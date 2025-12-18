Президент в прямом эфире. В третий раз выходят "Итоги года с Владимиром Путиным"

Программа состоится 19 декабря 2025 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 декабря 2025 года в 12:00 мск в прямой эфир в третий раз выйдет программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Глава государства подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России.

Общие сведения

"Итоги года с Владимиром Путиным" - телепрограмма, в ходе которой глава государства в прямом эфире подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы журналистов и жителей России. Впервые в таком формате передача транслировалась в 2023 году. В ней были объединены элементы проводившихся в период с 2001 по 2021 годы двух других крупных публичных телепроектов с участием Путина - большой пресс-конференции президента и прямой линии. Во время больших пресс-конференций глава государства отвечал на вопросы российских и иностранных журналистов. Прямая линия представляла собой телевизионную программу, в ходе которой Путин отвечал в прямом эфире на вопросы жителей России и других стран.

Трансляцию "Итогов года с Владимиром Путиным" традиционно ведут основные телеканалы и радиостанции, в том числе Первый канал, "Россия-1", "Россия-24", НТВ, "Маяк", "Вести FM", "Радио России" и др.

Существует несколько способов задать свой вопрос президенту РФ. Это можно сделать через сайт программы moskva-putinu.ru, а также через СМС или ММС на номер 0-40-40 или по телефону 8-800-200-40-40. Для звонков с мобильных телефонов из-за рубежа предусмотрены номера +7 (499) 550-40-40 и +7 (495) 539-40-40. Кроме того, вопросы принимают через специальное мобильное приложение (подробнее о нем можно узнать на сайте программы). Текстовые и видеовопросы президенту, помимо сайта программы, могут быть отправлены через официальные группы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" (vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu). Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX - max.ru/moskvaputinu.

Кол-центр программы расположен в центральном штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ). В 2025 году прием вопросов осуществляется с 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря.

Статистика программ

Первые "Итоги года с Владимиром Путиным" прошли 14 декабря 2023 года в московском Гостином Дворе. Всего в кол-центр ОНФ, который собирал вопросы президенту, поступило свыше 2 841 обращений в различных форматах, в том числе около 1,7 тыс. звонков, порядка 700 тыс. СМС и более 100 тыс. ММС. Через мобильное приложение "Москва - Путину" было отправлено порядка 50 тыс. писем, через одноименный сайт - свыше 150 тыс. обращений. Кроме того, кол-центр принял более 100 тыс. заявок от граждан в социальных сетях.

Трансляцию программы вели шесть телеканалов - Первый канал, "Россия-1", "Россия-24", НТВ, "Соловьев Live" и "Мир". За 4 часа 3 минуты Владимир Путин прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов. На встрече с главой государства присутствовали представители федеральных и региональных российских СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные в РФ. Дискуссию модерировали замглавы администрации президента, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, а также ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист "России-1" Павел Зарубин. Вопросы граждан и журналистов чередовались.

19 декабря 2024 года программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла во второй раз. Трансляция снова осуществлялась из столичного Гостиного Двора. Всего до момента окончания передачи в штаб ОНФ поступило 2,5 тыс. обращений. Самым популярным способом задать вопрос главе государства остался звонок в кол-центр - их поступило свыше 1,2 млн. Сообщений в формате СМС и ММС было более 500 тыс. суммарно. Через социальные сети к президенту обратились порядка 250 тыс. человек, через приложение "Москва - Путину" и одноименный сайт - около 200 тыс. В работе с обращениями и вопросами волонтерам ОНФ помогал искусственный интеллект от Сбера - GigaChat.

Трансляцию вели восемь телеканалов - Первый канал, "Россия-1", "Россия-24", НТВ, "Соловьев Live", "Мир", а также "Пятый канал" и РЕН ТВ. "Итоги года" продолжались 4 часа 27 минут. За это время Владимир Путин ответил на вопросы и обращения более 60 граждан, а также российских и иностранных журналистов. Программу вели военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая ВГТРК Александра Суворова. Модератором дискуссии выступал Песков.

О чем говорил глава государства

В ходе "Итогов года с Владимиром Путиным" 2023 года президент говорил о специальной военной операции (СВО) на Украине, подчеркнув, что ее цели - денацификация, демилитаризация и нейтральный статус украинского государства - остаются неизменны. Глава государства поддержал идею уравнять в правах добровольцев, бойцов частных военных компаний и военнослужащих Минобороны, отметил успехи российской экономики в условиях санкционного давления. Владимир Путин также ответил на вопросы, касающиеся отношений с Евросоюзом и США. По его словам, российское руководство готово договариваться с западными лидерами, но на взаимоприемлемых условиях. Кроме того, президент РФ прокомментировал кризис на Ближнем Востоке, отношения России с Арменией и Молдавией, взаимодействие с КНР.

В 2024 году в ходе общения с журналистами и гражданами Владимир Путин оценил ход СВО, в том числе освобождение оккупированных ВСУ районов Курской области, рассказал об обновленной ядерной доктрине страны и новейшем ракетном комплексе "Орешник". Президент ответил на вопросы о возможности мирных переговоров с Украиной, положении дел в российской экономике, восстановлении освобожденных территорий, ситуации с мигрантами, лимитах на ипотеку. Среди обсуждавшихся тем также были кризис в Сирии, демографическая политика, проблемы системы здравоохранения, замедление YouTube в России.