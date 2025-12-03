История участия Путина в "Елке желаний". От первых открыток до исполнения детских мечтаний

Президент РФ 3 декабря 2025 года вновь примет участие в новогодней акции

Редакция сайта ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время благотворительной акции "Елка желаний", 2025 год © Александр Щербак/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин примет участие в новогодней акции "Елка желаний". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Акция "Елка желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится ежегодно с 2018 года в рамках проекта "Мечтай со мной". Цель акции - дарить новогодние подарки и исполнять желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Каждый год в акции участвует президент России Владимир Путин. Всего начиная с 2018 года президент помог 20 детям в исполнении их новогодних желаний.

2018 год

5 декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Международного форума добровольцев, проходившего в Москве, ознакомился с проектом "Мечтай со мной" и осмотрел стенды, на которых были размещены видеоролики и конверты с желаниями тяжелобольных детей. Президент забрал оставшиеся на стендах пять конвертов и пообещал исполнить мечты участников проекта: 8-летней Вероники Макаровой из Череповца Вологодской области, 14-летнего Артема Пальянова из Ленинградской области, 17-летней Регины Парпиевой из Нижегородской области, 15-летнего Арслана Каипкулова из Башкирии и 10-летнего Николая Кузнецова из Ставропольского края.

8 декабря Владимир Путин поговорил по телефону с Вероникой Макаровой, для которой была организована поездка на киностудию "Мосфильм". Вероника, страдающая тяжелым заболеванием и много времени проводящая в больнице, хотела увидеть мир кино изнутри и побывать на съемочной площадке. Для нее была организована специальная экскурсия на "Мосфильме", где она встретилась с режиссерами Владимиром Машковым, Никитой Михалковым и Кареном Шахназаровым, поучаствовала в съемках передачи "Новогодний огонек".

15 декабря в Санкт-Петербурге Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым. Мальчик, которому был поставлен диагноз "несовершенный остеогенез", мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета. Встреча состоялась перед началом заседания Совета по культуре и искусству. В ней, помимо Артема, приняли участие его папа и брат. Владимир Путин подарил Артему подарки, а потом лично проводил его до президентского вертолета, на котором мальчик и его родные совершили полет над Санкт-Петербургом.

20 декабря по окончании ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин встретился с незрячей 17-летней Региной Парпиевой, которая мечтала стать журналистом, и дал ей интервью. Глава государства ответил на несколько вопросов: как стал президентом, трудная ли эта работа и какое желание он загадает на Новый год.

25 декабря была исполнена мечта Арслана Каипкулова из Башкирии, страдающего заболеванием первичного иммунодефицита редкого типа, - снять видеосюжет про самолет президента РФ. Подросток прилетел в Москву вместе с мамой. Для них было организовано посещение борта номер 1. После съемки видеосюжета Арслан поговорил по телефону с Владимиром Путиным и рассказал о своих впечатлениях.

27 декабря президент встретился в Московском Кремле с Николаем Кузнецовым из Ставропольского края - мальчиком, которому был поставлен диагноз "острый миелобластный лейкоз". Коля хотел лично увидеться с Владимиром Путиным и пожать ему руку. Перед встречей с президентом для мальчика и его мамы была организована большая экскурсия по Кремлю, а затем - экскурсия по Москве.

2019 год

5 декабря 2019 года Владимир Путин в Сочи посетил Международный форум добровольцев и вновь присоединился к акции "Елка желаний". На стенде благотворительного проекта "Мечтай со мной" президент выбрал один из елочных шаров-открыток. Владимир Путин пообещал исполнить мечту 10-летнего Андрея Кочетова из Буденновска Ставропольского края, которому врачи поставили опасный для жизни диагноз. Мальчик очень хотел побывать на Красной Поляне и в Олимпийском парке в Сочи, покататься на горных лыжах.

© Михаил Климентьев/ ТАСС

По приглашению президента Андрей с мамой 22 декабря прилетел в Сочи на несколько дней. Он посетил зимние курорты Красной Поляны, впервые попробовал кататься на горных лыжах, побывал на канатной дороге. 23 декабря Владимир Путин, находившийся с рабочей поездкой в Адыгее, поговорил с Андреем по телефону и выслушал его впечатления от посещения Красной Поляны.

