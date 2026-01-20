Ликвидация государства и объединение с Румынией. Идеи унионизма в Молдавии

Глава МИД республики Михай Попшой 20 января сообщил, что власти могут организовать референдум об объединении, если посчитают, что российская армия в ходе конфликта на Украине приблизилась к границам республики

Редакция сайта ТАСС

© Eder Paisan/ Shutterstock/ FOTODOM

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 января 2026 года глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил, что власти страны могут организовать референдум об объединении с Румынией, если посчитают, что российская армия в ходе конфликта на Украине приблизилась к границам республики. Ранее, 11 января, президент Молдавии Майя Санду заявила, что проголосовала бы за ликвидацию молдавского государства и его объединение с Румынией, если бы в стране был организован референдум по этому вопросу.

История

Молдавское княжество - одно из Дунайских княжеств, существовавшее в XIV-XIX веках на территории Молдавии, Бессарабии и Буковины. В конце XIV века княжество стало вассалом Польши, а в XV веке оказалось в зависимости от Османской империи. В XVIII-XIX веках Буковина отошла Австрийской империи, а левобережная Молдавия (Приднестровье) и восточные земли (Бессарабия) вошли в состав Российской империи. Оставшаяся часть Молдавского княжества была объединена с еще одним вассалом Османской империи - Валахией. Правитель соединенных княжеств Александру Иоан Куза опубликовал прокламацию об образовании румынской нации. В ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 годов была провозглашена независимость Румынии.

В конце 1917 года, после революции и свержения монархии в России, на территории Бессарабии была провозглашена Молдавская демократическая республика (МДР). В начале января 1918 года в Бессарабию вошли румынские войска, а в конце марта было объявлено о воссоединении МДР с Румынией. Левобережная часть Днестра вошла в состав Советской России. В 1924 году здесь была образована Молдавская АССР в составе Украинской ССР. В автономии началась кампания по самоидентификации молдаван как отдельной народности. Был разработан молдавский алфавит на основе кириллицы, молдавский язык объявлен отдельным языком, а не диалектом румынского.

В 1939 году между СССР и Германией был подписан договор о ненападении (пакт Молотова - Риббентропа), к которому прилагался секретный дополнительный протокол о передаче Бессарабии под советскую сферу влияния. В 1940 году Бессарабия и северная часть Буковины (входила в состав Румынии с 1919 года) были присоединены к СССР и вошли в состав Молдавской АССР (за исключением нескольких уездов, отошедших Украине). 2 августа 1940 года Молдавия получила статус союзной республики в составе СССР со столицей в Кишиневе.

Провозглашение независимости и инициативы об объединении

27 августа 1991 года была принята Декларация о независимости Республики Молдова. В документе, в частности, были объявлены недействительными договоры между Россией и Турцией о разделе Молдавского княжества, а также закон СССР об образовании Молдавской ССР и пакт Молотова - Риббентропа.

После образования независимой Молдавии в Румынии стали активно продвигать идею объединения двух государств (унионизм). В апреле 1994 года, после ратификации Молдавией Устава СНГ и присоединения к зоне свободной торговли СНГ, палата депутатов румынского парламента с осуждением приняла декларацию. В октябре 1994 года президент Румынии Ион Илиеску в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил о "возможном объединении двух стран". Идею объединения с Румынией поддерживала и часть политических сил Молдавии, включая националистический "Национальный фронт Молдовы" (НФМ; в 1990 году получил большинство в Верховном совете Молдавской ССР).

Закон о языке 1989 года и переход на латиницу

В конце 1980-х годов в Молдавии обострился вопрос о языке. Летом 1989 года НФМ провел многочисленные демонстрации в Кишиневе с требованиями политической и экономической самостоятельности республики, ее "исторического воссоединения" с Румынией и перехода на румынский язык. Позднее НФМ также выдвинул требования о признании Бессарабии и Северной Буковины "оккупированными румынскими территориями" и о переименовании Молдавской ССР в Румынскую Республику Молдова.

31 августа 1989 года под давлением НФМ Верховный совет Молдавской ССР принял пакет законов о языке. Молдавский язык получил статус официального языка в "политической, экономической, социальной и культурной сферах", его алфавит был переведен с кириллицы на латиницу. Русский язык стал языком межнационального общения. Кроме того, была подтверждена тождественность молдавского языка румынскому. Принятие законов о языке привело к многочисленным протестам в Приднестровье и Гагаузии, где традиционно проживало большинство русского и украинского населения. В результате в 1990 году Приднестровье провозгласило свою независимость от Молдавии. Начавшееся между Тирасполем и Кишиневом противостояние вылилось в вооруженный конфликт.

28 июля 1994 года парламент Молдавии принял новую конституцию республики, в которой государственным языком был определен молдавский на основе латиницы. Однако в Декларации о независимости Республики Молдова 1991 года официальным языком страны был назван румынский на основе латинской графики. Несоответствие норм конституции декларации привело к спорам между сторонниками объединения Румынии и Молдавии, выступавшими за признание румынского языка государственным, и сторонниками сохранения молдавской идентичности.

