День Конституции РФ. История основного закона и его изменения

Действующий основной закон страны был принят в 1993 году

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 декабря в России ежегодно отмечается памятная дата - День Конституции РФ. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон страны.

История праздника в СССР

В Советском Союзе День принятия Основного закона (Конституции) Союза ССР впервые был установлен декретом президиума Центрального исполнительного комитета СССР от 3 августа 1923 года. Памятная дата была приурочена к утверждению первой Конституции Советского Союза. Ее проект был одобрен и немедленно введен в действие решением ЦИК от 6 июля 1923 года. Окончательно Конституция СССР была принята 31 января 1924 года II съездом Советов СССР.

19 сентября 1924 года президиум ЦИК СССР принял постановление, согласно которому День принятия Основного закона (Конституции) Союза ССР стали праздновать в первое воскресенье июля. 2 июля 1930 года "в связи с переходом предприятий и учреждений Союз ССР на непрерывную производственную неделю" праздник вновь был установлен на 6 июля, оставаясь при этом рабочим днем. До 1936 года включительно День принятия Основного закона (Конституции) Союза ССР отмечался в июле.

5 декабря 1936 года VIII чрезвычайный съезд Советов СССР принял новую конституцию страны, известную как сталинская, и объявил 5 декабря всенародным праздником. Он стал именоваться Днем Конституции СССР (Днем сталинской Конституции СССР), 5 декабря было объявлено нерабочим днем. Празднование Дня Конституции СССР в декабре продолжалось до 1976 года включительно.

7 октября 1977 года внеочередная сессия Верховного Совета СССР приняла новый основной закон, получивший неофициальное название "конституция развитого социализма". В тот же день был подписан закон "Об объявлении дня принятия Конституции (Основного закона) СССР всенародным праздником". В соответствии с ним ежегодное празднование Дня Конституции СССР было перенесено на 7 октября. Этот день был объявлен нерабочим и оставался таковым до распада СССР в 1991 году.

25 сентября 1992 года была принята новая редакция 65-й статьи Кодекса законов о труде РСФСР о праздничных днях, согласно которой 7 октября перестал быть выходным праздничным днем.

Подготовка проекта российской конституции в 1990-1993 годах

12 июня 1990 года I съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. В этом документе была провозглашена необходимость разработки нового основного закона. Вплоть до его принятия в России продолжала действовать Конституция РСФСР 1978 года (с поправками).

Для работы над новым основным законом 16 июня 1990 года была образована Конституционная комиссия Съезда народных депутатов. Ее возглавил председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин (с июня 1991 года - президент республики), пост ответственного секретаря занял народный депутат, сопредседатель Социал-демократической партии России Олег Румянцев.

В течение 1990-1993 годов различными политическими и общественными группами разрабатывалось около 20 вариантов основного закона. Однако к середине 1993 года официально рассматривались только два проекта. Первый (так называемый президентский) был разработан Сергеем Алексеевым, председателем совета Исследовательского центра частного права при президенте РФ, и Сергеем Шахраем, заместителем председателя правительства. Второй проект был подготовлен Конституционной комиссией под руководством Олега Румянцева.

5 июня 1993 года в Москве по инициативе президента РФ Бориса Ельцина было созвано Конституционное совещание из представителей органов госвласти, местного самоуправления и общественных организаций, которое утвердило окончательную редакцию президентской версии основного закона. При этом большинство народных депутатов в его работе участия не принимали. Съезд и Верховный совет РФ продолжали подготовку своего варианта конституции, который предусматривал создание в России парламентской республики. Его утверждение планировалось 17 ноября 1993 года на X съезде народных депутатов.

21 сентября 1993 года президент РФ подписал указ №1400 "О поэтапной конституционной реформе", которым были распущены высшие органы власти в стране - Съезд народных депутатов и Верховный совет РФ, и назначены выборы в новый парламент - Федеральное собрание. В тот же день Конституционный суд РФ признал это решение противоречащим основному закону. Верховный совет, согласно конституции, прекратил президентские полномочия Бориса Ельцина и возложил их исполнение на вице-президента РФ Александра Руцкого. В течение последующих дней здание Верховного совета в Москве, где собрался X чрезвычайный съезд народных депутатов, по приказу Бориса Ельцина было блокировано внутренними войсками и милицией. 3 октября 1993 года в столицу были введены войска, которые на следующий день после танкового обстрела взяли штурмом здание парламента. Руководители оппозиции, включая председателя парламента и вице-президента, были арестованы.

