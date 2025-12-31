"Ирония судьбы" - полвека на экране. История создания главной новогодней комедии

1 января 2026 года исполняется 50 лет со дня первого показа лирической новогодней комедии режиссера Эльдара Рязанова

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Белоусов/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 января 2026 года исполняется 50 лет со дня первого показа лирической новогодней комедии режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", одного из самых популярных советских фильмов.

Сюжет

Действие картины разворачивается в 1970-х годах в Москве и Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

В основу сюжета легла история любви двух абсолютно незнакомых людей, которые встретились в результате неожиданного стечения обстоятельств в новогоднюю ночь. Главный герой - 36-летний москвич, врач Евгений Лукашин - накануне встречи Нового года вместе с друзьями посещает баню. После дружеских посиделок захмелевшие приятели по ошибке отправляют его в Ленинград. В аэропорту Лукашин, не понимая, что находится в другом городе, берет такси и называет шоферу свой московский адрес - 3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12. По иронии судьбы, в Северной столице существует улица с тем же названием и таким же номером дома. В итоге ничего не подозревающий герой оказывается в чужой квартире, где и происходит его встреча с учительницей Галиной Шевелевой.

Пьеса

Сценарий фильма был создан на основе пьесы, которую в 1969 году написал Эльдар Рязанов совместно с драматургом Эмилем Брагинским, - "С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь...". Московские театры брать для постановки ее отказались, но в провинции она имела большой успех. К началу 1970-х гг. пьеса шла почти на 100 театральных площадках страны.

Что послужило основой сюжетной линии, точно неизвестно. Сам Эльдар Рязанов в одном из интервью рассказывал об услышанном им однажды розыгрыше: "Один человек 31 декабря пошел в баню, там выпил, потом зашел к друзьям, которые отмечали годовщину свадьбы… Пьяный шутник, один из гостей, отвез его на Киевский вокзал". По другой версии, идею сценария ему подсказали друзья, рассказав о шахматисте, летевшем на соревнования в Омск, но случайно оказавшемся в Новосибирске.

На "Мосфильме" Рязанову отказали в постановке, сочтя историю "пропагандой пьянства". По некоторым сведениям, съемки картины не одобрил сам руководитель Государственного комитета СССР по кинематографии (Госкино) Филипп Ермаш. Тогда режиссер предложил сценарий телевидению, его поддержал председатель Государственного комитета по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио) Сергей Лапин. Было принято решение снимать двухсерийную комедию на Творческом объединении телевизионных фильмов. "Мосфильм" по заказу телевидения предоставил производственно-техническую базу для съемок.

Выбор актеров

Эльдар Рязанов очень тщательно отнесся к отбору актеров для будущей картины.

На роль Жени Лукашина режиссер изначально планировал пригласить популярного советского актера Олега Даля, однако после проб отказался от этой идеи. Что конкретно послужило причиной, неизвестно. Однако существует версия, что Рязанов хотел сделать образ своего героя более мягким, а острохарактерный Даль для этого не подходил. Отказ получили также Андрей Миронов (во многом из-за своей высокой популярности), Петр Вельяминов и Станислав Любшин. Позднее Эльдар Рязанов обосновал свой выбор так: "Играть человека в несоображении, оставаясь при этом и натуральным, и симпатичным, и смешным - задача архисложная". Самыми убедительными для режиссера оказались пробы Андрея Мягкова, который на тот момент еще не был широко известен зрителю. При этом сначала Рязанов не рассматривал Мягкова как исполнителя роли Лукашина, не считал его комедийным актером (до "Иронии судьбы..." он сыграл, в частности, Аркадия Гайдара и Владимира Ленина). Впоследствии Андрей Мягков снялся в не менее популярной картине Рязанова "Служебный роман".

На роль Нади Шевелевой также пробовались несколько известных советских актрис - Людмила Гурченко, Светлана Немоляева, Алиса Фрейндлих, Валентина Талызина и др. Однако Эльдар Рязанов остановил свой выбор на польке Барбаре Брыльской, которую запомнил по фильму "Анатомия любви" (1972, режиссер Роман Залуский). Позднее режиссер в книге "Неподведенные итоги" писал, что "за ее очаровательной внешностью чувствовалась биография, прожитая жизнь, нелегкая судьба". Актриса говорила по-русски с сильным акцентом, поэтому ее пришлось дублировать Валентине Талызиной (при этом озвучивание в титрах не было указано). Сама Талызина сыграла в "Иронии судьбы..." подругу главной героини.

Жениха Нади Шевелевой - Ипполита - должен был играть Олег Басилашвили. Он был утвержден и снялся в нескольких эпизодах, но по ряду причин, в том числе из-за смерти отца, отказался от дальнейших съемок. Роль Ипполита в итоге исполнил Юрий Яковлев.