Принятие госсимволики, схожей с румынской

В 1990 году по инициативе НФМ в качестве государственного флага Молдавии был утвержден сине-желто-красный триколор, идентичный румынскому. Соответствующие изменения в конституцию республики были приняты 27 апреля 1990 года.

Спустя несколько дней, 12 мая, была создана парламентская комиссия по подготовке проекта герба Молдавии и объявлен конкурс. Все варианты проходили согласование в государственной комиссии по геральдике Румынии. Румынской комиссией был одобрен эскиз Георге Врабие. Его проект повторял герб Кишинева 1920-1930-х годов, пожалованный городу королем Румынии Фердинандом I. Но конкурсная комиссия ВС Молдавии выбрала другой вариант, подготовленный художником Андреем Мудри. 2 ноября 1990 года проект Мудри был одобрен президиумом ВС Молдавии. Голосование по утверждению герба проходило на следующий день. Однако НФМ начал в Кишиневе многочисленные акции протеста, требуя принятия проекта Врабие, угрожая в противном случае депутатам расправой. В итоге часть членов Верховного совета покинула помещение для голосования. Несмотря на отсутствие кворума, оставшиеся депутаты приняли в качестве герба эскиз Георге Врабие.

В 1991 году молдавский парламент утвердил в качестве гимна республики румынский гимн "Пробуждайся, румын" на слова Андрея Мурешану. После обретения Молдавией независимости государственный гимн решено было изменить. 7 июля 1994 года молдавский парламент принял в качестве гимна песню "Наш язык" на стихи Алексея Матеевича, написанные в 1917 году и посвященные румынскому языку. Изначально предлагалось сделать этот вариант временным, до утверждения нового гимна. Однако "Наш язык" так и остался государственным гимном страны.

Студенческие протесты 1995 года в поддержку румынского языка

С 1990 года в Молдавии велось преподавание румынского языка и истории Румынии. После принятия в 1994 году новой конституции, определившей государственным языком молдавский, в учебные программы вместо прежних дисциплин было введено изучение молдавского языка и истории Молдавии. Это решение вызвало масштабные протесты студентов, которых активно поддерживали оппозиционные силы, выступающие за объединение с Румынией.

Многотысячные демонстрации и забастовки студентов начались в Молдавии в марте 1995 года. Протестующие выдвинули ультиматум властям республики, потребовав заменить в конституции молдавский язык на румынский, сохранить изучение румынского языка и истории, а также повысить стипендии учащимся и зарплаты педагогам. Акции протеста были приостановлены только в мае, после того как между студенческим забастовочным комитетом и представителями властей был подписан специальный протокол. В нем президент Мирча Снегур пообещал выступить с инициативой об изменении конституции, а правительство обязалось выполнить экономические требования протестующих.

27 апреля 1995 года Снегур предложил парламенту внести изменения в конституцию, в соответствии с которыми государственным языком станет румынский. Однако инициатива президента была отклонена парламентским большинством. В октябре 1995 года студенческие волнения возобновились и прекратились лишь после того, как правительство увеличило стипендии и выплатило задолженности по ним. Преподавание предмета "История румын" в школах было сохранено.

В феврале 1996 года парламент Молдавии вновь отклонил законодательную инициативу президента Мирчи Снегура об изменении официального названия государственного языка с молдавского на румынский, опасаясь "румынского экспансионизма".

Протесты 2002 года и отказ от изучения истории Молдавии

В декабре 2001 года, после избрания президентом Молдавии Владимира Воронина от Партии коммунистов, министерством образования республики было принято решение ввести в школах обязательное изучение русского языка. Депутаты от Партии коммунистов также направили в Конституционный суд законопроект о придании русскому статуса второго государственного языка. Это вновь вызвало массовые акции протеста студентов и учащихся, которые были организованы прорумынской Христианско-демократической народной партией. Ситуация осложнилась после того, как в начале 2002 года правительство решило ввести в образовательные программы предмет "История Молдавии".

В марте 2002 года на фоне обострения внутриполитической обстановки кабмин отменил решение об изучении русского языка и предмета "История Молдавии" вместо "Истории румын". Об этом премьер республики Василий Тарлев сообщил 2 марта на встрече с коллективом Молдавского госуниверситета, отметив, что "Молдавия будет единственным государством в мире, где не изучается собственная история".

В 2003 году в школьную программу в качестве эксперимента был введен курс "Интегрированная история". В 2006 году, после одобрения европейских экспертов, предмет стал обязательным. В 2011 году в Молдавии было принято решение отменить изучение интегрированной истории в школах и ввести в программу "Историю румын и всеобщую историю". Учебники для школ Молдавии, как и ранее учебники по отдельной дисциплине "История румын", издавались в Румынии. При этом президент Румынии Траян Бэсеску высказал недовольство решением молдавского правительства объединить изучение предметов.

