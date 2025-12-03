Покушения на убийство и миллиардные хищения. Главное о деле Фругала

Бабушкинский суд Москвы 3 декабря 2025 года приговорил бывшего губернатора Хабаровского края к 25 годам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

Сергей Фургал © Сергей Карпухин/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 декабря 2025 года Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 25 годам лишения свободы по делу о хищении свыше 2 млрд рублей у МСП-банка. Ранее, в 2023 году, Фургал был приговорен к 22 годам заключения за организацию покушения на убийство и убийство предпринимателей.

Сергей Фургал

Сергей Фургал родился 12 февраля 1970 года в Амурской области. В 1990-х годах, после окончания медицинского института, работал в Поярковской центральной районной больнице. Затем занялся предпринимательской деятельностью, был гендиректором компаний по торговле лесоматериалами и сбору лома черных металлов. В 2005 году возглавил хабаровское региональное отделение ЛДПР, был избран депутатом Законодательной думы Хабаровского края от партии. В 2007-2018 годах - депутат Госдумы V-VI созывов, в 2015-2018 годах - председатель думского комитета по охране здоровья. В 2013 году участвовал в выборах губернатора Хабаровского края, но уступил действующему руководителю региона, кандидату от "Единой России" Вячеславу Шпорту. В 2018 году вновь был выдвинут ЛДПР на пост губернатора края. 23 сентября того же года во втором туре победил на выборах главы Хабаровского края с результатом 69,57% голосов (Вячеслав Шпорт - 27,97%) и 28 сентября вступил в должность.

Задержание и арест

9 июля 2020 года губернатор Сергей Фургал был задержан в Хабаровске оперативниками Следственного комитета (СК) и сотрудниками ФСБ России по подозрению в организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. В тот же день главное управление по расследованию особо важных дел СК России предъявило ему обвинение в организации убийств.

Фургал был этапирован в Москву. 10 июля 2020 года Басманный суд столицы заключил его под стражу (срок содержания под стражей неоднократно продлевался).

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский (годы жизни 1946-2022) в ответ на задержание губернатора Хабаровского края заявил, что его партия в знак протеста может покинуть Госдуму, однако этого не произошло. После ареста Фургала в Хабаровском крае в течение нескольких месяцев проходили массовые акции в его поддержку.

Отставка Сергея Фургала

20 июля 2020 года Сергей Фургал был отрешен от должности в связи с утратой доверия главы государства. В тот же день президент РФ своим указом назначил врио губернатора Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР, председателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева (ныне возглавляет Министерство спорта РФ).

Первое дело об убийствах

Следствию удалось собрать доказательства причастности Сергея Фургала к убийствам предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского в 2004-2005 годах. Преступления были совершены в Хабаровском крае и Амурской области. Работа по их раскрытию велась с 2005 года и осложнялась тем, что основные свидетели были запуганы и отказывались давать показания.

Предприниматель Евгений Зоря был убит в Хабаровске 29 октября 2004 года. Как сказано в материалах дела, Фургал и Зоря вступили в конфликт по вопросу о контроле над заводом железобетонных конструкций на территории региона. В ходе расследования подозрения пали на Сергея Фургала. Однако в 2005 году следователь прокуратуры в Хабаровске вынес постановление об отказе в возбуждении дела против Фургала "в связи с непричастностью". Расследование было приостановлено.

Уголовное дело возобновили в апреле 2019 года. В ноябре того же года были арестованы четверо предполагаемых сообщников Фургала: его бывший деловой партнер, экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, бывший помощник Фургала Андрей Карепов и гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей.

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об отмене постановления 2005 года о непричастности Фургала к убийству Зори. 31 июля 2020 года данное постановление было отменено. Защита попыталась обжаловать решение в Мосгорсуде, однако безрезультатно. Фургалу предъявили обвинение в организации убийств Евгения Зори, Олега Булатова и покушения на убийство Александра Смольского. Свою вину он не признал и отказался от заключения досудебного соглашения.

По данным следствия, Фургал и Мистрюков, желая увеличить доход подконтрольной им коммерческой организации, занимавшейся скупкой лома черного металла, в 2004 году создали организованную преступную группу с целью устранения конкурентов - Александра Смольского, Олега Булатова и Евгения Зори. В ее состав вошли бывший помощник главы Хабаровского края Андрей Карепов и криминальный авторитет Михаил Тимофеев. Для совершения убийств они наняли Марата Кадырова (исполнитель покушения на убийство Александра Смольского) и Андрея Палея (исполнитель убийства предпринимателей Олега Булатова и Евгения Зори). При этом исполнители преступлений не знали, в чьих интересах они действуют.

3 февраля 2021 года официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет РФ предъявил бывшему главе Хабаровского края обвинение в окончательной редакции. Ему инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенные организованной группой).

Криминальный авторитет Михаил Тимофеев был объявлен в международный розыск. Мистрюков заключил досудебное соглашение со следствием, его дело выделили в отдельное производство.

В октябре 2021 года Сергей Фургал завершил ознакомление с материалами уголовного дела, которое насчитывало 74 тома.

Арест имущества

В августе 2020 года Басманный суд Москвы в качестве обеспечительной меры арестовал более 3 млн рублей, более $2 тыс. и 2 автомобиля Сергея Фургала. Сам он утверждал, что большая часть арестованных средств принадлежала его бывшей жене.

Кроме того, суд наложил арест на $400 тыс., принадлежащих племяннице экс-супруги Фургала, земельный участок и недостроенный дом в подмосковной Яхроме, а также на часы бывшего губернатора, рыночная стоимость которых составляла более 1 млн рублей.

