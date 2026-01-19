"Величайший и самый престижный орган из когда-либо созданных". Главное о "Совете мира"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 января 2026 года сообщил, что Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по урегулированию ситуации в секторе Газа

© Amir Levy/ Getty Images

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 января 2026 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по урегулированию ситуации в секторе Газа. По его словам, детали этого предложения изучаются.

Всеобъемлющий план по прекращению конфликта в Газе

Создание "Совета мира" является частью мирного плана по прекращению конфликта в палестинском секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС. План, предложенный президентом США Дональдом Трампом, был обнародован 29 сентября 2025 года. Документ предусматривает возможность урегулирования конфликта в два этапа: на первом - освобождение израильских заложников и отвод войск Израиля к согласованной линии в Газе, на втором - полный вывод израильских частей, переход к разоружению палестинских радикальных группировок, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. В октябре воюющие стороны при посредничестве Египта, Катара, США и Турции достигли договоренности относительно реализации этого плана (условия, предусмотренные для первого этапа, были выполнены в том же месяце). 17 ноября Совет Безопасности ООН одобрил Всеобъемлющий план по прекращению конфликта в Газе, приняв резолюцию №2803, в ее поддержку высказались 13 из 15 членов СБ, Россия и Китай воздержались.

14 января 2026 года Вашингтон заявил о начале реализации второго этапа плана Трампа, предусматривающего, в частности, формирование структур по управлению Газой.

Создание "Совета мира"

О формировании совета, который в качестве постоянного председателя будет возглавлять лично Трамп, было объявлено 16 января 2026 года. Уже известно, что в состав руководства совета, который американский лидер назвал "величайшим и самым престижным органом из когда-либо созданных", войдут представитель президента Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио, зять Трампа инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Великобритании Тони Блэр и глава Всемирного банка Аджай Банга.

В СМИ появилась информация, что первоначально в состав этого органа будут входить руководители порядка 15 стран, при этом решение, кого привлекать к участию в этой структуре, является прерогативой Трампа. Однако к настоящему времени приглашения уже получили главы государств и правительств почти 60 стран, среди них лидеры Аргентины, Бразилии, Венгрии, Индии, Турции, Катара, Германии, Польши. По данным СМИ, приглашение турецкого и катарского лидеров вызвало недовольство Израиля, с которым этот вопрос предварительно не согласовывался. О членстве сторон конфликта - Израиля и движения ХАМАС - сведений нет.

Агентство Bloomberg со ссылкой на проект устава совета сообщило, что каждое государство-участник будет состоять в нем не более трех лет, однако это ограничение не распространяется на страны, внесшие вступительный взнос в размере $1 млрд и более, что обеспечивает им постоянное членство. Решения в совете будут приниматься большинством голосов, но подлежат окончательному утверждению председателем.

Как сообщает Financial Times, администрация Трампа рассматривает "Совет мира" как ступень или основу для новой глобальной структуры, способной заниматься урегулированием международных конфликтов, что может создать альтернативу действующим институтам ООН.