От признания до конфронтации. Как развивались отношения США и Венесуэлы

МИД Венесуэлы 3 января 2026 года заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты страны

Редакция сайта ТАСС

Специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл и президент Венесуэлы Николас Мадуро © Oficina de prensa de la Presidencia de Venezuela, vía AP

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 января 2026 года МИД Венесуэлы заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты страны. В Венесуэле введено чрезвычайное положение, для защиты суверенитета страны развернуты вооруженные силы. Белый дом воздерживается от официальных комментариев.

ТАСС подготовил материал об истории отношений США и Венесуэлы.

Отношения в XIX-XX веках

США признали Венесуэлу и установили с ней дипломатические отношения в 1835 году - через пять лет после ее выхода из состава Великой Колумбии и провозглашения независимым государством. В 1836 году между Соединенными Штатами и Республикой Венесуэла был подписан первый торговый договор. В 1902 году, когда Великобритания, Италия и Германия ввели морскую блокаду побережья Венесуэлы из-за невозможности выплаты долгов венесуэльским правительством, США, действуя в рамках доктрины Монро (провозглашала Американский континент зоной, закрытой для вмешательства европейских держав), вынудили их снять морскую блокаду, пригрозив военными действиями.

После открытия нефтяных месторождений в этой стране в 1910-х годах американские компании получили концессию на их разработку - Венесуэла стала одним из крупнейших поставщиков нефти в США. На фоне бурного развития экономических связей в 1939 году дипломатические миссии двух стран были преобразованы в посольства. Во время Второй мировой войны Венесуэла была стратегическим поставщиком топлива в США и Великобританию.

В 1948 году к власти в Венесуэле в результате военного переворота пришел Маркос Перес Хименес. При нем американские компании сохранили контроль над нефтяными ресурсами Венесуэлы, а установивший диктаторский режим Перес Хименес, несмотря на проводимые им репрессии, пользовался поддержкой администрации Дуайта Эйзенхауэра. В то же время в Венесуэле усилились антиамериканские настроения. После свержения Переса Хименеса в 1958 году вице-президент США Ричард Никсон во время визита в Каракас подвергся нападению со стороны венесуэльских левых активистов, что привело к серьезному дипломатическому кризису между двумя странами. В 1960-1990-е годы отношения двух стран характеризовались стабильным партнерством. Венесуэла являлась одним из основных экспортеров нефти в США и крупным импортером американских товаров.

Эпоха Чавеса: двусторонние отношения в 2000-х - начале 2010-х годов

В 1998 году президентом Венесуэлы был избран сторонник левой идеологии и социальных преобразований Уго Чавес (переизбирался в 2000, 2006, 2012 годах). Он национализировал ключевые отрасли промышленности, в том числе нефтяную, провел социальные реформы, установил дружественные отношения с правительством Кубы. В 2004 году вместе с председателем Госсовета Кубы Фиделем Кастро создал альянс латиноамериканских стран "Боливарианская альтернатива для Америк" (с 2009 года Боливарианский альянс для народов Америки, АЛБА). Это региональное объединение стран социалистической ориентации было задумано как противовес американскому проекту установления в Западном полушарии Межамериканской зоны свободной торговли (АЛКА, от ее создания США отказались в 2005 году). Кроме того, Венесуэла и Куба выступили инициаторами программы льготных поставок венесуэльской нефти ряду стран Карибского бассейна и Центральной Америки - "Петрокарибе". Она осуществлялась с 2005 года через нефтяную госкорпорацию "Петролеос де Венесуэла" (PDVSA). Наряду с АЛБА, это программа была направлена на преодоление односторонней ориентации латиноамериканских стран на США, ее целью были диверсификация поставок венесуэльской нефти и взаимная интеграция стран региона.

Ответом Вашингтона на эти шаги стали вывод из Венесуэлы американских инвестиций, введение санкций, замораживание финансовых резервов. В 2005 году санкции были применены под предлогом неспособности правительства Чавеса остановить наркотрафик, в 2006 году поводом для эмбарго на поставку оружия и военной техники было названо недостаточное сотрудничество страны в борьбе с терроризмом. В 2008 году Венесуэла выдворила американского посла в знак солидарности с решением президента Боливии Эво Моралеса выслать американского дипломата, обвиненного в связях с оппозицией. США в ответ выслали главу венесуэльского диппредставительства в Вашингтоне. После этого Каракас и Вашингтон понизили уровень дипотношений до поверенных в делах. Дальнейшему охлаждению двусторонних отношений способствовало введение санкций против PDVSA за ее связи с Ираном.

Венесуэла при Мадуро: острый кризис в отношениях

С приходом к власти в Венесуэле в 2013 году преемника Уго Чавеса Николаса Мадуро (переизбран в 2018 и 2024 годах) США продолжили политику давления на эту страну. В 2014 году администрацией Барака Обамы был принят закон, позволяющий президенту вводить санкции в отношении венесуэльских политиков за "нарушение прав человека и антидемократические действия". В 2015 году Барак Обама назвал Венесуэлу угрозой национальной безопасности США и ввел санкции в отношении членов правительства этой страны. В первый президентский срок Дональда Трампа (2017-2021) санкции были расширены - были запрещены операции с долговыми обязательствами правительства Венесуэлы и компании PDVSA, введено эмбарго на сделки третьих стран, связанные с венесуэльской нефтегазовой отраслью.

