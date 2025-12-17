С-500 "Прометей". История создания и боевые возможности оружия нового поколения

Министр обороны Андрей Белоусов 17 декабря 2025 года сообщил о заступлении на боевое дежурство первого полка, оснащенного зенитной ракетной системой С-500

ЗРС С-500 "Прометей" © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 декабря 2025 года министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства сообщил о заступлении на боевое дежурство первого полка, оснащенного зенитной ракетной системой С-500.

ТАСС подготовил материал о системе.

Основные сведения

С-500 "Прометей" (ранее также упоминалась как "Триумфатор-М") - российская зенитная ракетная система. Предназначена для поражения всего спектра существующих средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей.

Точные тактико-технические характеристики С-500 официально не публиковались. Система создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет.

История создания и испытания С-500

Проектировщик и производитель "Прометея" - АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" (концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Система разрабатывалась с 2000-х по 2020-е годы как дополнение ЗРС С-400 "Триумф" (состоит на вооружении в РФ с 2007 года) и других систем более ранних поколений. Ожидается, что "Прометей" займет нишу между войсковой и стратегической ПВО-ПРО (противовоздушной и противоракетной обороной). Новая система будет взаимодействовать с ЗРС средней и большой дальности (С-300, С-400) и системой противоракетной обороны Москвы и Центрального промышленного района.

О подготовке эскизного проекта ЗРС С-500 представители концерна "Алмаз-Антей" заявили в сентябре 2009 года, разработку первоначально планировалось завершить "в течение четырех-пяти лет", затем сроки неоднократно сдвигались.

Завод концерна "Алмаз-Антей" © Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

С 2012 года "Алмаз-Антей" вел строительство новых заводов в Нижнем Новгороде и Кирове, на мощностях которых, в частности, планировалось выпускать компоненты и проводить финальную сборку ЗРС С-500. В Кирове производство стартовало в 2016 году, в Нижнем Новгороде - в 2018 году. Кроме того, в 2017 году началась подготовка специалистов для работы на С-500.

О прохождении высотной противоракетой для С-500 "основной части испытаний" сообщал в июле 2017 года на авиационно-космическом салоне МАКС-2017 заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

В феврале 2020 года в статье, опубликованной в корпоративном журнале "Радиоэлектронные технологии", замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что в 2019 году прошли испытания С-500 с проведением пусков новых ракет. По его словам, С-500 сможет вести борьбу с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности (самостоятельный перехват с дальностью пуска до 3 500 км) и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории, а в определенных случаях - и на среднем участке.

В декабре 2019 года Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда" сообщал, что предварительные испытания С-500 начнутся в 2020 году, а начало серийных поставок запланировано на 2025 год.

Развитие комплекса в 2020-е годы

26 марта 2020 года генеральный директор Конструкторского бюро специального машиностроения (АО "КБСМ", входит в концерн "Алмаз-Антей") Владимир Долбенков в интервью журналу "Национальная оборона" рассказал, что на завершающей стадии испытаний находятся агрегаты С-500: пусковая установка, составные части многофункционального локатора и локатора ПРО, оборудованное шасси для пункта боевого управления, транспортные агрегаты для радиолокационной системы дальнего обнаружения.

По данным источников ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, наземный вариант С-500 "в случае необходимости может стать и корабельным". 20 июля 2021 года Минобороны РФ сообщило, что С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр (Астраханская область). Отмечалось, что испытания подтвердили заданные тактико-технические характеристики.

28 июня 2021 года на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов президент РФ Владимир Путин рассказал, что на боевое дежурство в России вскоре будут поставлены новые уникальные системы вооружений, упомянув в их числе С-500 "Прометей".

29 июля 2021 года источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил о подписании Минобороны РФ и концерном ВКО "Алмаз-Антей" контракта на поставку в войска первой партии из более чем десяти систем "Прометей". 11 августа источник агентства сообщил, что "Алмаз-Антей" начал изготовление серийных ракет для С-500 соответствии с контрактом, заключенным с Минобороны в конце 2020 года.

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

16 сентября 2021 года вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил журналистам в кулуарах Тюменского нефтегазового форума, что С-500 начала поставляться в российские войска. Отвечая на вопрос о системе, Юрий Борисов уточнил: "Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса". Он также заявил, что "Прометей" потенциально может приобрести Индия после того, как системой будут оснащены российские войска.

18 декабря 2024 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что завершается формирование первого полка, оснащенного зенитной ракетной системой С-500.