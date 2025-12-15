Роб Райнер в истории кино. Чем запомнился актер и режиссер

Тела режиссера и его жены Мишель Сингер-Райнер нашли в их особняке в Лос-Анджелесе 14 декабря с ножевыми ранениями

Роб Райнер © Tibrina Hobson/ Getty Images

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 декабря стало известно о гибели американского актера и режиссера Роба Райнера. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники. По его данным, тела Райнера и его жены Мишель Сингер-Райнер были найдены в их особняке в Лос-Анджелесе 14 декабря с ножевыми ранениями.

Происхождение, образование

Роб Райнер (полное имя Роберт Норман Райнер) родился 6 марта 1947 года в Нью-Йорке в еврейской семье. Его отец - известный в США комик, сценарист и режиссер Карл Райнер (1922-2020), мать - актриса и певица Эстель Райнер (урожд. Лебост; 1914-2008). В 1960 году семья переехала в Лос-Анджелес. Роб Райнер учился в престижной Школе театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Карьера на телевидении и в кино

Еще в университетские годы он был задействован в качестве актера в эпизодических ролях различных телевизионных сериалов, а также в комедии "Где папочка?", снятой его отцом в 1970 году. В 1968-1969 годах Райнер вместе со Стивом Мартином писал сценарии для комедийного телешоу "Братья Смазерс", транслировавшегося на телеканале CBS. В 1971 году он получил известность, сыграв в популярном ситкоме "Все в семье" (реж. Норман Лир, 1971-1979), затем снялся еще в нескольких комедийных сериалах, зачастую работая в них и сценаристом.

В 1984 году Роб Райнер поставил свой первый полнометражный фильм "Это - Spinal Tap!" - комедию в жанре мокьюментари (псевдодокументалистика) о прощальном турне вымышленной британской рок-группы Spinal Tap ("Спинномозговая пункция"). Впоследствии лента была включена в Список 100 самых смешных американских комедий по версии Американского института кино и Национальный реестр американских фильмов (выбран Национальным советом США по сохранности фильмов для хранения в Библиотеке Конгресса). Затем Райнер снял мелодраму "Абсолютно точно" (1985; с Джоном Кьюсаком в главной роли), приключенческую драму о взрослении "Останься со мной" (1986; по мотивам повести Стивена Кинга "Тело") и комедийную фэнтези-сказку "Принцесса-невеста" (1987; также включена в Национальный реестр американских фильмов). Все они были коммерчески успешны в прокате. В 1987 году Райнер стал одним из основателей кинокомпании Castle Rock Entertainment.

В 1989 году на киноэкраны вышла романтическая комедия "Когда Гарри встретил Салли". Рассказанная Райнером история многолетней дружбы главных героев, признавших в конце концов, что они любят друг друга, была тепло встречена и публикой, и критиками. Картина, получившая статус эталонной в своем жанре, была отмечена премией Британской киноакадемии BAFTA за лучший оригинальный сценарий.

В 1990-х годах Райнер начал экспериментировать с жанрами. Так, в 1990 году он снял психологический хоррор "Мизери" (по роману Стивена Кинга) - историю популярного писателя, оказавшегося после автокатастрофы во власти спасшей его медсестры, маниакальной поклонницы его романов (актерский дуэт - Джеймс Каан и Кэти Бейтс). Затем на экраны вышла судебная драма "Несколько хороших парней" (1992; с Томом Крузом, Деми Мур и Джеком Николсоном) о расследовании убийства солдата на американской военной базе. Картина заработала в мировом прокате почти $250 млн.

Среди других известных лент Райнера - драма "Пока не сыграл в ящик" (2007), собравшая в прокате около $180 млн, а также исторический триллер "Шок и трепет" (2017), снятый на основе реальных событий. Он рассказывает о журналистах, которые опровергли заявление американских властей о создании оружия массового уничтожения в Ираке перед вторжением США в эту страну в 2003 году. Последними его режиссерскими работами были документальная лента "Альберт Брукс: Защищая мою жизнь" (2023), посвященная актеру и близкому другу Райнера Альберту Бруксу (большая часть фильма - беседы между Бруксом и Райнером), и комедия "Это - Spinal Tap 2: Конец продолжается" (2025), продолжение фильма 1984 года.

Всего же на счету Роба Райнера более 20 фильмов (в большинстве из них он выступал и продюсером), более 80 актерских работ и почти 20 сценариев.

Несмотря на многочисленные номинации на главные американские кинопремии "Оскар" и "Золотой глобус" в категориях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер", ему не удалось их получить. Он стал обладателем двух телевизионных премий "Эмми" за "лучшую роль второго плана в комедийном сериале" ("Все в семье"; 1974, 1978). В 1999 году Райнер был удостоен именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде, она была установлена рядом со звездой его отца.