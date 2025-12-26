От Ленина до "Метеора". Как менялась купюра в 1 тыс. рублей

ЦБ 26 декабря 2025 года представил обновленный дизайн этой банкноты

Редакция сайта ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 декабря 2025 года Банк России представил обновленный дизайн банкнот номиналом 1 тыс. рублей.

ТАСС подготовил материал о том, как купюры этого номинала выглядели в прошлом.

Временное правительство и первые годы советской власти

В царской России банкнот достоинством более 500 рублей в обращении не было. Впервые вопрос о выпуске купюр большего номинала был поднят Временным правительством сразу после Февральской революции 1917 года. Государственные кредитные билеты достоинством в 1 тыс. рублей. поступили в обращение уже в июне 1917 года. Они отличались крупным размером (214 x 132 мм), лицевая сторона имела зеленый оттенок, под номиналом и пояснительной надписью имелся узор в виде свастик. На оборотной стороне, имевшей сине-коричневый оттенок, был указан номинал, а в центре было помещено изображение Таврического дворца с подписью "Государственная дума". Появление свастик на купюрах Временного правительства объяснялось тем, что для них были использованы невостребованные клише, изготовленные в 1914-1916 годах для Монголии.

Правительство большевиков не имело возможности и ресурсов быстро наладить выпуск собственных денежных знаков, поэтому в 1917-1918 годах продолжало печатать государственные кредитные билеты по старым клише. В частности, в обращение попала серия государственных кредитных билетов упрощенного дизайна (образца 1918 года). Купюра в 1 тыс. рублей уменьшилась в размере и стала двухцветной (коричнево-оранжевой). Они оставались в обращении до 1922 года, но к тому времени полностью обесценились.

Во время Гражданской войны на территории России обращались десятки различных видов валют, в том числе совзнаки и расчетные знаки РСФСР. После введения в 1924 году в СССР твердой валюты (червонца), номинал в 1 тыс. рублей исчез.

В современной России

Вновь купюры номиналом 1 тыс. рублей появились в России на фоне гиперинфляции в 1992 году. Тираж купюр в 1 тыс. рублей был изготовлен еще в 1991 году и имел дизайн, аналогичный советским рублям "павловской" денежной реформы: на лицевой стороне размещался профиль Владимира Ленина, надпись "Билет Государственного банка СССР", на обороте был изображен вид на храм Василия Блаженного и Спасскую башню со стороны Васильевского спуска. Банкноты были выполнены в сине-серой цветовой гамме и имели самый крупный на тот момент размер среди советских банкнот - 144 x 71 мм. Они поступили в обращение в марте 1992 года.

В июле 1992 года были выпущены обновленные банкноты в 1 тыс. рублей: в частности, добавилось изображение номинала в орнаменте на белом поле.

В январе 1993 года Банк России выпустил купюры 1 тыс. рублей нового образца. У банкноты вместо портрета Ленина в картуш было вставлено изображение Сенатской башни Московского Кремля и купола здания Сената с развевающимся российским триколором (как и у остальных банкнот той серии). Оборот остался неизменным, но сама купюра стала преимущественно зеленого оттенка имела увеличенный размер - 152 x 67 мм.

В 1995 году вошла в обращение серия банкнот с новым оформлением, на которых были изображены различные города России. На банкноте в 1 тыс. рублей (получила коричневый и фиолетовый оттенок) были изображены виды Владивостока, бухта Рудная и скала Два Пальца. Поскольку 1 тыс. рублей была тогда самым маленьким номиналом для банкнот, эти купюры были небольшими - 137 x 61 мм.

После деноминации 1 января 1998 года в обращение поступили новые банкноты образца 1997 года. Они повторили дизайн билетов Банка России образца 1995 года, за исключением уменьшения номинала. Номинал в 1 тыс. рублей на время исчез.

Снова купюра достоинством в 1 тыс. рублей была введена в обращение 1 января 2001 года. Она получила сине-зеленый оттенок, стандартный размер (157 69 мм) на ней были изображены виды Ярославля: памятник Ярославу Мудрому (воздвигнут в 1993 году), часовня Казанской иконы Богоматери (1997), церковь Иоанна Предтечи в Толчкове (1671-1687). Впоследствии выпускались обновленные версии банкноты с дополнительными защитными функциями: с муаровой лентой, защитной нитью.

Редизайн 2023 года и голосование за новые символы

16 октября 2023 года ЦБ представил новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей. Дизайн купюры в 1 тыс. рублей был посвящен Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основным изображением на лицевой стороне была Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне были запечатлены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе. Преобладающий цвет банкноты остался сине-зеленым. 18 октября 2023 года ЦБ объявил, что останавливает выпуск купюры в 1 тыс. рублей для доработки. Дизайн представленной 16 октября банкноты вызвал критику, в том числе Русской православной церкви, из-за того, что на изображении здания церкви, где расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, не было креста (он был убран со здания после Октябрьской революции 1917 года и отсутствует до сих пор). Дискуссия вокруг дизайна этой банкноты была одним из поводов, которые привели к принятию Госдумой 15 декабря 2025 года поправок в закон "О свободе совести и религиозных объединений", который запрещает искажение или стилизацию религиозной символики в изображениях крестов на куполах православных церквей, полумесяцев на мечетях и т. д.

В декабре 2024 года на сайте ЦБ прошло голосование по выбору новых объектов для банкноты в 1 тыс. рублей. Победу одержало изображение скоростного судна на подводных крыльях "Метеор", второе место получил Дворец земледельцев в Казани (построен в 2008-2010 годах, архитектор - Леонид Горник), третье место - Саратовский автомобильный мост через реку Волгу (1969).