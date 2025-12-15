Хосе Антонио Каст и выбор Чили. Первый консерватор со времен Пиночета

За него проголосовали 58,61% избирателей

Редакция сайта ТАСС

Избранный президент Чили Хосе Антонио Каст © Pedro H. Tesch/ Getty Images

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 декабря во втором туре президентских выборов в Чили победу одержал Хосе Антонио Каст, представляющий консервативную Республиканскую партию. За него проголосовали 58,61% избирателей. Его соперницу Жанетт Хару, представляющую левоцентристскую коалицию "Единство для Чили", поддержали 41,39%. Она уже признала поражение и поздравила Каста, для которого это была третья попытка избрания, с победой. Хосе Антонио Каст вступит в должность 11 марта 2026 года. Он станет первым крайне консервативным политиком во главе Чили со времен военного режима генерала Аугусто Пиночета (1973-1990).

Происхождение, образование, профессиональная деятельность

Хосе Антонио Каст родился 18 января 1966 года в столице Чили Сантьяго. Он младший из десяти детей в семье немецких иммигрантов, бежавших в Чили в 1951 году во время денацификации Германии. Его отец служил в вермахте и был членом нацистской партии, однако, по словам Хосе Антонио Каста, его отец записался в армию под принуждением, чтобы избежать возможного военного суда, и не поддерживал нацистское движение. Старший брат Каста, Мигель, был министром труда и социального обеспечения и президентом Центрального банка при военном правительстве Аугусто Пиночета.

Хосе Антонио Каст окончил юридический факультет Католического университета Чили. В 1988 году, когда в стране проводился референдум о продлении полномочий Пиночета, участвовал в кампании за сохранение его власти. В 1990 году основал юридическую фирму. Работал адвокатом, преподавал в университете.

Политическая карьера

В 1996 году Каст стал членом консервативной партии "Независимый демократический союз" (НДС). В том же году был избран в совет в коммуне Буин провинции Майпо столичного региона Сантьяго. Находился на этой должности до 2000 года. В 2002-2018 годах был депутатом Конгресса, входил в состав комитетов по делам семьи, образования, культуры и спорта, выступал против представленного в 2015 году законопроекта о частичной декриминализации абортов.

В 2012 году вошел в руководство НДС, до 2014 года занимал пост генерального секретаря, в 2016 году покинул партию. По его словам, она больше "не отвечала на повседневные проблемы и потребности чилийцев прямыми и эффективными действиями".

В 2017 году Каст участвовал в президентских выборах как независимый кандидат, занял четвертое место. В 2019 году основал и возглавил консервативную Республиканскую партию. От нее баллотировался в президенты на выборах 2021 года, но уступил во втором туре представлявшему левые силы Габриэлю Боричу. Выступал против инициированного Боричем пересмотра конституции, принятой в период диктатуры Аугусто Пиночета. В 2022-2024 годах возглавлял международную сеть "Политическая сеть за ценности", выступающую в защиту человеческой жизни, брака, семьи, свободы вероисповедания и совести. В ноябре 2024 года Республиканская партия утвердила Хосе Антонио Каста кандидатом в президенты на выборах 2025 года.

Взгляды

Хосе Антонио Каст - сторонник сокращения государственного вмешательства в экономику и усиления безопасности. Он обещает снизить налоговую ставку на прибыль корпораций, упростить бюрократические процедуры для предпринимателей и малых и средних предприятий, сократить политико-административный аппарат, урезать государственные расходы и создать "чрезвычайное правительство" для "восстановления порядка". Однако он заверяет, что сокращение госрасходов не затронет пенсии и другие важные социальные пособия. Каст является противником эвтаназии, абортов, разводов и однополых браков.

Хотя Чили является одной из самых безопасных стран в регионе, согласно проведенному в октябре опросу международного социологического центра Ipsos, наибольшую обеспокоенность у чилийцев вызывают преступность и насилие (63%), при этом большинство граждан связывают с ростом преступности нелегальную миграцию. В связи с этим Каст обещает "построить сотни километров рвов, заграждений и стен" на границах с Боливией и Перу, откуда идет поток мигрантов, депортировать нелегалов, создать тюрьмы строгого режима и специальную оперативную группу для патрулирования особо криминальных районов.

Каст известен своими высказываниями в защиту режима Пиночета, по его мнению, Пиночет "поднял страну на качественно новый уровень, заложив основы для ее экономического роста". Однако он не отрицает многочисленные случаи нарушений прав человека, имевших место в период диктатуры.

Выступал с критикой решения действующего президента страны Габриэля Борича посетить саммит БРИКС, который прошел в Рио-де-Жанейро в июле 2025 года (Борич присутствовал на нем как приглашенный). Заявляет, что поддержал бы военную операцию США в Венесуэле.

Личные сведения

Каст - католик. Женат, жена Мария Пиа Адриасола, юрист. У них девять детей.