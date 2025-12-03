Визит Путина в Индию. Особое стратегическое партнерство Москвы и Нью-Дели

Президент России посетит страну 4-5 декабря 2025 года

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин © Александр Демьянчук/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 4-5 декабря 2025 года президент России Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом, это будет его 10-й визит в эту страну. Как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин встретится с президентом Индии Драупади Мурму, а также примет участие в 23-м российско-индийском саммите. В центре внимания переговоров с индийской делегацией во главе с премьер-министром Нарендрой Моди будет обширная повестка российско-индийских отношений в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях.

Политические отношения, договорно-правовая база

Дипломатические отношения между Индией и СССР были установлены 13 апреля 1947 года (за четыре месяца до официального провозглашения Индией независимости от Великобритании). 26 декабря 1991 года Республика Индия признала Россию правопреемницей СССР. В январе 1993 года в ходе официального визита в Индию президента РФ Бориса Ельцина был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве, заменивший предыдущее соглашение 1971 года.

Этапным событием в двусторонних отношениях стал государственный визит Путина в октябре 2000 года и подписание в его рамках декларации о стратегическом партнерстве двух государств. В 2010 году статус отношений был повышен до особо привилегированного стратегического партнерства. В настоящее время договорно-правовая база насчитывает свыше 250 документов.

Наиболее значимой площадкой для обсуждения ключевых вопросов сотрудничества являются встречи руководителей двух стран. Договоренность об их регулярном проведении была достигнута в октябре 2000 года (РФ - первая страна, с которой Индия установила такую практику). Встречи на высшем уровне проводятся попеременно в каждой из стран, как правило, ежегодно. К настоящему моменту состоялось 22 саммита, последний - в июле 2024 года в Москве. Тогда в рамках визита Нарендры Моди (премьер с 2014 года) было подписано 15 документов, в их числе совместные заявления о прочном и развивающемся партнерстве и о развитии стратегических направлений сотрудничества стран до 2030 года.

Российские лидеры посещали Индию в общей сложности 13 раз: Борис Ельцин совершил 1 визит, Дмитрий Медведев - 3, Владимир Путин - 9. Премьер-министры Индии приезжали в РФ 19 раз: Атал Бихари Ваджпаи нанес 3 визита, Манмохан Сингх - 9, Нарендра Моди - 7 (последний в октябре 2024 года, тогда он принял участие в саммите БРИКС в Казани). Также поддерживаются контакты на уровне министров иностранных дел. Россия и Индия тесно сотрудничают на площадках Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.

Обе страны придерживаются схожих взглядов на многие международные и региональные проблемы, в частности подчеркивают важность многополярности для формирования более справедливого миропорядка. Индия занимает нейтральную позицию по отношению к проводимой Россией специальной военной операции на Украине, индийская делегация воздерживалась при голосовании по всем антироссийским резолюциям Генассамблеи ООН. В МИД Индии заявляли, что "на фоне давления", оказываемого на страну, ее руководством был сделан вывод относительно важности взаимодействия с РФ и что политика Дели в отношениях с Москвой опирается на "геополитическую логику".

Товарооборот, инвестиции, финансы

Согласно данным, которые в марте 2025 года привел посол республики в Москве Винай Кумар, в 2024 году объем двусторонней торговли превысил $66 млрд. Россия входит в четверку крупнейших торговых партнеров Индии (после США, Китая и ОАЭ). В структуре российского экспорта в Индию преобладают энергоносители, минеральное топливо, продукция химической промышленности, драгоценные камни и металлы. В Россию Индия поставляет продукцию химической промышленности и лекарственные средства, машины, оборудование, электронику, сельскохозяйственные товары. Индия, по сведениям министра нефти и газа Индии Хардипа Сингха Пури на май 2025 года, инвестировала около $16 млрд в энергетические активы на территории России. В свою очередь РФ вложила примерно $12-13 млрд в индийские активы. Инвестиции из РФ сосредоточены в таких областях, как аэрокосмическая и оборонная промышленность, химическая и нефтегазовая промышленность.

В Индии работают российские банки, например ВТБ и Сбер, индийский банковский сектор представлен в России "Коммерческим Индо банком". Как заявил в августе 2025 года вице-премьер Денис Мантуров, более 90% прямых платежей между Россией и Индией приходится на национальные валюты.

