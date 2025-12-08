От Петра I до наших дней. История новогодней елки в России

Вековую ель для украшения Кремля спилят в Рузском муниципальном округе 8 декабря 2025 года

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 декабря 2025 года вековая ель для украшения Московского Кремля будет спилена в Рузском муниципальном округе Московской области. Два дня займет упаковка и подготовка ели к транспортировке. 10 декабря дерево отправят в столицу на специальном автопоезде.

История

В России первые рождественские ели появились в годы Смутного времени (1598-1613), после польской интервенции. Однако широкого распространения эта традиция не получила, елки ставили только в царских покоях и боярских палатах. Во время правления Петра I (1672-1725) хвойные деревья перед праздниками стали устанавливать в Москве: на Соборной площади Кремля, в Гостином Дворе. Этот обычай был перенят у европейцев, живших в Немецкой слободе (ныне район Лефортово).

29 и 30 декабря (19 и 20 декабря по старому стилю) 1699 года царь Петр I издал два именных указа о введении новой системы летоисчисления и о праздновании Нового года. Документами предписывалось вести отсчет лет от Рождества Христова и праздновать Новый год по примеру европейских христианских государств 1 января. Ранее в России использовалась византийская система летоисчисления (совпадает с юлианским календарем), в которой счет шел "от сотворения мира", то есть от 5508 года до нашей эры, а наступление года приходилось на 1 сентября. При этом григорианский календарь, на который страны Европы перешли в XVI веке, Петр I вводить не стал, и Россия продолжала жить по юлианскому.

Главные улицы Москвы, а также дома знати было велено украшать хвойными деревьями и ветками, а остальным жителям столицы - поставить "по деревцу или ветке над воротами или над хороминой своей". Праздник Нового года продолжался семь дней. Горожане должны были поздравлять друг друга, жечь костры на улицах, стрелять из ружей и мушкетов, запускать ракеты. На Красной площади, где проходило главное торжество, устраивали фейерверк, пушечные и ружейные салюты.

Ели наряжали и устанавливали на Рождество 25 декабря, они стояли до Нового года. Первая ель для публики была открыта в 1852 году в Санкт-Петербурге в так называемом вокзале (воксале), павильоне, возведенном в Екатерингофском парке для развлекательных мероприятий. Позднее общественные елки стали организовывать в других присутственных местах. В Москве их устанавливали в здании Благородного собрания в Охотном Ряду (ныне Дом союзов). Представители дворянства, купцы и промышленники также устраивали благотворительные новогодние праздники для детей. Ель для императорской семьи, как правило, наряжали в Большом Гатчинском дворце.

Традиция рождественской ели была прервана в годы Первой мировой войны. В 1915 году немецкие военнопленные в госпитале Саратова устроили рождественский праздник, что вызвало негативную реакцию в русской прессе. В результате император Николай II запретил устанавливать елки на Рождество.

После революции 1917 года

После Октябрьской революции 1917 года запрет отменили, и 31 декабря того же года в Михайловском артиллерийском училище в Петрограде была открыта первая общественная елка. В Московском Кремле, пострадавшем от обстрелов в ноябре 1917 года, праздника не устраивали.

В последующие годы традиция рождественских и новогодних праздников сохранялась. Однако в середине 1920-х годов в стране была развернута антирелигиозная кампания. 24 сентября 1929 года постановлением Совета народных комиссаров празднование Рождества было запрещено. Официальные новогодние торжества также были отменены как "буржуазные и поповские пережитки".

Возрождение праздника в советские годы

28 декабря 1935 года в газете "Правда" была опубликована статья кандидата в члены политбюро ЦК ВКП(б), второго секретаря ЦК КП(б) Украины Павла Постышева "Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку". В ней автор предложил положить конец "неправильному осуждению елки" и призвал устроить под Новый год коллективные праздники для детей. На следующий день, 29 декабря "Правда" опубликовала постановление секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Косарева о проведении 1 января 1936 года комсомольцами и пионерами елок в школах, детских клубах и детских домах. В Колонном зале Дома союзов была организована елка для детей и молодежи. На празднике присутствовал главный новогодний персонаж - Дед Мороз (в исполнении артиста эстрады Михаила Гаркави), спустя год вместе с ним елку вела Снегурочка.

23 декабря 1947 года указом президиума Верховного Совета СССР 1 января был объявлен праздничным и выходным днем.

С 1954 года новогодний праздник для детей и молодежи проходил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. С 1962 года его стали проводить в Кремлевском дворце съездов (ныне Государственный Кремлевский дворец), организаторами выступили московские профсоюзы. С середины 1960-х годов праздник проходит в форме сказочного представления.

