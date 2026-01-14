От кино и выставок к Третьяковке. Кто такая Ольга Галактионова

Министр культуры РФ Ольга Любимова 14 января 2026 года объявила, что новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи назначена Ольга Галактионова

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 января 2026 года министр культуры РФ Ольга Любимова объявила, что новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи назначена Ольга Галактионова, ранее возглавлявшая Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

Ольга Галактионова родилась 9 апреля 1977 года в Москве. В 1994-1995 годах училась на факультете истории искусств Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

В 1999 году окончила режиссерский факультет Российской академии театрального искусства - ГИТИС (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС). Выпускница мастерской народного артиста СССР Марка Захарова.

В 2009 году получила образование в Нью-Йоркской академии киноискусства (New York Film Academy) по направлению "продюсирование художественного кино и телесериалов".

В разное время Ольга Галактионова работала на телеканалах "ТВ-6" (программа "Театральный понедельник"), НТВ (дирекция по маркетингу) и на Третьем канале (в середине 2000-х годов вела рубрику "Личное время" в рамках одноименной передачи, а также программу "В моде").

С 2007 года на протяжении ряда лет была генеральным директором компании "Киносоюз", курировала в ней производство телепродукции. С 2009 по 2021 год Ольга Галактионова являлась гендиректором кинокомпании "Галактика", специализирующейся на театральных, кинематографических и телевизионных проектах. Автор и продюсер порядка 50 документальных фильмов.

С 2012 по 2015 год была советником председателя правления в Фонде Кудрина по поддержке гражданских инициатив.

Во второй половине 2010-х годов при ее участии был реализован ряд театральных проектов: спектакль "Мы, нижеподписавшиеся" по пьесе Александра Гельмана, поставленный московской театральной командой и труппой Нижнетагильского драматического театра им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2016), моноспектакль "Записки сумасшедшего" в исполнении актера Анатолия Кота (2018, в основу постановки были положены тексты Николая Гоголя и Светланы Алексиевич), театральный фестиваль по современной российской драматургии "Играем вместе" (Тверь, 2019).

С июня 2021 года Ольга Галактионова являлась генеральным директором Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО". Под ее руководством были организованы крупные проекты РОСИЗО и совместные выставки с ведущими музейными учреждениями России: "Виктор Цой. Путь героя" (2022, Центральный выставочный зал "Манеж", Москва), "Марк Захаров. Формула мастера" (2023, выставочные залы РОСИЗО в Петроверигском переулке Москвы), "ДК СССР" (2023, Центральный выставочный зал "Манеж", Москва), "Век Эрте" (2023, выставочные залы РОСИЗО в Петроверигском переулке Москвы), "Первая позиция. Русский балет" (2023, Центральный выставочный зал "Манеж" в Санкт-Петербурге), "17/37. Советская скульптура. Взлет" (2023, Новый Манеж, Москва), "Павел Филонов. Художник мирового расцвета" (2023-2024, выставочный зал павильона "Медиацентр" парка "Зарядье", Москва), "Город-герой Ленинград" (2024, Центральный выставочный зал "Манеж" в Санкт-Петербурге), "Кукрыниксы" (2024, Центральный выставочный зал "Манеж", Москва).

В 2023 году по итогам пленарной сессии первого Российско-белорусского музейного форума, прошедшего в Минске, Ольга Галактионова была избрана координатором сотрудничества музейного сообщества России и Белоруссии.

В 2023 и 2024 годах входила в жюри Всероссийского конкурса СМИ "Культура слова", организуемого Министерством культуры РФ.

С 17 января 2025 года по 14 января 2026 года была директором Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. На посту ее сменила Екатерина Проничева.