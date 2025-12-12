Эстафета волшебства. Как города России становятся новогодними столицами

В административном центре Рязанской области 13 декабря 2025 года состоится открытие праздничного марафона "Рязань - новогодняя столица России 2026 года"

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 декабря 2025 года в административном центре Рязанской области состоится открытие праздничного марафона "Рязань - новогодняя столица России 2026 года". Рязань - первый город, который станет новогодней столицей России во второй раз, в предыдущий раз новогодние торжества он принимал в 2020 году.

История проекта

В 2012 году Министерство культуры РФ запустило культурно-просветительский проект "Новогодняя столица России" с целью развития въездного, внутреннего и событийного туризма в стране. Ежегодно экспертный совет министерства на основе заявок выбирает город, которому присваивается статус новогодней столицы. При отборе учитывается уровень развития сети учреждений культуры и наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения масштабных мероприятий, готовность претендента на этот статус к приему многочисленных туристов.

Победитель конкурса "Новогодняя столица России" должен подготовить оригинальную программу, отражающую специфику региона, его историю и культурное наследие, местные традиции и обычаи. Развлекательные мероприятия начинаются в декабре и заканчиваются по завершении новогодних каникул. Символом проекта является снежинка, которая передается от города к городу и изготавливается в произвольной технике.

29 ноября 2012 года первой новогодней столицей была объявлена Казань, административный центр Татарстана. Праздничные мероприятия в рамках проекта "Казань - новогодняя столица России 2013 года" прошли с 31 декабря 2012 года по 7 января 2013 года, их посетили более 100 тыс. гостей и жителей республики. Впоследствии титул новогодней столицы присваивался другим административным центрам субъектов РФ и городам регионального подчинения: Вологде (2014), Владимиру (2015), Сортавале (Карелия, 2016), Тамбову (2017), Ханты-Мансийску (2018), Туле (2019), Рязани (2020, 2026), Калуге (2021), Нижнему Новгороду (2022), Новосибирску (2023), Суздалю (Владимирская область, 2024), Кирову (2025).

"Киров - новогодняя столица России 2025 года"

Предыдущей новогодней столицей России был Киров (прежние названия: Вятка, Хлынов). Город принял эстафету в год празднования своего 650-летия (датой его основания считается 1374 год) и стал 13-м городом, получившим этот статус. Праздничные мероприятия прошли с 7 декабря 2024 года по 7 января 2025 года.

К открытию проекта мастерица кукарского кружевоплетения Любовь Анцыгина из Кировской области изготовила белоснежную снежинку диаметром более 40 см. Самобытный народный промысел - кукарское кружево - появился на Вятской земле в начале XVIII века. Логотипом "Кирова - новогодней столицы России 2025 года" была выбрана Вятская птица счастья, изображение которой используется в сюжетах дымковской игрушки, а также в кружевоплетении и других вятских народных промыслах.

Для гостей и жителей города была подготовлена программа, включающая в себя более 100 тематических мероприятий.

Основными праздничными площадками стали Театральная площадь и Спасская улица. В Кирове прошли фестиваль елок регионов России, театрализованное представление "Новогодние узоры", "Елка губернатора", Всероссийский фестиваль уличных театров, большой семейный квест "12 желаний в Кирове" и др. Работала Вятская ярмарка, проводились экскурсии по новогоднему маршруту, интерактивные сказочные игры, спортивные мероприятия. В саму новогоднюю ночь состоялась праздничная театрализованная программа "Мир в ожидании чудес".

7 января 2025 года на закрытии праздничного марафона Киров передал символ новогодней столицы Рязани.

"Рязань - новогодняя столица России 2026 года"

Рязань во второй раз приняла эстафету новогодней столицы за время существования проекта. В 2025 году город отметил 930-летие и завершит празднование юбилея в почетном статусе с масштабной программой новогодних мероприятий.

Новогодний марафон пройдет с 13 декабря 2025 года по 10 января 2026 года. Основной площадкой празднования станет пешеходный Лыбедский бульвар в центре города. Там разместятся главная елка и главная сцена проекта "Рязань - новогодняя столица России 2026 года", будут работать праздничные и гастрономические ярмарки, арт-объекты, тематические зоны, творческие мастерские, фотозоны, каток. На бульваре можно будет увидеть коллекцию крупных инсталляций-матрешек, "одетых" в традиционные женские костюмы "Рязанской нарядной губернии".

Для жителей и гостей Рязани подготовлено около 700 различных развлекательных мероприятий. Среди них - фестивали "Молодецким потехам мороз не помеха", "Зима рассказывает сказки", "Звезда Рождества", "Новогодняя волна", "Мир в ожидании чудес", "Новогодняя романтика", "Кухня Рязанского края", "Рязанские перезвоны. Зима"; спортивное мероприятие "ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонка чемпионов" с участием призеров Олимпийских игр и мировых чемпионатов по биатлону и лыжным гонкам; театрализованные представления, конкурсы, квесты, викторины и др. С 8 по 10 января 2026 года в городе пройдут уличные шествия с песнями и играми в честь святочных гуляний.