2020 год

5 декабря 2020 года глава государства из Ново-Огарева провел в режиме видеоконференции встречу с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России". Во время встречи Владимир Путин пообщался также с Андреем Кочетовым, который годом ранее посетил по приглашению президента Сочи. Волонтеры попросили президента традиционно принять участие в акции "Елка желаний". В студии, где находились добровольцы, стояла елка с игрушками, пронумерованными цифрами от 1 до 10. Владимир Путин сказал, что выберет номер 12 - две игрушки сразу. Вместе с Артемом Пальяновым из Ленинградской области, чью мечту президент исполнил в 2018 году, ведущие сняли с елки два шарика. На одном из них было желание 9-летнего Дмитрия Ащепкова из Челябинской области, который хотел покататься на катке на Красной площади и увидеть президента, на другом - желание 10-летнего Александра Колясникова из Тульской области, который мечтал "обнять живую панду".

© Пресс-служба акции #МЫВМЕСТЕ/ ТАСС

19 декабря Владимир Путин по телефону пообщался с Сашей Колясниковым, который был приглашен в Московский зоопарк, чтобы увидеть панду. Мальчик, страдающий диабетом I степени, приехал в Москву вместе с родителями. В зоопарке он посетил вольер с пандой, побывал в специальной зоне для проведения тренингов и смог создать уникальную футболку: вместе с пандой Жуи они нанесли на изделие красочные принты.

21 декабря Владимир Путин на ГУМ-катке встретился с Дмитрием Ащепковым, который три года назад победил острый лейкоз. Дима уже успел побывать на ВДНХ, в столичном планетарии, зоопарке, парке "Патриот" и в Кремле. На каток Путин вышел в хоккейной форме под номером 11, под которым он обычно выступает в матчах Ночной хоккейной лиги. Дима вместе с президентом принял участие в хоккейной тренировке, которую провел олимпийский чемпион Валерий Каменский.

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Кроме того, 10 декабря Владимир Путин помог члену Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Галине Осокиной исполнить мечту 97-летней жительницы Ессентуков Ставропольского края, ветерана войны Натальи Донсковой в рамках "Елки желаний". Наталья Донскова очень хотела лично поговорить с президентом России. В ходе заседания СПЧ, прошедшем в режиме видеоконференции, по просьбе главы государства Наталью Донскую разыскали, и состоялся ее телефонный разговор с Владимиром Путиным.

2021 год

5 декабря 2021 года Владимир Путин в ходе церемонии вручения премии "Мы вместе" сообщил, что в этом году вновь будет участвовать в акции "Елка желаний". В прямом эфире по видеосвязи президент "снял" с установленной на сцене в выставочном комплексе "Манеж" елки три открытки. Первая из них была от 14-летнего Марка Кобленева из Московской области, мечтающего о гитаре. Вторая - от 5-летнего Осора Аюшеева из Бурятии, который, несмотря на мышечную дистрофию Дюшенна - редкое генетическое заболевание, хотел попробовать себя в роли пожарного. Третье желание было от 13-летней Татьяны Троценко из Изобильного Ставропольского края. Девочка на тот момент проходила в Санкт-Петербурге лечение от глиобластомы и очень хотела посмотреть балет "Лебединое озеро" в Мариинском театре.

15 декабря Владимир Путин по телефону пообщался с Таней Троценко, которая накануне побывала на балете в Мариинском театре. Для нее также провели экскурсию по историческому и новому зданиям Мариинки, она смогла пообщаться с артистами, задействованными в постановке. 15 декабря ее с мамой пригласили на экскурсию в Эрмитаж. Президент дополнительно предложил девочке и ее родителям посетить ледовое шоу "Лебединое озеро" в Москве.

21 декабря Владимир Путин поговорил по телефону с Марком Кобленевым, который рассказал президенту, что ему подарили гитару и сертификат на обучение на музыкальных курсах, а также организовали для него и мамы поездку в Академию Игоря Крутого. После экскурсии по учебному заведению Марк принял участие в мастер-классе, который провел для него известный музыкант, гитарист Виктор Зинчук.

