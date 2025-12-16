"Дело Долиной" в Верховном суде. От мошенничества к схеме

ВС РФ 16 декабря 2025 года рассмотрит жалобу на решения судов нижестоящих инстанций по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной

Редакция сайта ТАСС

Лариса Долина © Александр Щербак/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 декабря 2025 года Верховный суд РФ рассмотрит жалобу на решения судов нижестоящих инстанций по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной.

ТАСС подготовил материал об этом деле и его общественном резонансе.

Продажа квартиры, украинские мошенники

В июле 2024 года стало известно, что Долина, вероятно, стала жертвой мошенников. В частности, Telegram-канал Mash сообщил, что ее загородный дом в деревне Протасово (Мытищинский округ, Московская обл.) был заложен неизвестными для получения кредита на 50 млн руб. Однако тогда непосредственных комментариев от певицы не прозвучало.

12 августа 2024 года журналисты того же Telegram-канала выяснили, что мошенники выставили на торги пятикомнатную квартиру Ларисы Долиной в доме на Ксеньинском переулке в центре Москвы.

13 августа Долина в своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором подтвердила, что стала жертвой мошенников, добавив, что по этому факту заведено уголовное дело и на ее квартиру в Москве наложен арест.

В тот же день стали известны подробности произошедшего. Злоумышленники, звонившие с территории Украины, представляясь сотрудниками российских правоохранительных органов, со 2 апреля по 12 июля 2024 года вводили в заблуждение Ларису Долину и убеждали ее спасти свои деньги от противоправных посягательств. В результате певица перевела сбережения на подконтрольные счета мошенников, а также продала свою квартиру. Средства на счета мошенников Долина переводила сама, деньги от продажи квартиры (около 160 млн руб.) она передала курьеру.

После этого артистка обратилась в полицию. Было объявлено о возбуждении уголовного дела о мошенничестве (ч. 4, ст. 159 Уголовного кодекса РФ). Общая сумма ущерба тогда была оценена в 200 млн руб., впоследствии она увеличилась до 317,6 млн руб., из них 175,1 млн руб. составили переведенные на счета мошенников сбережения.

13 августа было объявлено о задержании и аресте курьера, Анжелы Цырульниковой, принявшей от Долиной деньги от продажи квартиры.

21 августа 2024 года Лариса Долина подала иск в Хамовнический суд Москвы к Полине Лурье, матери-одиночке, которая приобрела квартиру после того, как ее потеряла Долина. Выяснилось, что сделка по купле-продаже была проведена в июне 2024 года, Лурье заплатила за квартиру 114 млн руб. (с учетом риэлторской комиссии). 3 сентября Лурье подала к Долиной встречный иск.

Прохождение встречных исков в судах нижестоящей инстанции

Рассмотрение иска Долиной к Лурье и встречного иска началось 10 октября 2024 года Хамовническим судом Москвы и проходило в закрытом режиме. Одним из доводов защиты певицы было то, что Лурье заплатила за квартиру 114 млн руб. при рыночной цене в 190 млн руб., то есть "не проявила разумной осмотрительности".

28 марта 2025 года Хамовнический суд Москвы признал сделку о продаже квартиры Долиной недействительной, постановил вернуть квартиру Долиной, а Лурье в ответном иске отказать. При этом, несмотря на признание сделки недействительной, Лурье было отказано во взаимном возврате полученного - суд решил, что реституция в данном случае неприменима, так как Долина не получила денег от продажи.

В тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС, пояснялось, что Лариса Долина в момент продажи своей московской квартиры по указке мошенников находилась в состоянии, когда она была неспособна понимать значение своих действий. При перечислении средств мошенникам она считала, что участвует в операции по поимке преступников. Подчеркивалось, что сделка признается недействительной, если заблуждение было настолько существенным, что сторона, введенная в заблуждение, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел. В судебных документах было указано, что певица при оформлении сделки получила от Полины Лурье 1 млн руб. задатка и дала расписку, а после перевода всей суммы отказалась съезжать.

Решение Хамовнического суда было обжаловано Лурье.

8 сентября 2025 года Мосгорсуд признал решение Хамовнического суда законным и оставил его без изменения. 27 ноября Второй кассационный суд также встал на сторону Ларисы Долиной.

Приговоры участникам мошеннической группы, иски о взыскании средств с мошенников

В октябре - декабре 2024 года были задержаны еще три фигуранта уголовного дела о мошенничестве с квартирой Долиной: жители Марий Эл, Татарстана и Самарской обл. Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основ. Они занимались покупкой средств связи для коммуникации между бандой мошенников, получали и обналичивали похищенные деньги. Впоследствии стало известно, что всего в схеме участвовали около 10 дропперов, т. е. людей, которые сознательно и обманом были вовлечены в схему для транзита и обналичивания украденных средств.

