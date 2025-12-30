"По ту сторону фокуса". Каким был путь Эмиля Кио

Народный артист РСФСР умер в возрасте 87 лет

Эмиль Кио © Людмила Пахомова/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 декабря 2025 года стало известно, что на 88-м году жизни умер народный артист РСФСР иллюзионист Эмиль Кио.

Происхождение и образование

Эмиль Эмильевич Кио (фамилия по паспорту Ренард-Кио) родился 12 июля 1938 года в городе Орджоникидзе (Северо-Осетинская АССР; ныне гор. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания). Его отец - советский артист цирка, иллюзионист Эмиль Теодорович Кио (настоящая фамилия Гиршфельд-Ренард, 1894-1965, в 1958 году получил звание народного артиста РСФСР), мать - театральная актриса Кошерхан Борукаева. Единокровный брат - народный артист РФ Игорь Кио (1944-2006).

В 1960 году Эмиль Кио окончил Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева (ныне Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет). Получив высшее образование, непродолжительное время работал в тресте по строительству набережных и мостов.

Творческая деятельность

В школьные годы Эмиль Кио участвовал в самодеятельности, демонстрировал номера с исполнением фокусов.

В первой половине 1960-х годов Эмиль Кио выступал в цирковых программах вместе с отцом и братом. После смерти Эмиля Кио - старшего каждый из его сыновей сформировал собственный сценический репертуар. Эмиль Кио - младший показывал номера, ранее демонстрировавшиеся отцом (в их числе - широко известное "Распиливание женщины"), а также представлял собственные оригинальные программы. На протяжении карьеры он гастролировал в ГДР, Мексике, Нидерландах, ФРГ, Швейцарии.

С 1976 по 1992 года Эмиль Кио вел на страницах журнала "Юный техник" авторскую рубрику "По ту сторону фокуса".

В 1990-х годах на протяжении нескольких лет показывал масштабные цирковые программы в Японии, шесть месяцев в году проживая в этой стране и шесть месяцев - в России.

С 1991 по 2016 год Эмиль Кио возглавлял Союз цирковых деятелей России.

Общественная деятельность

В 2010-х годах Эмиль Кио входил в состав общественного совета при Министерстве культуры РФ.

Звания, награды

Народный артист РСФСР (1990).

Эмиль Кио был награжден орденом Дружбы (1994).