27 декабря президент пообщался по телефону с Осором Аюшеевым, для которого была организована экскурсия по пожарной части Улан-Удэ. Мальчику показали музейную комнату и подарили форму пожарного, а затем вместе с родителями и старшим братом он посмотрел праздничный концерт, посвященный Дню спасателя. Владимир Путин также поговорил с родителями мальчика. Президент обсудил с ними, в частности, вопрос о получении лекарств для тяжелобольных детей через фонд "Круг добра". После глава государства связался по телефону с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и попросил помочь семье с нужными препаратами.

Кроме того, 27 декабря глава государства вновь созвонился с Марком Кобленевым. Ранее Владимир Путин узнал от мамы Марка, что у них нет своего жилья и их приютили знакомые - многодетная семья, где ждут уже седьмого ребенка. Президент пообещал помочь, и к 27 декабря Марк с мамой получили собственную квартиру. С улучшением жилищных условий помогли и многодетной семье Ярослава и Анастасии Бахиревых, в доме которой раньше жил Марк. Глава государства также поговорил с ними по телефону, поблагодарив за участие в жизни Кобленевых.

2022 год

22 декабря 2022 года президент России Владимир Путин традиционно принял участие в акции "Елка желаний", стартовавшей в столичном выставочном комплексе "Манеж". Президент снял с ели три новогодних шара с открытками-пожеланиями. Автором одной из них оказалась 8-летняя Александра Титаренко из нового российского региона - Запорожской области, которая хотела побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Еще одно желание загадала 8-летняя Агата Былкова из Курганской области, чей отец погиб в ходе специальной военной операции. Девочка мечтала увидеть северное сияние и прокатиться на оленьей упряжке. Третья открытка была от 7-летнего Давида Шмелева из Ставропольского края. Из-за болезни мальчик долгое время был ограничен в общении с детьми и только начал жить обычной жизнью. Его старший брат служит офицером, поэтому Давид захотел побывать в Военной академии Генштаба ВС РФ.

27 декабря Владимир Путин, который находился в Санкт-Петербурге на неформальной встрече лидеров СНГ, после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном позвонил Саше Титаренко из Запорожской области. За два дня до этого девочка, мечтавшая посетить дом Деда Мороза, прилетела с родителями первым рейсом в только что открытый после реконструкции аэропорт Великого Устюга. Для Саши организовали экскурсии по городу, она посетила вотчину Деда Мороза и встретилась с ним самим, о чем и рассказала Владимиру Путину.

3 января 2023 года президент РФ из своего рабочего кабинета в Ново-Огареве связался по телефону с Агатой Былковой, для которой были организованы арктические каникулы. В их программу вошли церемония пересечения Полярного круга, посещение природно-этнографического комплекса "Горнокнязевск", катание на вездеходе с ямальским Дедом Морозом - Ямал Ири, катание на лошадях и на оленьей упряжке, знакомство с Ямало-Ненецким окружным музейно-выставочным комплексом им. И. С. Шемановского, "охота" за северным сиянием и др. Расспросив девочку о впечатлениях, президент поговорил с ее мамой Софьей, которая воспитывает четырех детей, и пообещал ей помочь с улучшением жилищных условий.

5 января Владимир Путин позвонил Давиду Шмелеву, который вместе с семьей приехал в Москву и посетил Военную академию ВС РФ. Кроме того, мальчик побывал в центре океанографии и морской биологии "Москвариум". Во время звонка президента Давид находился на экскурсии в Военной академии ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого. Ему показали образцы техники и космических аппаратов, позволили на тренажерах поучаствовать в стыковке космических кораблей и попробовать себя в роли командира "Союза". Мальчик также покатался в академии на коньках, а затем по предложению президента - на ГУМ-катке.

2023 год

4 декабря 2023 года Владимир Путин посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где на площадке премии "Мы вместе" вновь присоединился к акции "Елка желаний". Президент выбрал три шара-открытки - от 13-летней Ксении Мазневой из Санкт-Петербурга, которая хотела попробовать себя в роли ведущей новостей, 8-летней Кристины Син из Южно-Сахалинска, мечтавшей побывать на Байкале, и 11-летнего Никиты Мирошниченко из Костромской области, который хотел посетить Эрмитаж.