17 января и 24 сентября 2025 года городской суд Йошкар-Олы удовлетворил два иска прокуратуры Центрального административного округа Москвы к членам банды, обманувшей артистку. Всего с них было взыскано 131,7 млн руб. - о том, что у них удалось найти эти деньги, не сообщалось.

4 июля в прокуратуре Москвы сообщили, что следствие по делу о мошенничестве завершено. 29 сентября дело о мошенничестве на сумму в 317,6 млн руб. было передано в Балашихинский городской суд Московской обл. Рассмотрение дела началось 10 ноября 2025 года. Никто из обвиняемых вину не признал. 28 ноября суд приговорил Цырульникову к семи годам колонии общего режима, Леонтьева - к семи годам колонии особого режима, Каменецкого - к семи годам колонии строгого режима и Основа - к четырем годам колонии общего режима, назначив им штрафы от 900 тыс. до 1 млн руб. каждому. Также Балашихинский суд снял арест с квартиры Долиной.

9 декабря прокуратура обжаловала этот приговор.

Общественный резонанс

Ситуация с квартирой Ларисы Долиной оказалась серьезным прецедентом. Осенью 2025 года в российских СМИ начали широко обсуждаться случаи, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир на вторичном рынке, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. В итоге сделки о продаже квартиры расторгались, а добросовестный покупатель лишался жилья и денег, при этом, если деньги на сделку он брал в ипотеку, обязательства по выплате ипотечного кредита у него сохранялись. За подобными случаями в СМИ закрепились названия "бабушкина схема" или "схема Долиной".

Согласно исследованию, проведенному председателем экспертного совета Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих Максимом Доценко и опубликованному на юридическом портале zakon.ru, всего в 2023-2025 годах российскими судами было рассмотрено 349 схожих дел, в которых обстоятельства продажи квартир были связаны с телефонным мошенничеством. 195 дел, т. е. 59%, были выиграны покупателями, 114 дел (33%) были выиграны продавцами, но с применением реституции, то есть с обязательством возврата денег добросовестному покупателю. И только 29 (8%) дел закончились с тем же результатом, что и спор Ларисы Долиной и Полины Лурье - суд обязал вернуть квартиру прежнему владельцу без возврата денег покупателю. Применение реституции в этих случаях не гарантирует возврата средств покупателю, например, из-за того, что они были перечислены мошенникам.

27 ноября 2025 года вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Юг" в Ростове-на-Дону заявила, что рост числа случаев нарушения прав добросовестных приобретателей квартир требует донастройки судебной практики.

1 декабря в Госдуме была создана рабочая группа по правовым механизмам защиты участников сделок на рынке вторичного жилья. Организатор группы, депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев, заявил, что ситуация с возвратом квартир предыдущему собственнику "приобрела характер национального бедствия" и грозит серьезным кризисом на рынке недвижимости, так как люди будут бояться покупать квартиры из-за того, что "даже идеально чистая с точки зрения закона сделка может быть отменена по надуманному предлогу". 2 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал комитеты палаты включиться в решение проблемы со "схемой Долиной".

3 декабря бывший премьер-министр РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин назвал решение о возврате квартиры Долиной "достаточно странным". При этом Степашин отметил, что решить проблему можно только поправками в законодательство.

8 декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала решение по делу Долиной и Лурье "несправедливым".

Жалоба в Верховный суд, попытка мирного соглашения

2 декабря 2025 года в Верховный суд поступила жалоба Полины Лурье на решения нижестоящих инстанций с требованием вернуть ей жилье. По словам адвоката Лурье, Светланы Свириденко, в момент совершения сделки Долина отдавала отчет в своих действиях, а значит, оснований для отмены сделки не было.

4 декабря было объявлено, что дело о квартире Ларисы Долиной будет рассмотрено Верховным судом 16 декабря.

5 декабря Лариса Долина в эфире телепрограммы "Пусть говорят" выступила с большим заявлением о разбирательстве вокруг своей квартиры. Также она сообщила, что намерена вернуть Лурье 112 млн руб. 7 декабря адвокат Светлана Свириденко сообщила, что ее подзащитная не верит обещаниям певицы про возврат денег и требует передачи ей купленного жилья. Также она отметила, что за все время Долина ни разу не извинилась перед Лурье.