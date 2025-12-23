Что известно о новом тренере "Динамо" Ролане Гусеве
ТАСС-ДОСЬЕ. 23 декабря 2025 года стало известно, что главным тренером московского футбольного клуба "Динамо" утвержден Ролан Гусев.
ТАСС подготовил биографию специалиста.
Происхождение
- Ролан Александрович Гусев родился 17 сентября 1977 года в Ашхабаде (Туркменская ССР, ныне Туркмения).
Карьера в клубах
- В семь лет Гусев стал посещать занятия в Центральной ашхабадской футбольной школе. В девять лет переехал в Москву, где начал заниматься в футбольной школе клуба "Динамо" под руководством тренера Леонида Аблизина. Игровая позиция - полузащитник.
- В 1994-1995 гг. Ролан Гусев выступал за молодежный состав динамовцев.
- С 1996 по 2001 г. играл за основной состав "Динамо". Провел за клуб 161 матч, забил 28 мячей.
- С 2002 по 2007 г. Гусев выступал за московский ЦСКА. В его составе трижды стал чемпионом России (2003, 2005, 2006), четыре раза выиграл кубок страны (сезоны 2001/2002, 2004/2005, 2005/2006 и 2007/2008 гг.), два раза - Суперкубок России (2004, 2006). В 2005 г. вместе с ЦСКА выиграл Кубок УЕФА. В финале турнира, прошедшем в Лиссабоне (Португалия) на стадионе "Жозе Алваладе", российская команда победила местный "Спортинг" со счетом 3:1. В общей сложности Гусев провел за ЦСКА 198 матчей, в которых забил 41 мяч.
- С ноября 2007 г. по 2011 г. выступал в чемпионате Украины. Представлял клуб "Днепр" (Днепропетровск), затем - "Арсенал" (Киев).
Карьера в сборной России
- В 1998-1999 гг. Гусев выступал за молодежную сборную России.
- В 2000-2005 гг. был игроком основной сборной России. Принимал участие в чемпионате Европы 2004 г., проходившем в Португалии. В общей сложности провел за национальную команду 31 матч, забил 1 мяч.
- В 2011 г. завершил карьеру игрока.
Тренерская деятельность
- В 2014 г. Гусев получил тренерскую лицензию УЕФА категории "А". По состоянию на конец 2025 г. проходит обучение на получение лицензии категории Pro.
- В 2019-2020 гг. работал в детско-юношеской спортивной школе московского ЦСКА. Был помощником наставника команды игроков 2004 г. р., затем - главным тренером команды игроков 2007 г. р.
- С ноября 2020 г. по октябрь 2021 г. возглавлял юношескую сборную России (игроки 2006 г. р.). Под его руководством команда провела 13 матчей, в которых одержала 9 побед, 3 раза сыграла вничью и 1 раз уступила.
- С октября 2021 г. по июнь 2023 г. был старшим тренером молодежной команды ЦСКА. В 2022 г. привел ее к победе в Молодежной футбольной лиге, в 2023 г. - к бронзовым медалям турнира.
- В июне 2023 г. Гусев занял должность помощника главного тренера московского "Динамо" - чеха Марцела Лички.
- В мае 2025 г., после увольнения Лички, был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба. В июне вошел в штаб нового главного тренера динамовцев - Валерия Карпина. В ноябре-декабре, после ухода Карпина с поста наставника команды, вновь являлся и. о. главного тренера "Динамо".
Звания, награды
- Заслуженный мастер спорта РФ (2005).
- Гусев награжден орденом Дружбы (2006).