Сотни жертв на реке Конго. Крупнейшие кораблекрушения 2025 года

Всего за год сообщалось по меньшей мере о 10 таких происшествиях, в результате которых погибли или пропали без вести 50 человек и более

© REUTERS/ Vincenzo Livieri

ТАСС-ДОСЬЕ. Всего в 2025 году сообщалось по меньшей мере о 10 кораблекрушениях, в результате которых погибли или пропали без вести 50 человек и более. Шесть таких случаев произошли с речными судами в Демократической Республике Конго (ДРК) и Нигерии. В хронологии не учитываются крушения лодок с нелегальными мигрантами в Средиземном море и Мексиканском заливе.

15 января в Атлантическом океане у побережья Западной Сахары в районе города Дахла (управляется Марокко) перевернулось судно, вышедшее из Мавритании в направлении Канарских островов (Испания). На борту находились около 86 человек, преимущественно граждан Пакистана. В результате катастрофы погибли или пропали без вести 50 человек, 36 удалось спасти.

6 марта в Красном море у берегов района Дубаб (провинция Таиз, Йемен) в условиях шторма перевернулись две лодки с мигрантами. В результате инцидента по меньшей мере 179 человек пропали без вести и были признаны погибшими. Среди находившихся на борту были выходцы из стран Африканского Рога, пытавшиеся добраться до побережья Йемена.

15 апреля на северо-западе ДРК на реке Конго в районе города Мбандака загорелось и перевернулось деревянное судно HB Kongolo. Судно следовало из Матанкуму в Боломбу, на борту находились около 500 человек. Пожар возник во время приготовления пищи на борту. В результате крушения погибли не менее 33 человек, еще десятки человек пропали без вести.

3 августа в Аденском заливе у побережья провинции Абьян (Йемен) затонуло судно, перевозившее 154 эфиопских мигрантов. По данным Международной организации по миграции, в результате крушения погибли 68 человек, еще 74 человека пропали без вести и были признаны погибшими. Спастись удалось 12 пассажирам. Причинами ЧП стали перегруженность судна и плохие погодные условия.

26 августа в Атлантическом океане у побережья Мавритании перевернулось судно с мигрантами, следовавшее из Гамбии к Канарским островам (Испания). На борту находились около 160 человек, преимущественно граждане Гамбии и Сенегала. Трагедия произошла из-за резкого смещения пассажиров на один борт при приближении к берегу. В результате погибли или пропали без вести не менее 143 человек. Спасти удалось 17 человек.

2 сентября в Нигерии на реке Нигер (в районе общины Гаусава, округ Боргу, штат Нигер) затонуло судно, перевозившее более 100 человек. Пассажиры направлялись из Тунган-Суле в город Дугга для участия в поминальной церемонии. В результате катастрофы погибли 60 человек. Причиной ЧП стали перегруженность судна и столкновение с затопленным деревом.

10 сентября на северо-западе ДРК в провинции Экваториальная (район Басанкусу) на реке Конго произошло кораблекрушение. В результате затопления судна погибли по меньшей мере 86 человек, значительная часть которых - студенты. Вероятными причинами ЧП были названы перегруженность и опасная навигация в ночное время.

11 сентября в районе Луколела (провинция Экваториальная, ДРК) на реке Конго загорелось и затонуло судно, на борту которого находились около 500 пассажиров. В результате 107 человек погибли, еще 146 человек пропали без вести. Удалось спасти 209 человек. Основными причинами крушения стали перегруженность судна и отсутствие спасательных средств. Огонь также перекинулся на прибрежные постройки, уничтожив 15 домов.

17 ноября в провинции Касаи (ДРК) в месте впадения реки Санкуру в реку Касаи затонула речная баржа. Судно следовало из порта Бена-Дибеле в Киншасу. Из 120 человек, находившихся на борту, спастись удалось 56 пассажирам. Пропали без вести 64 человека.

24 декабря в ДРК на реке Конго близ населенного пункта Экунде (провинция Экваториальная) затонуло судно с более чем 800 пассажирами. По данным конголезского Красного Креста, погибли несколько десятков человек, более 50 считаются пропавшими без вести. Согласно информации властей, причинами катастрофы стала перегрузка транспортного средства, а также другие нарушения правил безопасности.

Крушения судов с мигрантами в Средиземном море

По информации Международной организации по миграции, с 2014 года более 50 тыс. мигрантов погибли при попытке добраться до других стран. В Средиземном море число погибших и пропавших без вести в 2025 году превысило 1 тыс. человек. В частности, 2 января у берегов Туниса в результате крушения лодки погибли 27 мигрантов, а 6 декабря у побережья Ливии при крушении надувной лодки, следовавшей из города Тобрук, погибли или пропали без вести 32 человека.