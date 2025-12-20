Овации в театре Маяковского и успех "Молодежки". Театры и роли Анатолия Лобоцкого

Народный артист РФ умер 20 декабря 2025 года

Анатолий Лобоцкий

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 декабря 2025 года стало известно, что на 67-м году жизни умер народный артист РФ Анатолий Лобоцкий.

Анатолий Анатольевич Лобоцкий родился 14 января 1959 года в Тамбове.

В 1979 году окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры (позднее учебное заведение вошло в состав Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина). В 1985 году - Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС, Москва). Выпускник мастерской народного артиста СССР Андрея Гончарова.

С 1985 года Анатолий Лобоцкий был актером Московского академического театра им. Вл. Маяковского. Исполнял различные роли в спектаклях: "Леди Макбет Мценского уезда" по повести Николая Лескова, "Плоды просвещения" по пьесе Льва Толстого, "Забавы Дон Жуана" по произведению Музы Павловой, "Не о соловьях" по пьесе Теннесси Уильямса, "Синтезатор любви" по произведению Алана Эйкборна, "Карлик" по роману Пера Лагерквиста, "Опасный поворот" по пьесе Джона Бойнтона Пристли и др. В сезоне 2025-2026 годов был задействован в постановках: "Таланты и поклонники" по пьесе Александра Островского, "Обломов" по роману Ивана Гончарова, "Кант" по пьесе Марюса Ивашкявичюса, "Школа жен" по комедии Мольера и "Пигмалион" по пьесе Бернарда Шоу.

С начала 2000-х годов принимал участие в антрепризных спектаклях.

В 2003 году на сцене Государственного Рижского театра русской драмы (ныне Рижский русский театр им. Михаила Чехова, Латвия) он исполнил роль Тригорина в спектакле "Чайка" по пьесе Антона Чехова. Постановку осуществлял немецкий режиссер Петер Штайн.

С конца 1980-х годов Анатолий Лобоцкий снимался в кино. Первая крупная работа - Голубев в телефильме "Два дня из жизни бывшего капитана" по пьесе Юрия Щекочихина (1990, режиссер Вячеслав Бровкин). Широкую известность ему принесла роль французского журналиста Андрэ в мелодраме Владимира Меньшова "Зависть богов" (2000). Среди других киноработ: предприниматель Алексей Ежиков в драме "Тихие омуты" (2000, режиссер Эльдар Рязанов), Александр Горчаков в сериале "Личная жизнь доктора Селивановой" (2007, Мирослав Малич), полковник Николай Селезнев в сериале "Своя чужая" (2015, Андрей Элинсон), Станислав Костров в сериале "Молодежка" (2013-2019), председатель ЦК Компартии Белорусской ССР Петр Машеров в российско-белорусском сериале "За полчаса до весны" (2022) и др. В 2025 году Анатолий Лобоцкий участвовал в съемках сериалов "Чудо-доктор" и "Ночные кошки". В общей сложности снялся в более чем 100 фильмах и сериалах.

Народный артист РФ (2013).

Был награжден орденом Дружбы (2019).

В 2001 году стал обладателем приза фестиваля "Виват, кино России!" за лучшую мужскую роль ("Зависть богов").