Атомная энергетика, нефть и уголь

Флагманским проектом российско-индийского технологического и энергетического сотрудничества является строительство АЭС "Куданкулам" в штате Тамилнад на юге Индии с шестью энергоблоками с ректорами типа ВВЭР-1000 (в соответствии с соглашением 1988 года и дополнением к нему от 1998 года). Первый и второй энергоблоки были введены в строй в 2013 и 2016 годах, ведется возведение четырех энергоблоков. Полностью строительство планируется завершить к 2027 году.

Индия относится к числу крупных потребителей российского угля. В 2021 году страны подписали меморандум, который предполагает увеличение поставок коксующегося угля в Индию из России к 2035 году до 40 млн тонн. По данным индийской аналитической компании BigMint, в 2024-2025 финансовом году его поставки в Индию выросли почти в 1,7 раза, до 8,2 млн тонн, что составляет 16% индийского импорта. По этому показателю Россия входит в тройку крупнейших поставщиков металлургического угля в Индию после Австралии и США.

После 2022 года Россия стала одним из ведущих поставщиков нефти для Индии. Если в начале 2022 года доля России в импортной нефтяной корзине южноазиатской республики составляла 0,2%, то в 2025 году, согласно данным, приведенным послом РФ в Индии Денисом Алиповым, этот показатель достиг 30% (в последние месяцы в связи с санкционным давлением со стороны США Индия несколько сократила объем закупки российской нефти).

Транспорт

В настоящее время реализуется проект создания международного транспортного коридора (МТК) Север - Юг, договоренность о развитии которого была достигнута Россией, Индией, а также Ираном еще в 2000 году. Проект долго находился на согласовании, его активное практическое воплощение в жизнь началось в последнее десятилетие. Сегодня в нем участвуют 14 стран, он объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств. Его конечная цель - обеспечение эффективных и быстрых грузоперевозок из Индии, Ирана и стран Персидского залива в Европу через территорию России (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал МТК сокращает расстояние более чем в два раза, что значительно снижает сроки и стоимость транспортировки товаров). По оценкам экспертов, в 2022 году по МТК было перевезено около 17 млн тонн грузов, в 2023 году - примерно 22 млн. К 2030 году грузооборот может вырасти до 30 млн тонн в год.

Согласно договоренности, достигнутой в 2019 году, стороны также развивают сообщение по Восточному морскому коридору между Владивостоком и крупным портом на юге Индии Ченнаи. В ноябре 2024 года в Индии сообщили о начале работы торгового пути.

В 2023 году возглавляемый российским "Трансмашхолдингом" консорциум заключил контракт с Индийскими железными дорогами на разработку, производство и 35-летнее обслуживание почти 2 тыс. вагонов электропоездов дальнего следования.

Промышленность

С 2019 года в западном штате Гуджарат работает совместное предприятие "СИБУР холдинга" и Reliance Industries по выпуску бутил- и галобутилкаучука. В 2023 году в штате Махараштра был запущен и выведен на проектную мощность завод по производству трансформаторной стали, построенный группой НЛМК (один из крупнейших производителей стальной продукции в РФ). Его мощность - 64 тыс. тонн в год, инвестиции группы в строительство завода оцениваются в $100-150 млн. Кроме того, с 2024 года налажено производство полимер-композиционных материалов в южном штате Андхра-Прадеш с участием ПАО "Куйбышевазот".

Военно-техническое сотрудничество

Одним из важных направлений индийско-российского стратегического партнерства является военно-техническое сотрудничество. На протяжении долгого времени сначала СССР, а затем РФ обеспечивали Индию вооружением и военной техникой. В настоящее время ВС Индии на 60-70% укомплектованы системами советского и российского производства. В Индии налажено их сервисное обслуживание, а также лицензионное производство танков Т-90, самолетов Су-30-МКИ, авиационных двигателей, автоматов АК-203 и других образцов вооружений. С 1998 года в Индии работает совместное предприятие по производству сверхзвуковых крылатых ракет "Брамос", их различные версии стоят на вооружении всех трех видов ВС Индии. В феврале 2025 года генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что с 2005 по 2025 года с Индией было подписано контрактных документов на $50 млрд, а общий объем поставок российской продукции военного назначения в эту страну составляет около $80 млрд. Как заявил 3 декабря 2025 года директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, несмотря на сложную ситуацию на международной арене, в текущем году не был свернут ни один из проектов в сфере ВТС. Среди основных направлений военно-технического сотрудничества на период до 2030 года он назвал увеличение лицензионного производства самолетов Су-30МКИ и их модернизацию, а также совместную разработку истребителя пятого поколения.