В фильме также были заняты Александр Ширвиндт, Георгий Бурков, Александр Белявский, Ольга Науменко и др. Эпизодическую роль в своей картине, по традиции, исполнил сам режиссер: он сыграл соседа Лукашина в самолете.

Музыка и песни к фильму

Музыку к "Иронии судьбы..." написал известный композитор Микаэл Таривердиев. Его песни на стихи Беллы Ахмадулиной, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Евгения Евтушенко и других поэтов (всего восемь песен) исполнили Алла Пугачева и Сергей Никитин. Этих исполнителей выбрал сам композитор, однако их имена не вошли в титры фильма. Поэтому многие зрители считали, что Мягков и Брыльская поют в картине сами.

В 1976 году на фирме "Мелодия" была выпущена музыкальная пластинка с песнями из "Иронии судьбы...".

Съемки

Работа над фильмом началась в феврале 1975 года. Киностудия "Мосфильм" предоставила павильон площадью 600 кв. м. Там и была отснята большая часть интерьеров московской и ленинградской квартир главных героев, а также сцены в бане. Уличные съемки проходили в двух многоквартирных панельных жилых домах на проспекте Вернадского в Москве. В доме №125 располагалась "квартира" Лукашина, а в доме №113 - главной героини. В декабре 2003 года на зданиях были установлены памятные доски - в виде портфелей с торчащими из них банными вениками. Сцены на улице снимались также в Москве на улице Шверника, ряд эпизодов был отснят в Ленинграде.

Существенно сократить время съемок позволил "многоканальный метод", который применил оператор Владимир Нахабцев. При этом способе используют одновременно три киносъемочных аппарата, каждый из которых снабжен системой телевизионного визирования. Это позволяет добиться естественности при съемке, а также дает возможность просматривать отснятый материал на экранах монитора сразу всем членам съемочной группы.

Уже в июне 1975 года фильм был полностью смонтирован, озвучен и готов к показу. Но ждать выхода ленты пришлось еще шесть месяцев, так как премьера была приурочена к Новому году.

Премьера

Премьера "Иронии судьбы..." состоялась 1 января 1976 года в 17:45 на Первой программе Центрального телевидения Гостелерадио СССР. Аудитория первого показа достигла 100 млн зрителей. По воспоминаниям Эльдара Рязанова, фильм вызвал у зрителей реакцию "восторженную и стремительную": "Занятно, что несколько телеграмм (от зрителей - прим. ТАСС-ДОСЬЕ) были отправлены 1 января в 21 час 03 минуты, 05 минут, 06 минут, 08 минут, то есть немедленно после окончания показа".

Спустя месяц, 7 февраля, картину вновь показали по Центральному телевидению по многочисленным просьбам телезрителей. Был также сделан новый вариант комедии для ее демонстрации в кинотеатрах.

Награды и признание

Еще до премьеры, в конце 1975 года, лента была показана в рамках программы VI Всесоюзного фестиваля телевизионных фильмов, проходившего в Тбилиси (Грузинская ССР, ныне Грузия), и заняла первое место.

После выхода на экраны по результатам опроса читателей журнала "Советский экран" в 1976 году комедия "Ирония судьбы..." была признана лучшим фильмом года, а Андрей Мягков - лучшим актером. В том же году ленту выдвинули на соискание Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры, однако ее не пропустила конкурсная комиссия.

В 1977 году картина все-таки попала в число номинантов, несмотря на возражение руководителя Госкино Филиппа Ермаша. В итоге ее создатели были удостоены Государственной премии СССР вместе с кинематографистами, работавшими над фильмами "Белый пароход", "Бегство мистера Мак-Кинли" и "Сто дней после детства". Лауреатами стали режиссер Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский, оператор Владимир Нахабцев, композитор Микаэл Таривердиев, актеры Андрей Мягков и Барбара Брыльская (первая иностранная актриса, получившая Госпремию).

"Ирония судьбы..." входит в число ста лучших фильмов за всю историю отечественного кинематографа по версии Гильдии кинокритиков России. На протяжении 50 лет российские телеканалы традиционно транслируют ее накануне Нового года. Некоторые фразы из фильма, автором которых был актер Юрий Яковлев, стали "крылатыми": "Какая гадость эта ваша заливная рыба!", "О, тепленькая пошла!", "Ну, потрите мне спинку, пожалуйста! Ну что вам, жалко, что ли?".

Продолжение

В 2007 году по заказу Первого канала режиссер Тимур Бекмамбетов создал продолжение фильма (сиквел) - "Ирония судьбы. Продолжение". Основную часть комедии снимали в Праге (Чехия). Главные роли вновь исполнили Андрей Мягков, Барбара Брыльская и Юрий Яковлев. Их детей сыграли Константин Хабенский (Костя Лукашин) и Елизавета Боярская (Надя, дочь Нади и Ипполита). В России фильм собрал в прокате $49,918 млн, став самой кассовой российской кинолентой 2008 года; общие сборы составили $55,635 млн.