21 декабря президент РФ пообщался с Ксенией Мазневой, для чего ненадолго прервал заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое проходило в режиме видео-конференц-связи. Спустя несколько минут президент вернулся и передал участникам заседания привет от Ксении. Девочка, у которой врожденный порок развития конечностей, вынуждена передвигаться на коляске. В 2022 году она получила диплом I степени в компетенции "Мультимедийная журналистика" регионального чемпионата "Искатели профессий". Для исполнения новогоднего желания Ксении для нее специально организовали стажировку в телецентре "Останкино". Вместе с журналисткой Екатериной Андреевой Ксения записала подводку в виртуальной студии Первого канала, а также к сюжету программы "Время". Об этом девочка рассказала в беседе с президентом. 22 декабря она с родными посетила выставку-форум "Россия" на ВДНХ.

27 декабря Владимир Путин из Кремля, где он готовился принять участие в заседании Госсовета, поговорил по телефону с Никитой Мирошниченко. В это время мальчик, мечтавший побывать в Эрмитаже, находился там с родителями и сестрой на экскурсии. Он осмотрел экспозицию и парадные залы Зимнего дворца. Для семьи Мирошниченко была проведена экскурсионная программа по основным достопримечательностям Санкт-Петербурга. Во время разговора с родителями Никиты глава государства пообещал помочь с закупкой нового препарата "Элевидис" от мышечной дистрофии Дюшенна через фонд "Круг добра".

Никита Мирошниченко (в центре) © Петр Ковалев/ ТАСС

9 января 2024 года президент побеседовал с Кристиной Син, которой он в рамках акции "Елка желаний" помог исполнить мечту - побывать на Байкале. У девочки диагностирован первичный иммунодефицит, иммунная нейтропения, но она активно занимается спортом, имеет первый юношеский разряд по спортивной аэробике. Кристина провела несколько дней на Байкале вместе с родными. Семье организовали экскурсии как по самому озеру, так и по тематическим музеям, они побывали у истока Ангары. В Байкальском музее Кристина совершила виртуальное погружение на дно озера в стилизованной субмарине.

2024 год

5 декабря 2024 года Владимир Путин во время посещения международного форума "Мы вместе" в Центральном выставочном зале "Манеж" по традиции принял участие в новогодней акции "Елка желаний". Ему достались открытки от 10-летней Маргариты Руцинской из г. Шебекино Белгородской области, которая хотела полетать на авиатренажере, 12-летней Таисии Леоновой из Московской области, мечтавшей посетить репетицию ансамбля танца им. Игоря Моисеева, и 15-летней Арины Порхал из г. Горловки ДНР, загадавшей побывать в Санкт-Петербурге.

Желание Маргариты Руцинской было исполнено в конце декабря, школьница совершила тренировочный полет на авиатренажере "Сухой Суперджет 100". Кроме того, девочка вместе с родителями посетила Москву, где побывала в Национальном центре "Россия" и посмотрела балет "Щелкунчик" в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Кроме того, для Маргариты организовали вертолетную экскурсию по Подмосковью. 24 декабря Владимир Путин пообщался с девочкой по телефону, в ходе разговора Маргарита поделилась с главой государства своими впечатлениями о поездке.

Также в декабре было исполнено желание Таисии Леоновой. Вместе с мамой и братом девочка побывала в здании ансамбля им. Игоря Моисеева, познакомилась с художественным руководителем коллектива Еленой Щербаковой. Таисия посетила экскурсию по помещениям театра, мастер-класс от артистов балета и репетицию ансамбля. Кроме того, девочка и ее родные побывали на катке, на концерте и в Кремлевских музеях. 26 декабря Владимир Путин по телефону пообщался с Таисией и ее семьей.

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

5 января 2025 года Арина Порхал со старшей сестрой (опекуном) и племянником впервые прибыли в Санкт-Петербург. Для них была организована обзорная экскурсия по городу, они посетили ледовое шоу "Лебединое озеро" в спортивном комплексе "Юбилейный", балет "Щелкунчик" в Мариинском театре, Русский музей, Царское Село и др. 7 января, когда девочка еще была в Петербурге, Владимир Путин позвонил Арине. В телефонной беседе президент посоветовал сходить и в Эрмитаж. Позднее представитель Кремля сообщил, что посещение музея было организовано для Арины и ее сопровождающих.