Судебный процесс по делу об убийствах

28 октября 2021 года Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Оно было направлено в Верховный суд РФ для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности.

11 ноября того же года Верховный суд принял решение о направлении дела в Люберецкий городской суд Московской области, расценив, что его рассмотрение с участием коллегии присяжных в Хабаровском крае может привести к необъективности процесса. При определении места слушаний суд также учел то обстоятельство, что обвиняемые содержатся в московских СИЗО и их защитники живут в Москве.

21 февраля 2022 года в Люберецком городском суде начались предварительные слушания по уголовному делу. 26 апреля 2022 года с третьей попытки была отобрана коллегия присяжных заседателей: шесть основных и восемь запасных присяжных.

11 мая 2022 года Люберецкий горсуд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела с участием присяжных заседателей. Судебный процесс проходил на выездных заседаниях Люберецкого суда в Московском областном суде в открытом режиме. Экс-губернатор и другие подсудимые заявили о своей непричастности к инкриминируемым им преступлениям.

23 января 2023 года суд приступил к финальной стадии рассмотрения уголовного дела. Гособвинение попросило коллегию присяжных заседателей признать фигурантов дела виновными в организации убийств и покушения на убийство. В свою очередь Сергей Фургал попросил присяжных признать его невиновным.

Приговор по делу об убийствах

2 февраля 2023 года коллегия присяжных заседателей признала бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным в организации покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского, организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также незаконном приобретении оружия. По мнению присяжных, экс-губернатор не заслуживал снисхождения. Виновными также были признаны и сообщники Фургала - Андрей Палей, Андрей Карепов и Марат Кадыров.

8 февраля 2023 года представитель гособвинения попросил приговорить Фургала за организацию заказных убийств к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, исключив при этом из дела эпизод с незаконным приобретением оружия из-за истечения срока давности. Андрею Карепову прокурор попросил назначить 22 года колонии, Марату Кадырову - 10 лет и 6 месяцев, Андрею Палею - 17 лет.

10 февраля 2023 года Люберецкий городской суд Московской области приговорил Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об убийствах предпринимателей и покушении на убийство. При этом суд исключил из приговора эпизоды с незаконным приобретением оружия за истечением срока давности. Приговор Сергею Фургалу стал самым суровым из тех, что российские суды выносили в отношении экс-губернаторов. Андрей Карепов получил 21 год колонии, Андрей Палей - 17 лет колонии, Марат Кадыров - 9,5 года. Суд также взыскал с каждого из подсудимых 400 тыс. рублей в качестве судебных издержек.

Защита Фургала обжаловала приговор, пытаясь доказать факты давления на коллегию присяжных при вынесении вердикта. 15 ноября 2023 года Московский областной суд признал его законным. 20 сентября 2024 года Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове также оставил приговор без изменений.

В августе 2025 года в пользу вдовы убитого предпринимателя Олега Булатова суд взыскал с Фургала 2 млн рублей, с других ответчиков - по 1 млн рублей Солидарно с них также было взыскано возмещение расходов на погребение в размере 518,9 тыс. рублей.

Второе дело о хищениях

В конце 2021 года стало известно, что в отношении Фургала и других лиц было заведено еще несколько уголовных дел по обвинению в организации преступного сообщества и участии в нем, осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, а также хищении денежных средств путем мошенничества и легализации похищенного имущества. Данные дела объединили в одно производство.

По данным следствия, в 2017-2018 годах Сергей Фургал, незаконно участвуя в коммерческой деятельности предприятий группы "Торэкс", создал преступное сообщество для хищения активов АО "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (МСП-банк).

Фигурантами дела также стали бывший глава избирательного штаба Фургала, юрист подконтрольных ему предприятий Николай Шухов, бывший первый зампред правительства Хабаровского края, а затем консультант по финансовым вопросам Юрий Золочевский. Кроме того, под следствием оказались финансовый директор и главный бухгалтер "Торэкс" Владислав Кармашков и Галина Алейникова, директора компаний "Строитель" и "Дальневосточный монолит" Геннадий Савочкин и Евгений Аверьянов, председатель правления МСП-банка Дмитрий Голованов и др.

По данным следствия, участники преступной организации под руководством Сергея Фургала и Николая Шухова с декабря 2018 года по июль 2020 года путем мошенничества похитили более 2 млрд рублей, принадлежащих МСП-банку, а также $8,7 млн у компании Global Metcorp Limited. Кроме того, фигуранты дела пытались похитить имущество ООО "Торэкс-Хабаровск" в размере более 1,2 млрд рублей, но были задержаны.

В конце июня 2023 года Генеральная прокуратура России направила в суд дело о хищении активов МСП-банка для рассмотрения по существу. Надзорное ведомство просило Верховный суд рассмотреть дело в Москве или Московской области, считая, что на процесс в Хабаровском крае могут повлиять связи бывшего губернатора. 6 июля 2023 года Верховный суд России постановил рассмотреть второе дело в отношении Сергея Фургала в Бабушкинском районном суде Москвы.

8 февраля 2024 года Бабушкинский районный суд Москвы начал рассмотрение дела по существу. В ходе слушаний Фургал отверг свою причастность к инкриминируемым преступлениям. Экс-губернатор считает, что в деле нет уголовного состава. Часть вменяемых ему деяний он не совершал, другие же являлись законной административной деятельностью, направленной на развитие малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае.

15 октября 2025 года с учетом вынесенного в 2023 года приговора представитель гособвинения попросил суд назначить Сергею Фургалу 25 лет колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания прокурор попросил приговорить его к штрафу в размере 11 млн рублей.