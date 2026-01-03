От Мадуро до Норьеги. Случаи похищений глав государств

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 3 января 2026 года был захвачен бойцами элитного подразделения вооруженных сил США "Дельта"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро © AP Photo/ Ariana Cubillos

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 января 2026 года президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен бойцами элитного подразделения вооруженных сил США "Дельта". Как считают эксперты, с высокой степенью вероятности подготовительные мероприятия были осуществлены американскими спецслужбами, включая проведение оперативной работы среди личного состава органов охраны президента. Николас Мадуро - не первый глава суверенного государства, захваченный американскими военными.

В феврале 2004 года был вывезен из страны президент Гаити Жан-Бертран Аристид. Он возглавлял Гаити в 1991, 1994-1996 годах и вновь был избран главой государства в 2001 году. В начале 2004 года оппозиция обвинила его в коррупции, в стране начались антиправительственные выступления. Противники президента сформировали "Фронт освобождения Гаити", который занял все крупные города страны. 29 февраля Аристид был задержан военнослужащими США и вывезен на американском военном самолете в ЦАР. Известно, что в его переправке в эту страну были задействованы власти Канады и Франции. Аристид назвал себя "жертвой государственного переворота или современного похищения". Находился в изгнании сначала в ЦАР, затем в ЮАР. В марте 2011 года, несмотря на протесты Вашингтона, вернулся на родину, но не участвовал в политической жизни.

В январе 1990 года в результате масштабного вторжения войск США в Панаму был свергнут Мануэль Норьега, де-факто возглавлявший страну с 1983 года. В боевых действиях, начавшихся 20 декабря 1989 года, участвовали свыше 27 тыс. американских военнослужащих, примерно 300 вертолетов и самолетов, более 100 танков и бронетранспортеров. 3 января Норьега был вынужден сдаться американским военным и был вывезен в США, где предстал перед судом по обвинениям в наркоторговле. В апреле 1992 года суд признал его виновным в связях с наркомафией и приговорил к 40 годам заключения. Впоследствии срок его заключения был снижен, в 2007 году он был освобожден.

Кроме того, известны случаи похищения действовавших и бывших глав государств различными радикальными организациями и оппозиционными силами. Так, в 1970 году был похищен Педро Эухенио Арамбуру, возглавлявший Аргентину в 1955-1958 годах. В 1970 году он готовил заговор против тогдашнего главы военного режима генерала Онгания. 31 мая 1970 года он был захвачен группой радикальных перонистов (впоследствии названных группой "Монтонерос") и 1 июня был убит.

В апреле 2002 года в Венесуэле оппозиция предприняла попытку смесить президента Уго Чавеса (на посту в 1999-2013 годах). 12 апреля после того, как Чавес отказался подписывать документ об отставке, вооруженные заговорщики вывезли его из президентского дворца и доставили на базу ВВС на острове Ла-Орчила в Карибском море. Однако под давлением сторонников президента уже 14 апреля они были вынуждены отпустить его. Чавес отказался от преследования участников его похищения.

В июне 2009 года президент Гондураса Мануэль Селайя был отстранен от власти в результате переворота из-за попытки провести референдум об отмене запрета на переизбрание. В ночь на 28 июня, накануне референдума, парламент принял решение о смещении главы государства. Переворот был осуществлен при помощи военных, которые окружили президентский дворец, арестовали Мануэля Селайю и силой вывезли его в Коста-Рику. Временно исполняющим обязанности президента стал Роберто Мичелетти. Международное сообщество квалифицировало эти события как переворот. Однако противники Селайи утверждали, что действия военных были законны, так как они исполняли распоряжение парламента и Верховного суда. В 2011 году Селайя вернулся на родину, но президентский пост больше не занимал.