизненное заключение)

30 января 2019 года прямо в зале заседаний Совета Федерации был задержан Рауф Арашуков, который в 2011-2014 годах был первым вице-премьером Карачаево-Черкесской Республики (КЧР), а с 2016 года представлял этот регион в верхней палате парламента. Задержание сенатора в ходе заседания стало первым случаем в истории Совфеда. Арашуков был обвинен в участии в преступном сообществе, созданном его отцом Раулем Арашуковым с целью хищения газа у компании "Газпром", а также в двух убийствах - лидера молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова, совершенных в 2010 году. По данным следствия, убийства были совершены, чтобы скрыть хищение газа. 22 мая 2019 года Рауф Арашуков был лишен полномочий сенатора. 27 декабря 2022 года Мосгорсуд признал отца и сына Арашуковых виновными в организации убийств и в хищении газа у "Газпрома" на общую сумму 4,4 млрд рублей в составе преступной группы и приговорил бывшего сенатора и его отца к пожизненному лишению свободы. 22 октября 2024 года стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении Рауфа Арашукова уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере за организацию "привилегированных условий содержания" в колонии.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (25 лет)

9 июля 2020 года по подозрению в организации убийств и организации покушения на убийство был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (избран в 2018 году от ЛДПР). По данным СК РФ, Фургал был причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах. 20 июля 2020 года президент РФ Владимир Путин отрешил Фургала от должности в связи с утратой доверия. Экс-глава Хабаровского края вину не признал. В конце 2021 года стало известно, что в отношении него и других лиц было заведено еще несколько уголовных дел (создание преступного сообщества, незаконное предпринимательство, хищение денежных средств путем мошенничества), связанных, в частности, с хищением активов МСП-банка на сумму более 2 млрд рублей. Их объединили в одно производство. 10 февраля 2023 года Люберецкий горсуд Московской области приговорил Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об убийствах и покушении на убийство. В конце 2021 года стало известно, что в отношении Фургала и других лиц было заведено новое уголовное дело - о хищении средств у МСП-банка на сумму более 2 млрд рублей. 3 декабря 2025 года Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края к 25 годам лишения свободы по делу о хищении.

Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков (16 лет и 11 месяцев)

14 июля 2023 года по делу о мошенничестве и получении взяток был арестован бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков (занимал должность в 2017-2021 году). По данным следствия, в 2018-2021 годах он получал от руководителей коммерческих организаций взятки в размере более 136 млн рублей за содействие в заключении госконтрактов на закупку медицинского оборудования и расходных материалов для региона. Вместе с Грековым обвинения были предъявлены бывшему замминистра здравоохранения области, экс-сенатору от региона Ирине Петиной. Греков похитил также более 15 млн рублей из бюджета при закупке дорожной техники. Кроме того, при назначении на должность вице-губернатора он предоставил ложные сведения об отсутствии погашенной судимости. 16 мая 2025 года суд приговорил Грекова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 400 млн рублей. 12 августа 2025 года Рязанский облсуд смягчил приговор до 16 лет и 11 месяцев лишения свободы и уменьшил сумму штрафа на 50 тыс. рублей.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк (12 лет)

4 октября 2021 года стало известно о задержании мэра Владивостока Олега Гуменюка по подозрению в получении взятки. Гуменюк с декабря 2018 года исполнял обязанности главы Владивостока, с марта 2019 года по май 2021 года был избранным мэром города. По версии следствия, чиновник, будучи в 2015-2018 годах директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации Приморского края", получил 6,9 млн рубей от знакомого предпринимателя за помощь в предоставлении выгодных контрактов. Кроме того, с декабря 2018 года по февраль 2021 года мэр Владивостока лично и через посредников получил от руководства муниципального предприятия "Некрополь" взятки за общее покровительство. Всего ему было передано более 38 млн рублей. Кроме того, он обвинялся в превышении должностных полномочий. Свою вину Олег Гуменюк не признал. 18 января 2023 года Ленинский райсуд Владивостока приговорил бывшего мэра к 16 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о взятках. 2 мая 2023 года Приморский краевой суд после рассмотрения апелляционной жалобы смягчил приговор до 12 лет лишения свободы. Дело о превышении полномочий в отношении бывшего чиновника было прекращено за истечением срока давности. В январе 2024 года стало известно, что Олег Гуменюк подписал контракт с Минобороны РФ для отправки в зону СВО. В июле 2025 года он был освобожден от отбывания наказания в связи с награждением в период прохождения военной службы Георгиевским крестом IV степени.

Мэр Владивостока Игорь Пушкарев (15 лет и 3 месяца)

1 июня 2016 года во Владивостоке был задержан мэр города Игорь Пушкарев. Ему предъявили обвинения в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 285, ч. 2 ст. 204 УК РФ). 9 марта 2017 года Пушкарев был отстранен от должности, 3 ноября того же года подал в отставку по собственному желанию. По версии следствия, в 2009-2015 годах он получил взятки на общую сумму 75 млн рублей. Крое того, подрядчики мэрии приобретали стройматериалы у подконтрольной семье Пушкарева компании. Свою вину экс-мэр не признал. 9 апреля 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Игоря Пушкарева к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав виновным в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Ему был также назначен штраф в размере 500 млн рублей. Впоследствии в отношении экс-мэра было возбуждено новое дело о злоупотреблении полномочиями. 12 июля 2022 года Ленинский райсуд Владивостока приговорил его к 5 годам заключения. С учетом ранее вынесенного приговора общее наказание составило 15 лет и 3 месяца лишения свободы. В 2024 году Пушкарев подписал контракт о военной службе с Минобороны РФ и отбыл в зону СВО. 22 сентября 2025 года Тверской суд Москвы обратил в доход государства группу приморских компаний "Востокцемент" и "Ренессанс" стоимостью 79 млрд рублей, которые принадлежат родственникам экс-мэра Владивостока.

Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин (15 лет)

3 марта 2015 года по подозрению в получении взятки был задержан губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин (руководил регионом с 2007 года). 25 марта 2015 года указом президента РФ Владимира Путина Хорошавин был отправлен в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия". По версии следствия, в 2009 году губернатор создал организованную преступную группу, члены которой получали от предпринимателей деньги за право выполнения работ по госконтрактам, выделение субсидий. Общая сумма взяток превысила 522 млн рублей. При этом Александр Хорошавин легализовал свыше 77 млн рублей путем перевода средств на банковские карты и приобретая валюту. Экс-глава Сахалина свою вину не признал. 9 февраля 2018 года суд Южно-Сахалинска приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. 20 июня 2018 года стало известно, что СК РФ предъявил Хорошавину и его сообщникам обвинения по еще 20 фактам получения взяток от граждан, планировавших принять участие в выборах депутатов гордумы Южно-Сахалинска в 2014 году. Общая сумма взяток составила более 100 млн рублей. 28 апреля 2022 года Южно-Сахалинский городской суд признал Хорошавина виновным по данному делу. С учетом первого приговора общее наказание ему увеличили до 15 лет.