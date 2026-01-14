Перезапуск парламента Японии. Как и почему распускают нижнюю палату

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити 14 января 2026 года заявила о намерении распустить нижнюю палату парламента

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 января 2026 года премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о намерении распустить нижнюю палату парламента. Все детали, в том числе сроки роспуска палаты и проведения досрочных выборов, будут изложены премьером на пресс-конференции 19 января. За последние 15 лет нижнюю палату распускали пять раз, последний раз - в октябре 2024 года.

Парламент

Согласно конституции (действует с 1947 года), Япония - конституционная монархия. Высшим законодательным органом государства является двухпалатный парламент, в котором ключевую роль играет нижняя палата - Палата представителей. Ей принадлежит право инициирования законопроектов о бюджете и финансах, в случае вето верхней палаты (Палата советников) нижняя палата преодолевает его квалифицированным большинством в 2/3 голосов.

465 членов Палаты представителей избираются на четыре года всеобщим прямым голосованием (289 по мажоритарной системе, 176 - по партийным спискам). Решение о ее роспуске принимает премьер-министр, затем оно оформляется указом императора (верхняя палата не может быть распущена, но прекращает работу в случае роспуска нижней палаты). С 1979 года все выборы были внеочередными - в среднем законодательный орган функционировал около 2,5 года.

С 2012 года победу на выборах неизменно одерживала Либерально-демократическая партия (ЛДП), выступавшая в коалиции с партией "Комэйто". Лидер ЛДП автоматически занимал пост премьера.

Роспуски парламента в 2021 и 2024 годах

14 октября 2021 года парламент был распущен премьер-министром Фумио Кисидой, избранным от ЛДП в начале октября того же года. Этот шаг японские СМИ называли тактическим, так как несмотря на политические неудачи его предшественника Ёсихидэ Суги, рейтинги правящей партии на тот момент все еще были выше, чем у конкурентов, а срок полномочий палаты истекал уже в конце октября. В итоге выборов 31 октября 2021 года правящий блок ЛДП и "Комэйто" потерял часть мест (их количество уменьшилось с 313 до 293), однако сохранил за собой большинство.

9 октября 2024 года нижняя палата была распущена премьер-министром Сигэру Исибой, избранным 1 октября. Его решение было связано с кризисом доверия к партии, вызванным рядом скандалов. В частности, были раскрыты связи некоторых представителей ЛДП с "Церковью объединения", которую неоднократно обвиняли в вымогательстве средств у населения, кроме того, вскрылись нарушения финансовой отчетности ряда членов ЛДП, входивших в ее руководство. Роспуском парламента Исиба намеревался восстановить утраченное к ЛДП доверие и получить поддержку населения. В результате досрочных выборов 27 октября 2024 года, правящий блок потерял большинство в нижней палате парламента. Суммарно он получил 215 мест из необходимых для большинства 233, при этом сама ЛДП провела в нижнюю палату только 191 депутата, потеряв 67 мест. Тогда ЛДП и "Комэйто" отказались от идеи формирования коалиции с другими партиями и создали кабинет меньшинства. В октябре 2025 года "Комэйто" вышла из правительства, назвав среди причин этого решения скандалы вокруг ЛДП и неспособность провести необходимые реформы. В том же месяце ЛДП договорилась о создании парламентской коалиции с консервативной партией "Общество обновления Японии". После присоединения к ним еще нескольких депутатов из других фракций эта коалиция в настоящий момент имеет 233 мандата - абсолютное большинство.