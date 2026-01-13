"Истребительная коалиция" и потери на СВО. Поставки F-16 Украине

ВС РФ 9 января ударом "Орешника" вывели из строя Львовский авиазавод, где обслуживали американские истребители

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 января 2026 года в Минобороны РФ заявили о выводе из строя 9 января Львовского государственного авиационно-ремонтного завода, где обслуживались истребители американского производства F-16.

ТАСС подготовил материал об истребителях F-16, их поставках Украине и потерях в ходе СВО.

F-16 Fighting Falcon - американский легкий всепогодный многофункциональный истребитель четвертого поколения. Разработан в первой половине 1970-х годов компанией General Dynamics (ныне Lockheed Martin). Прототип YF-16 совершил первый полет в 1974 году, серийные версии строятся с 1975 года. Всего выпущено более 4 600 экземпляров различных модификаций. Истребитель состоит на вооружении более 20 стран.

"Истребительная коалиция"

Решение о поставке Украине истребителей F-16 было принято США и западноевропейскими странами в начале 2023 года. В июле того же года на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран альянса подписали меморандум о создании "коалиции" по передаче Украине истребителей F-16, выводимых из состава ВВС этих государств, и о подготовке для них украинских пилотов и технического персонала. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания. В нее вошли Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, затем к ним присоединились США, Франция, Греция, Болгария.

В октябре 2023 года США, Дания и Нидерланды создали еще одну коалицию, ее целью была заявлена помощь Украине в создании новых военно-воздушных сил на базе F-16. В ней был сделан упор на создании наземной инфраструктуры для истребителей.

Обучение пилотов

В 2023-2024 годах часть украинского летного и технического состава проходила подготовку в Дании, Нидерландах, Норвегии и США. С конца 2024 года обучением украинского личного состава занимается учебный центр в Румынии (создан на авиабазе Фетешти на юго-востоке страны). Учебно-тренировочные F-16AM/BM предоставили Нидерланды, инструкторов - американская компания Lockheed Martin, остальные члены коалиции участвуют в финансировании центра и процесса обучения.

Поставки Украине

В августе 2023 года правительство США официально одобрило передачу Украине истребителей F-16 европейскими странами. Первыми поставку F-16 Украине анонсировали Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. Тогда они обещали передать Киеву в общей сложности порядка 80 машин. По заявлениям политиков и информации СМИ этих стран, Нидерланды объявили о намерении поставить Украине в 2024-2025 года 24 истребителя, Дания - 19, Норвегия - от 6 до 12, Бельгия до 2028 года обещала отправить 30 истребителей. Кроме того, Киеву этими странами и США было обещано несколько самолетов в качестве запчастей.

31 июля 2024 года американские СМИ сообщили, что первые F-16 прибыли на Украину и уже совершили первые вылеты. 4 августа Киев подтвердил получение первой партии истребителей, не назвав страну, откуда они прибыли.

В октябре 2024 года стало известно, что Нидерланды поставили первую партию из 24 обещанных машин, в феврале 2025 года было объявлено о прибытии второй партии, в мае 2025-го была передана последняя партия.

В ноябре 2024 года премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что Украине переданы 6 истребителей и что планируется поставить еще 13. Предположительно, они поступили на Украину в декабре того же года.

В мае 2025 года норвежская телерадиокомпания NRK сообщила, что часть норвежских F-16 уже была передана Украине (точное число не называлось) и что Осло завершит поставку Киеву истребителей в 2025 году. Однако впоследствии о новых поставках не сообщалось.

В октябре 2025 года Бельгия объявила о переносе сроков передачи Украине списанных истребителей F-16 (первую партию планировали отправить в сентябре).

Согласно сведениям американского новостного портала Business Insider, опубликованным 8 января 2026 года, в 2024-2025 годах Украина получила 44 из 87 истребителей F-16, которые ей обещали европейские страны.

Потери украинских F-16

29 августа 2024 года Украина сообщила о потере первого из поставленных в страну F-16, не приводя деталей происшествия. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, регулярно резко критикующая руководство ВСУ, выступила с утверждением, что он был по ошибке сбит ракетой переданного Украине комплекса ЗРК Patriot американского производства. После этого был снят с должности командующий ВВС Украины Николай Олещук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Однако в Киеве утверждали, что его отставка не была связана с потерей самолета и гибелью летчика.

12 апреля 2025 года Украина сообщила о гибели пилота F-16, не уточняя деталей. 13 апреля в Минобороны РФ указали, что самолет был сбит средствами российской противовоздушной обороны.

16 мая 2025 года Киев сообщил о потере истребителя F-16 во время выполнения боевого задания. В ВСУ заявили, что на борту возникла нештатная ситуация, пилот катапультировался.