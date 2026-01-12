Навязчивая идея Трампа и $100 млн за остров. История притязаний на Гренландию

Согласно опросам, проведенным в 2025 году, за независимость высказывались 56% жителей региона, причем с оговоркой, что они поддерживают такое решение, если это не повлияет на качество их жизни

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 января президент США Дональд Трамп заявил, что если США "не возьмут" Гренландию, то это сделают Россия или Китай, и пообещал, что он не допустит этого. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов.

Остров Гренландия: ресурсы, значение

Остров Гренландия - крупнейший в мире, его площадь составляет 2,166 тыс. кв. км, что примерно в четыре раза больше территории Франции или Испании. Он находится к северо-востоку от Северной Америки, омывается Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. 60% его территории расположена в пределах Полярного круга, 83% покрыто ледниками.

Остров богат полезными ископаемыми - там есть месторождения нефти, газа, залежи железных, свинцово-цинковых и урановых руд, редкоземельные и драгоценные металлы, но из-за суровых климатических условий возможность их эксплуатации осложнена. Предполагается, что доступ к ним будет облегчен в результате глобального потепления. Перспектива таяния ледников открывает и новые возможности для судоходства - растет вероятность, что Гренландия будет задействована в торговом маршруте через Северо-Западный проход, соединяющий Тихий и Атлантический океаны. Кроме того, географическое положение Гренландии дает право претендовать на шельф в Арктике. Еще одной причиной интереса к острову является его стратегическое положение между Евразией, Северной Америкой и Арктикой в плане развертывания систем раннего предупреждения о запусках межконтинентальных ракет и контроля морских путей, связывавших Арктику с Атлантикой.

История, автономная территория Дании

Остров Гренландия был открыт в 875 году исландскими моряками. В 1262-1536 годах формально входил в состав Норвегии, затем стал частью датско-норвежской унии. После ее расторжения в 1814 году отошел к Дании. Во время Второй мировой войны Гренландию заняли США. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали соглашение о защите Гренландии, в соответствии с которым США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. В период холодной войны на острове было построено несколько американских военных баз (в настоящее время функционирует только военно-космическая база Питуффик, играющая ключевую роль в системе противоракетной обороны США).

В состав Дании Гренландия официально вошла в 1953 году. В 1979 году там было введено местное самоуправление, в 2009 году права автономии были расширены, местная администрация получила право самостоятельно распоряжаться природными ресурсами, государственным языком стал гренландский, Дания признала гренландцев отдельным народом с правом на суверенитет. В ведении Дании остались вопросы обороны и внешней политики.

На острове проживают 56,8 тыс. человек, 90% из них - гренландские эскимосы, остальные - датчане. Плотность населения - самая низкая в мире - 0,03 человека на кв. км. Так как большая часть острова занята ледниками, заселены только узкие прибрежные зоны. Административный центр - Нуук (19,4 тыс. человек).

В Гренландии действует порядка десяти партий, среди них как поддерживающие статус автономии в составе Дании, так и выступающие за отделение от нее. По итогам выборов, состоявшихся в марте 2025 года, был сформирован кабинет из четырех партий, который возглавил представитель партии "Демократы" Йенс-Фредерик Нильсен. Его правительство придерживается осторожного подхода в вопросе отделения от Дании, оно нацелено на переговоры с датским правительством "о дорожной карте достижения независимости". Согласно опросам, проведенным в 2025 году, за независимость высказывались 56% жителей Гренландии, причем с оговоркой, что они поддерживают такое решение, если это не повлияет на качество их жизни. Дания ежегодно субсидирует автономию, в 2024 году выплаты в ее бюджет составили 4,3 млрд датских крон ($670 млн).

Попытки купить остров

Идея приобретения Гренландии возникла в США после покупки у России Аляски в 1867 году, но тогда она не получила поддержки в Конгрессе. К ней вернулись в 1910 году - тогда обсуждалась трехсторонняя сделка по обмену территориями между США, Данией и Германией.

В августе 1916 года, когда у власти находилась администрация Вудро Вильсона, Соединенные Штаты заключили с Данией соглашение о покупке ее американской колонии - Датской Вест-Индии (ныне Американские Виргинские острова). Первоначально президент Вильсон не был заинтересован в приобретении Гренландии, но потом стал настаивать на ее включении в соглашение 1916 года. Датское правительство ответило отказом, заявив, что завершит сделку по продаже Датской Вест-Индии, только если США признают суверенитет Дании над Гренландией. Такой документ был подписан в марте 1917 года. Тогда же была достигнута договоренность Дании с Великобританией, что в случае продажи острова правом преимущественного выкупа будет обладать британское правительство.