После переизбрания Мадуро в 2018 году на второй срок США не признали его легитимность, а в январе 2019 года поддержали председателя Национальной ассамблеи (парламент) Хуана Гуайдо, объявившего себя временным главой государства. После этого дипломатические отношения между странами были разорваны (отдел по делам Венесуэлы работает в посольстве США в Боготе, Колумбия). В 2018 году Вашингтон заморозил операции Венесуэлы с золотым запасом, в 2019 году ввел блокирующие санкции в отношении активов всех госструктур этой страны, в том числе Центрального банка и компании PDVSA. С учетом значимости для Венесуэлы доходов от экспорта нефти удар по PDVSA означал сокращение экспортных доходов и деградацию нефтяной отрасли. В 2020 году США предъявили Мадуро обвинения в наркотерроризме, предложив награду в $15 млн за информацию, которая привела бы к его задержанию. Мадуро обвинил Вашингтон в попытке принудительной смены власти в Венесуэле.

С избранием президента Джо Байдена (2021-2025) в санкционной политике в отношении Венесуэлы были сделаны некоторые послабления. Так, Министерство финансов США выдало американской нефтегазовой компании Chevron ("Шеврон") лицензию, позволяющую возобновить производство нефтепродуктов на ее совместных предприятиях в Венесуэле. Но в 2024 году, когда Мадуро был переизбран на очередной президентский срок, администрация Байдена заявила о фальсификации голосования и признала избранным президентом правого оппозиционного политика Эдмундо Гонсалеса.

Усиление давления на Венесуэлу

Вернувшийся в 2025 году в Белый дом Дональд Трамп отменил лицензию Chevron, издал указ о введении 25-процентного тарифа на все товары, импортируемые в США из стран, торгующих с Венесуэлой нефтью напрямую или через посредников. Однако уже в июле Chevron было выдано ограниченное разрешение на продолжение деятельности в Венесуэле, и США возобновили импорт нефти из этой страны. Кроме того, была достигнута договоренность о возвращении мигрантов. Венесуэла - вторая после Мексики страна, откуда в США шел поток нелегальной миграции. По оценкам, в США может находиться от 700 тыс. до 1 млн нелегалов. В связи с этим Трамп обвинил правительство Мадуро в спланированной операции, целью которой является дестабилизация социальной обстановки в США. В итоге Венесуэла возобновила авиарейсы с целью вывоза своих граждан, нелегально попавших в США (в 2025 году на 94 авиарейсах в Венесуэлу вернулись более 18 тыс. мигрантов).

Тем не менее в августе 2025 года отношения Венесуэлы и США резко обострились. В рамках борьбы с наркоторговлей администрация Трампа признала латиноамериканские наркокартели террористическими организациями, обвинила Николаса Мадуро в причастности к наркотрафику и увеличила вознаграждение за помощь в его аресте до $50 млн. "Для проведения операций по борьбе с наркокартелями" к берегам Венесуэлы были направлены три эсминца ВМС США, затем сообщалось о переброске в регион атомной подлодки, ракетного крейсера, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих.

Венесуэла отрицает любую связь с наркотрафиком, ссылаясь при этом на доклад Управления ООН по наркотикам и преступности, в котором говорится, что почти 90% кокаина из Колумбии отправляется через Тихий океан, а в Венесуэлу попадает лишь 5%, 70% из которых изымается. Николас Мадуро заявил, США атакуют Венесуэлу под надуманным предлогом, чтобы захватить природные богатства страны и не допустить ее независимого развития. Аналитики также указывают на более широкий спектр причин оказания давления на страну, чем борьба с наркоторговлей. Среди основных они называют экономические интересы, в первую очередь желание Вашингтона взять под контроль ее нефтяной сектор. Кроме того, правительство Мадуро является одним из ключевых левых режимов в Западном полушарии и тесно связано с Россией и Китаем, отсюда, как считают эксперты, стремление Вашингтона сменить власть в Каракасе и ослабить его отношения с Москвой и Пекином. Эксперты Newsweek охарактеризовали курс администрации Трампа как обновленную доктрину Монро, предполагающую утверждение доминирующего влияния США в Западном полушарии.

В октябре 2025 года в СМИ появилась информация о переговорах, начатых Каракасом с США на фоне тяжелой экономической ситуации в стране и военного давления со стороны Вашингтона. Согласно утечкам, переговорщики добились прогресса по экономическим вопросам, но им не удалось договориться о политическом будущем Мадуро. 16 октября Дональд Трамп подтвердил появившуюся в СМИ информацию, что дал ЦРУ полномочия проводить операции в Венесуэле против властей этой страны. Согласно подсчетам CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки около 30 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, в результате чего погибли более 100 человек. Кроме того, ВВС США по меньшей мере трижды совершали пролеты стратегических бомбардировщиков у побережья Венесуэлы. В состоявшемся 21 ноября телефонном разговоре Трамп потребовал от Мадуро, чтобы он покинул страну в течение недели. 29 ноября он призвал считать "воздушное пространство над Венесуэлой полностью закрытым", поскольку Вашингтон не рассматривает эту страну как дружественную. 16 декабря Трамп заявил, что ВС США будут наращивать свою сформированную вокруг Венесуэлы группировку, пока эта страна не вернет Вашингтону "украденные ранее" нефть, землю и другие активы. Венесуэла запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с агрессией США, а Мадуро заявил, что подобные высказывания "представляют прямую угрозу суверенитету, международному праву и миру". Венесуэле выразили поддержку власти Китая и России.