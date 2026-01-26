Международный день памяти жертв Холокоста. Советские войска освободили Освенцим

День установлен резолюцией 60/7 Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года, инициаторами которой выступили Австралия, Израиль, Канада, Россия и США, а соавторами - более 90 стран

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust).

Учреждение Дня

День установлен резолюцией 60/7 Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН от 1 ноября 2005 года, инициаторами которой выступили Австралия, Израиль, Канада, Россия и США, а соавторами - более 90 государств. Дата 27 января была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1945 году советские войска освободили Освенцим (в Польше, в 60 км к западу от Кракова) - самый крупный нацистский концентрационный лагерь. Там погибли от 1,1 до 1,5 млн человек, 90% из которых - евреи. В резолюции Генассамблеи говорится, что "Холокост, приведший к истреблению одной трети евреев и несчетного числа представителей других меньшинств, будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки".

Терминология

В широком смысле термин "холокост" (от древнегреческого holocaustosis - "всесожжение", "уничтожение огнем") означает преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп - евреев, цыган, славян, инвалидов, душевнобольных, гомосексуалистов и др. - в годы Второй мировой войны. Однако в настоящее время в научной литературе и публицистике термин чаще употребляется для обозначения геноцида еврейского народа на территории нацистской Германии и оккупированных стран. Он получил распространение в 1950-х годах благодаря книгам писателя лауреата Нобелевской премии мира 1986 года Эли Визеля (1928-2016), бывшего узника Освенцима. В Израиле используется также название "Катастрофа европейского еврейства".

Холокост

В основе расовой теории нацизма - идея превосходства арийской расы над другими, признаваемыми "неполноценными", представление о "мировом еврействе" как главном враге германской нации, концепция "расовой гигиены", предусматривавшая стерилизацию или уничтожение различных категорий граждан (эпилептиков, лиц с различными наследственными болезнями, слабоумных).

Начиная с прихода Гитлера к власти в 1933 году ограничения и преследования касались в основном евреев, которые планомерно вытеснялись из всех сфер жизни Третьего рейха. В 1936 году гонениям подверглись цыгане, началось уничтожение представителей религиозных и сексуальных меньшинств. Затем последовала депортация из Германии польских евреев и массовые еврейские погромы в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, вошедшие в историю как Хрустальная ночь (из-за осколков стекла, которыми были усыпаны улицы немецких городов). С 1939 года на территориях оккупированных стран началась концентрация евреев в гетто, а после нападения на СССР - физическое уничтожение евреев на территории прибалтийских республик, Белоруссии, Украины и в южных областях России (численность евреев, оказавшихся на оккупированной немцами территории, составляла 2,75-2,9 млн человек, большинство из них погибли). "Окончательное решение еврейского вопроса" - об уничтожении порядка 10 млн проживавших в Европе евреев - было принято в январе 1942 года на конференции нацистского руководства в пригороде Берлина на озере Ванзее. Для реализации этого решения были созданы лагеря смерти (в основном на территории Польши), где узники не жили более 2 часов, - столько времени занимал их путь от разгрузочной станции до газовой камеры. По мере распространения власти рейха гитлеровцы подвергали гонениям и убивали миллионы людей нееврейского происхождения - военнопленных, деятелей культуры и церкви, политических диссидентов (коммунистов, социалистов и профсоюзных активистов) оккупированных стран. Последняя массовая операция по уничтожению "лишнего" населения была проведена летом 1944 года в Освенциме.

Жертвы

Точное число жертв Холокоста неизвестно. По оценкам, основанным главным образом на сравнении предвоенных и послевоенных переписей населения, были убиты 6 млн евреев - 60% евреев Европы, или около трети еврейского населения мира, и примерно четвертая часть проживавших в Европе цыган - 220 тыс. человек. Среди погибших в лагерях смерти - 3 млн советских военнопленных, порядка 200 тыс. людей с психическими расстройствами, умственно отсталых, больных, инвалидов, тысячи детей с неврологическими заболеваниями, около 9 тыс. гомосексуалистов. Согласно ряду исследований, в нацистской Германии и на оккупированных территориях было преднамеренно истреблено более 20 млн человек, по другим оценкам только число жертв геноцида славян (поляков, русских, словенцев и др.) составляет от 19,7 млн до 23,9 млн, из них граждане СССР - от 15,5 млн до 19,5 млн (военнопленные и мирные жители, в т. ч. евреи, вывезенные в лагеря или погибшие в ходе расправ на территории страны).

Сохранение памяти

Резолюция ГА ООН, учредившая День в 2005 году, направлена против попыток отрицания Холокоста как исторического события и осуждает любые проявления религиозной нетерпимости. В документе содержится призыв к странам разработать просветительские программы, нацеленные на сохранение у будущих поколений памяти об этой странице истории с тем, чтобы не допустить повторения геноцида. В соответствии с резолюцией была учреждена программа "Холокост и ООН", в рамках которой реализуются международные кампании и семинары, готовятся учебные материалы для педагогов и студентов.

В январе 2007 года ГА ООН приняла резолюцию, в которой призвала все страны безоговорочно отвергать любое отрицание Холокоста, а в резолюции от января 2022 года было подчеркнуто, что "игнорирование исторического факта тех ужасных событий повышает риск их повторения".

Начиная с 2005 года проводится серия международных мероприятий, ориентированных на сохранение памяти о Холокосте и других трагических событиях Второй мировой войны, - