Адмирал флота в России. История звания и его обладатели

Главнокомандующему Военно-морского флота России Александру Моисееву 12 декабря 2025 года присвоили звание адмирал флота

Главнокомандующий военно-морским флотом РФ Александр Моисеев

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 декабря 2025 года стало известно, что главнокомандующему Военно-морского флота (ВМФ) России Александру Моисееву присвоено звание адмирал флота. Он стал четвертым обладателем этого звания в современной России.

ТАСС подготовил материал о звании, а также о флотоводцах, удостоенных его в СССР и РФ.

Общие сведения

Адмирал флота - персональное высшее корабельное звание высшего офицерского состава ВМФ РФ. Соответствует войсковому званию генерала армии.

История звания

В Российском императорском флоте высшим персональным званием было генерал-адмирал - оно соответствовало генерал-фельдмаршалу в сухопутной армии. Последним генерал-адмиралом в Российской империи был великий князь Алексей Александрович (1850-1908). В 1918-1935 годах в Рабоче-крестьянском Красном флоте (РККФ) званий не было, высшей воинской категорией был командующим морскими силами (коморси). В 1935 году в РККФ были введены звания, высшим из которых стал флагман флота 1-го ранга (соответствовало званию командарма 1-го ранга). Его обладателями в 1935 году стали Владимир Орлов и Михаил Викторов, оба были репрессированы и расстреляны в 1938 году (реабилитированы посмертно в 1956 году), после чего это звание не присваивалось.

Первоначально звание "адмирал флота" было введено указом президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 года "Об установлении воинских званий высшего командного состава Военно-морского флота" при учреждении генеральских и адмиральских званий. Оно соответствовало званию высшего командного состава Красной армии "генерал армии". 31 мая 1944 года оно впервые было присвоено наркому ВМФ Николаю Кузнецову и начальнику Главного морского штаба ВМФ Ивану Исакову.

В 1955 году указом президиума Верховного Совета СССР звание адмирала флота было переименовано в "адмирал флота Советского Союза" и стало приравниваться по статусу к званию маршала Советского Союза. В 1962 году звание адмирала флота было введено вновь, его знаками отличия стали погоны, аналогичные погонам маршала рода войск. В том же году оно было присвоено главнокомандующему ВМФ, замминистра обороны СССР Сергею Горшкову. В 1967 году он стал третьим по счету обладателем звания адмирала флота Советского Союза.

Сергей Горшков

Всего (не считая Кузнецова, Горшкова и Исакова) адмиралами флота были девять советских военачальников: Владимир Касатонов (звание присвоено в 1965 году), Николай Сергеев, Семен Лобов (оба - 1970), Георгий Егоров, Николай Смирнов (оба - 1973), Владимир Чернавин (1983), Алексей Сорокин, Иван Капитанец (оба - 1988) и Константин Макаров (1989).

В ВМФ Российской Федерации звание сохранилось и законодательно было закреплено в 1993 году как высшее звание на флоте.

Адмиралы флота в Российской Федерации

Феликс Николаевич Громов. Родился 29 августа 1937 года в городе Владивостоке. Командующий Северным флотом (1988-1992), главнокомандующий ВМФ РФ (1992-1997). Звания адмирала флота было присвоено 13 июня 1996 года. Умер 22 января 2021 года на 84-м году жизни.

Феликс Громов

Владимир Иванович Куроедов. Родился 5 сентября 1944 года в Хасанском районе Приморского края. Командовал Тихоокеанским флотом в 1996-1997 годах. Занимал пост главнокомандующего ВМФ России с 1997 по 2005 год. Звание адмирала флота получил 21 февраля 2000 года.

Владимир Васильевич Масорин. Родился 24 августа 1947 года в городе Белый Калининской области (ныне Тверская область). Командующий Каспийской флотилией (1996-2002), Черноморским флотом (2002-2005), начальник Главного штаба - первый заместитель Главнокомандующего ВМФ (2005), Главнокомандующий ВМФ России (2005-2007). Звание адмирала флота было присвоено 15 декабря 2006 года.

Владимир Масорин

Александр Алексеевич Моисеев родился 16 апреля 1962 года в селе Боровское Гвардейского района Калининградской области. Герой РФ (2011). Командующий подводными силами Северного флота (2012-2016), начальник штаба - первый заместитель командующего Северным флотом (2016-2017), заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ (2017-2018), командующий Черноморским флотом (2018-2019), командующий Северным флотом (2019-2024), главнокомандующий ВМФ РФ (2024 - н. в.).

Знаки различия

Указами президента России Владимира Путина от 22 февраля 2013 года и от 31 июля 2014 года адмиралам флота установлены погоны с одной большой звездой диаметром 40 мм, как и для генералов армии - высшего армейского звания.