Вопросы гражданства и границы

В 2007 году отношения между властями Молдавии и Румынии обострились. Одной из причин стали публичные высказывания президента Румынии Траяна Бэсеску о том, что более 500 тыс. молдавских граждан подали заявления на получение румынского гражданства. В 2007 году Кишинев объявил персона нон грата двух сотрудников посольства Румынии в Молдавии, а также отозвал выданное ранее Бухаресту разрешение открыть дополнительные консульства на территории республики.

В апреле 2009 года после парламентских выборов, в ходе которых победу одержала Партия коммунистов, проевропейские политические силы организовали акции протеста в Кишиневе. В ходе беспорядков митингующими были разгромлены здания парламента и резиденция президента, над ними водружены флаги Евросоюза и Румынии. Кишинев обвинил Бухарест во вмешательстве во внутренние дела. Молдавские власти ввели визовый режим на границе с соседним государством и выслали посла Румынии Филипа Теодореску, который ранее пообещал организовать массовую выдачу румынских паспортов молдавским гражданам.

События в Молдавии привели к смене власти. Летом 2009 года состоялись досрочные парламентские выборы, по итогам которых была сформирована коалиция "Альянс за европейскую интеграцию". Визовый режим с Румынией был отменен, в 2010 году в полном объеме были восстановлены дипотношения двух стран. Бухарест со своей стороны облегчил процедуру получения румынского гражданства молдаванами. 8 ноября 2010 года между странами был подписан договор о режиме государственной границы, переговоры о котором шли на протяжении 15 лет. Румыния ранее отказывалась подписывать документ, объясняя это нежеланием узаконить последствия пакта Молотова - Риббентропа. Однако в октябре 2010 года румынский президент Траян Бэсеску заявил, что договор о приграничном режиме будет подписан, чтобы поддержать правящую проевропейскую коалицию в Молдавии. В 2013 году молдавский парламент ратифицировал договор с Румынией, но Бухарест отказался проводить процедуру ратификации. По словам Бэсеску, "заключать такие соглашения с частью отторгнутой территории не имеет смысла". Кроме того, по мнению Бэсеску, Молдавия в ближайшие 25 лет может войти в состав Румынии.

В мае 2013 года парламент Румынии принял закон, объявляющий "румынами отовсюду" все романские народы и этнические группы, населяющие Балканы. К "румынам отовсюду" были причислены и молдаване, в том числе проживающие в Закарпатской, Одесской, Черновицкой областях Украины. 1 января 2014 года президент Румынии Траян Бэсеску, выступая по местному телевидению, заявил, что необходимо открыто признать, что "Молдавия - румынская земля".

Рост прорумынских настроений с 2010-х годов

Представители властей Молдавии неоднократно публично поддерживали идеи унионизма. В 2009 году и.о. президента, спикер парламента Михай Гимпу первым из высших должностных лиц республики заявил, что является румыном. Избранный в 2012 году президент Молдавии Николай Тимофти называл Молдавию и Румынию "двумя румынскими государствами".

В молдавском обществе с 2010-х годов также произошел рост прорумынских настроений, в том числе в форме принятия румынской самоидентификации. Так, в ходе переписи 2004 года 2,2% населения Молдавии указывало румынскую национальность, а 18,8% назвали родным языком румынский. По итогам переписи 2014 года уже 7% населения считало себя румынами и 23,5% указали в качестве родного языка румынский. В ходе переписи 2024 года 7,9% идентифицировали себя как румын, родным языком назвали румынский 31,3% населения. Среди них большинство составили горожане, люди с высшим образованием и молодежь.

Переименование государственного языка в румынский

После прихода к власти в 2012 году президента Николая Тимофти в Молдавии вновь был поднят вопрос о государственном языке. 5 декабря 2013 года Конституционный суд республики по запросу ряда депутатов признал Декларацию о независимости 1991 года составной частью конституции страны и ее верховенство над основным законом. Однако парламентская оппозиция блокировала внесение соответствующих изменений в Конституцию Молдавии.

31 августа 2016 года Николай Тимофти вновь призвал депутатов изменить в конституции название госязыка в соответствии с решением КС. Глава Молдавии высказал мнение, что республику населяют этнические румыны, а молдаване являются лишь "искусственным этносом". Но эта инициатива была отклонена. Осенью 2016 года президентом страны был избран социалист Игорь Додон, который придерживался мнения, что Молдавия должна укреплять собственную государственность и "не допускать румынизации".

В 2020 году пост президента республики заняла Майя Санду, лидер проевропейской Партии действия и солидарности. В апреле 2021 года глава государства призвала парламент официально переименовать госязык в румынский. 16 марта 2023 года депутаты приняли закон о переименовании государственного языка с молдавского в румынский. Оппозиция выступила против, однако закон был принят голосами правящей Партии действия и солидарности, имеющий большинство в парламенте.