Следующую попытку купить Гренландию США предприняли в 1946 году. Администрация Гарри Трумэна предложила за нее $100 млн ($1,7 млрд по нынешнему курсу), но получила отказ. Документ был рассекречен в 1991 году, в нем утверждалось, что остров "практически бесполезен для Дании", тогда как контроль над ним "имеет ключевое значение для безопасности США".

Возвращение к идее присоединения острова

Вновь вопрос о приобретении Гренландии был поднят первой администраций Дональда Трампа (2017-2021). Тогда Трамп назвал идею покупки острова "интересной со стратегической точки зрения". Чиновники в американской администрации обсуждали возможность предложить датскому правительству выплаты в размере ежегодных трат Дании на его содержание. Тогда власти Дании и Гренландии заявили о заинтересованности в сотрудничестве с США и даже допустили увеличение американского присутствия на острове, но категорически отвергли возможность его продажи.

После избрания на второй президентский второй срок Дональд Трамп (в должности с 20 января 2025 года) вернулся к вопросу о присоединении Гренландии. Еще до инаугурации он заявил: "Люди на самом деле даже не знают, имеет ли Дания какое-либо законное право на Гренландию, но, если они знают, то должны отказаться от этого, потому что это нужно нам для национальной безопасности". В марте 2025 года он выразил уверенность в том, что Гренландию можно аннексировать, пригрозив Дании торговыми пошлинами. В интервью телеканалу NBC News в мае 2025 года президент не исключил вероятности применения силы для решения этого вопроса.

Усиление давления в 2026 году

В начале 2026 года США усилили давление на Данию и Гренландию. 5 января Трамп заявил, что остров необходим Соединенным Штатам "с точки зрения национальной безопасности", так как воды вокруг него "заполнены российскими и китайскими кораблями", а Дания не может обеспечить его защиту самостоятельно. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Гренландия играет критически важную роль для безопасности США. По его словам, значение острова выходит за рамки региональной безопасности и напрямую связано с глобальной архитектурой обороны.

Эксперты рассматривают несколько вариантов развития событий. Помимо покупки острова и военного сценария, это могут быть такие предложения со стороны Вашингтона, от которых, как пишет немецкая газета Welt, местному населению "будет сложно отказаться". По данным СМИ, американские чиновники обсуждают возможность осуществления единовременных выплат жителям Гренландии, чтобы убедить их "отделиться от Дании и присоединиться к Соединенным Штатам". Согласно Reuters, речь идет о суммах от $10 тыс. до $100 тыс. на человека. Кроме того, в США рассматривается возможность заключения с Гренландией договора о свободной ассоциации, дающего США доступ к территории и ресурсам в обмен на финансовую поддержку и социальные программы (до сих пор такие соглашения заключались только с независимыми государствами, в частности с Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау). По сообщениям датских СМИ, американцы уже запустили тайные операции по оказанию влияния на гренландцев, датская разведслужба констатировала, что территория Гренландии стала целью кампаний информационного воздействия.

Реакция на давление США

Руководства Дании и Гренландии заявляют, что остров не продается и его будущее могут определить только его жители (в 2025 году, согласно опросам, 85% гренландцев выступали против присоединения к США). Поддержку им выразили лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании и Польши. В совместном заявлении от 6 января 2026 года они высказались за соблюдение принципов Устава ООН, включая суверенитет и территориальную целостность, и подчеркнули, что безопасность в Арктике должна быть достигнута коллективно, совместно с союзниками по НАТО. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что возможный переход Гренландии под контроль США приведет к распаду НАТО (это будет прямой конфликт между союзниками, который поставит под сомнение статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне).

Планы Трампа в отношении Гренландии критикуют и в США. Например, бывший посол США в Москве Майкл Макфол считает, что как стратегические, так и экономические цели Трампа достижимы и без изменения статуса острова - Дания и Гренландия не против расширения американского военного присутствия для защиты Северной Атлантики в рамках НАТО, возможен и диалог с ними в вопросе совместного освоения полезных ископаемых. Многие эксперты называют Гренландию навязчивой идей Трампа, который хочет войти в историю как президент, расширивший территорию США. Об этом он говорил и в своей программной речи на инаугурации: "США вновь будут считать себя растущей нацией, которая увеличивает богатство страны, расширяет территорию, строит города и несет наш флаг к новым горизонтам".