В октябре - ноябре 1993 года президентский проект конституции прошел окончательную доработку в специальных органах Конституционного совещания: Общественной и Государственной палатах, а также в Комиссии конституционного арбитража. 15 октября того же года Борис Ельцин подписал указ о проведении всенародного голосования по проекту конституции 12 декабря 1993 года.

Всенародное голосование

В голосовании по проекту Конституции РФ прияли участие 58 187 755 избирателей (54,81%). Из них 32 937 630 (58,43%) проголосовали за принятие основного закона. Против высказались 23 431 333 (41,57%).

Первая Конституция Российской Федерации вступила в силу в день официального опубликования 25 декабря 1993 года.

Она стала высшим нормативным правовым актом РФ, закрепляющим основы конституционного строя, государственного устройства, прав и свобод человека и гражданина.

Конституция 1993 года

Конституция России состоит из преамбулы, 2 разделов, 9 глав, 137 статей и 9 параграфов переходных и заключительных положений. Согласно ст. 134, предлагать поправки в ее текст могут президент, члены палат Федерального собрания РФ, правительство, законодательные органы субъектов Федерации, а также группа сенаторов или депутатов численностью не менее одной пятой от общего числа членов верхней или нижней палаты парламента. Поправки в основной закон могут быть внесены указом главы государства, федеральным конституционным законом или законом о поправке к конституции.

За всю историю действующей Конституции РФ было принято 20 законодательных актов, вносящих поправки в ее текст. Первым стал указ Бориса Ельцина от 9 января 1996 года об изменении ст. 65, где перечисляются субъекты Российской Федерации. Тогда речь шла о корректировке названий двух республик - Ингушетии и Северной Осетии - Алании. Впоследствии большинство поправок коснулось именно этой статьи в связи с переименованием и объединением субъектов Федерации, а также включением в состав РФ новых регионов (Крыма и Севастополя в 2014 году, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в 2022 году).

Другим важнейшим изменением основного закона стало увеличение срока полномочий главы государства с четырех до шести лет, а депутатов Государственной думы - с четырех до пяти лет. Соответствующие поправки в ст. 81 и 96 были приняты 30 декабря 2008 года.

5 февраля 2014 года в Конституцию РФ была внесена поправка, связанная с ликвидацией Высшего арбитражного суда и передачей его полномочий Верховному суду РФ. Кроме того, были расширены полномочия главы государства по кадровым решениям в прокуратуре, он получил возможность назначать заместителей генпрокурора, прокуроров субъектов РФ. 21 июля 2014 года президент получил право своим указом напрямую назначать до 10% членов Совета Федерации.

Изменения 2020 года

В 2020 году по инициативе главы государства в 42 статьи Конституции РФ были внесены 206 изменений, касающиеся, в частности, расширения полномочий президента, палат Федерального собрания, Конституционного и Верховного судов РФ, установления приоритета российской конституции над решениями межгосударственных органов и др. Соответствующий закон о поправке к Конституции РФ был подписан президентом 14 марта 2020 года. 1 июля состоялось общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений конституции. Всего в списки его участников были включены 109 190 337 человек. Приняли участие в голосовании 74 114 217 граждан РФ (67,97%). За предложенные поправки в основной закон высказались 57 747 288 человек (77,92%), против - 15 761 978 (21,27%). 4 июля, после публикации обновленной конституции, изменения вступили в силу.

День Конституции РФ

День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. Государственный праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 19 сентября 1994 года. До 2004 года включительно он являлся праздничным нерабочим днем.

С 1 января 2005 года, согласно поправкам в ст. 112 Трудового кодекса РФ от 29 декабря 2004 года, этот день вновь стал рабочим. 21 июля 2005 года День Конституции РФ был включен в перечень памятных дат России.

Накануне праздника в Кремле президент РФ вручает высшие государственные награды и премии. По всей стране проходят различные торжественные и культурные мероприятия, в частности уроки правоведения, тематические презентации и выставки в образовательных и культурных учреждениях, праздничные концерты. Юбилейные даты основного закона отмечаются более широко. В 2013 году к 20-летию Конституции РФ была объявлена амнистия.