Елочные игрушки

Изначально для украшения рождественских елей использовали сладости и фрукты, ленты, свечи, затем появились елочные игрушки, связанные, как правило, с христианской тематикой. На ель вешали колокольчики, фигурки ангелов и пастухов из фарфора, ваты, папье-маше. Звезды, свечи и фонарики должны были напоминать о Вифлеемской звезде и огнях, светивших для тех, кто шел поклониться новорожденному Христу. Позднее из Германии стали привозить стеклянные елочные украшения, а в конце XIX века было налажено российское производство стеклянных шаров и бус на хрустальном заводе, открытом в имении Александрово Клинского уезда, принадлежащем адмиралу Александру Меншикову, правнуку фаворита Петра I. Тогда же в России вслед за Европой появились искусственные елки, которые изначально изготавливали из ткани.

В 1930-е годы отечественные фабрики почти полностью обеспечили рынок елочных украшений. Стеклянные игрушки, сделанные из горячего стекла и украшенные ручной росписью, стоили дорого, поэтому новогодние украшения чаще изготавливали из картона, дерева, использовали бумажные гирлянды, хлопушки, крашеные шишки. Очень популярны были изделия из прессованной ваты, которые массово выпускали до середины 1950-х годов. Помимо традиционных фигурок животных и птиц, героев сказок, снежинок, цветов, на елки вешали шары с изображениями Ленина и Сталина, фигурки полярников, пионеров с горнами, дирижабли, дельтапланы, танки, тракторы, снопы пшеницы, початки кукурузы, спутники, ракеты и др. В 1950-х годах появились игрушки, которые закрепляли на ветках ели с помощью прищепок. В 1960-х годах при изготовлении новогодних украшений стали использовать пластик, что удешевило стоимость елочных игрушек, их производство стало серийным.

Главная елка страны

С декабря 1996 года на Соборной площади Кремля устанавливают живую ель. В 2001-2004 годах из-за сильных морозов живое дерево заменяли на искусственное. В 2005-2006 годах елки привозили с родины Деда Мороза в Великом Устюге (Вологодская область), но дальняя дорога плохо сказывалась на состоянии деревьев, поэтому с 2007 года их стали срубать в Подмосковье. Поиски подходящей ели начинаются еще весной или в начале лета, при этом используются данные космической и вертолетной съемки. Дерево отбирает специально образованная комиссия Управления делами президента РФ совместно с представителями муниципалитетов, специалистами лесного хозяйства, транспорта, деятелями культуры и искусства.

Главный критерий отбора - визуальная привлекательность, размер и стойкость к перемене погоды. У ели не должно быть трещин, гнилых частей ствола, частичного отсутствия кроны. Также учитывается место расположения дерева и транспортная доступность. Для более легкой транспортировки, а также чтобы не повредить соседние деревья, выбирают ель, растущую недалеко от дороги. Обычно при выборе исходят из следующих параметров: возраст - около 100 лет, высота - не менее 25 м, диаметр у места сруба - около 60-70 см, размах ветвей у основания - порядка 10 м. Дерево должно иметь пирамидальную крону, ровный ствол, густую хвою насыщенного цвета и равномерной окраски, прочные ветви.

В 2020 году для установки в Кремле была выбрана ель возрастом 96 лет из Наро-Фоминского городского округа Московской области. В 2021 году Соборную площадь Московского Кремля украсила 90-летняя ель из деревни Новопареево городского округа Щелково. В 2022 году главной новогодней елкой России стало 95-летнее дерево из деревни Гряды Волоколамского городского округа, в 2023 году - ель возрастом 84 года из поселка Фряново Щелковского округа Подмосковья, в 2024 году - 90-летняя ель из деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. В 2025 году главным новогодним символом страны выбрали 100-летнюю ель в Рузском округе Подмосковья. Высота ели составляет 26 м, обхват ствола - 64 см, размах нижних ветвей - 11 м.

В Московский Кремль ель доставляет специальный автопоезд через Спасские ворота, которые открывают только для самых торжественных случаев.

После окончания праздников елку демонтируют, ее древесина идет на изготовление сувенирной продукции, клюшек для детских хоккейных команд и пр. В январе 2017 года с ели впервые были собраны семена, которые отправили в питомник для выращивания хвойных деревьев. Эта традиция стала ежегодной.

Представление в Кремле

Главное новогоднее представление - Общероссийская елка в Государственном Кремлевском дворце, которую проводит Московская федерация профсоюзов. Она проходит в конце декабря - начале января.

В 2014-2015 годах в Кремль впервые приехали школьники из Крыма, в 2015-2016 годах - из Абхазии, Южной Осетии и Донбасса. На новогоднее представление 2016-2017 годов по поручению президента России Владимира Путина были приглашены дети российских дипломатов, высланных в конце декабря 2016 года из США. Вместе с ними приглашения получили и семьи американских дипломатов, аккредитованных в России. С 2020 года в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце проводилось без зрителей, трансляция осуществлялась по телевидению и в интернете. С 2022 года на главную елку страны приглашают детей из Донецкой и Луганской народных республик РФ, Запорожской и Херсонской областей, а также детей участников специальной военной операции на Украине. Во время детских зимних каникул 2023-2024 годов в Государственном Кремлевском дворце прошло представление под названием "Тридевятый Новый год", 2024-2025 годов - "Новогоднее путешествие в Заполярье".