"Долетит до штаб-квартиры НАТО за 17 минут". Главное о ракете "Орешник"

Президент Владимир Путин 17 декабря заявил, что ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин в рамках коллегии Минобороны заявил, что ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца 2025 года.

ТАСС подготовил материал об этом виде вооружений.

Основные сведения

"Орешник" - российский подвижной грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) с гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности.

История проекта

21 ноября 2024 года Путин сообщил о том, что Россия впервые применила новейшую российскую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в гиперзвуковом неядерном исполнении, ударив по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины - заводу "Южмаш" в городе Днепропетровске. По словам главы государства, испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" были проведены в ответ на атаку дальнобойными ракетами американского и британского производства по территории РФ.

На следующий день в ходе совещания с руководством Минобороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем президент РФ Владимир Путин сообщил, что, согласно анализу данных объективного контроля, боевые испытания новейшей ракетной системы были успешными, решение по ее серийному производству принято и "практически организовано" - она будет поставлена на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). При этом, по сообщению президента, "Орешник" не является стратегическим оружием, она относится к высокоточному вооружению. Однако в силу своей ударной мощи при массированном или групповом применении, а также в сочетании с другими российскими высокоточными дальнобойными системами, эффект от ее ударов будет сопоставим с оружием стратегического назначения. Президент также отметил, что "Орешник" не является модернизацией старых советских систем, это новейшая и современная разработка. Как рассказал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, разработка ПГРК средней дальности в рамках опытно-конструкторской работы "Орешник" велась с июля 2023 года.

28 ноября 2024 года на заседании Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе Путин объявил о начале серийного производства "Орешника", а также заявил, что на сегодняшний день у России в наличии уже имеется несколько готовых к применению изделий подобного рода.

Технические особенности

Точные тактико-технические характеристики российского ракетного комплекса "Орешник" засекречены, информация о нем до 21 ноября 2024 года в открытых источниках не публиковалась. По данным командующего РВСН Сергея Каракаева, боевое оснащение ракеты позволяет ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные средства противоракетной обороны (ПРО) и поражать цели на всей территории Европы.

Принцип работы "Орешника" был описан Путиным на заседании ОДКБ 28 ноября 2024 года: "десятки боевых блоков - самонаводящихся блоков - атакуют цель со скоростью 10 Махов" (12 380 км/ч), "температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов", в результате взрыва цель разделяется "на элементарные частицы - превращается, по сути говоря, в пыль". По мнению главы государства, эта ударная гиперзвуковая ракетная система не имеет аналогов в мире, и появятся они не скоро.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, Путин сравнил кинетический удар "Орешника" с падением метеорита, которого достаточно, "чтобы целые озера образовывались". Глава государства пояснил, что новейший российский ракетный комплекс является точным оружием высокой мощности, которое способно поразить цель на глубине более четырех этажей укрепленного сооружения, при этом его можно сделать еще мощнее - прошедшие испытания были направлены в первую очередь на проверку таких взаимосвязанных характеристик, как дальность полета и мощь боевой части. "Достаточное количество этих современных систем оружия ставит просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия", - заявил президент РФ.

По информации, опубликованной 28 ноября 2024 года на правительственном портале "Объясняем.рф", ракета "Орешника" способна нести боевую часть массой до 1,5 тонны, ее максимальная дальность поражения составляет 5,5 тыс. км. Согласно опубликованным на портале данным, время подлета "Орешника" с полигона Капустин Яр (Астраханская область РФ) до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе составит 17 минут, до авиабазы Рамштайн в Германии - 15 минут, а до базы ПРО США в польском Редзиково - 11 минут. Также, согласно данным "Объясняем.рф", "Орешник" может доставлять ядерные заряды суммарной мощностью до 900 килотонн (45 Хиросим).

1 августа 2025 года Путин, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что первый серийный комплекс "Орешника" произведен, ракета поступила в войска. Позже, 4 ноября 2025 года, глава государства упомянул о начале серийного производства ракетного комплекса.

Размещение

6 декабря 2024 года президент Белоруссии Александр Лукашенко после заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске сообщил, что попросил Путина разместить "Орешник" на территории республики. Президент РФ заявил, что поставку комплекса можно будет осуществить во второй половине 2025 года. "Орешник" в Белоруссии будет входить в комплекс РВСН ВС России, однако определение целей будет осуществляться Минском. 10 ноября 2025 года президент Белоруссии сообщил журналистам, что "Орешник" поступит на боевое дежурство в декабре.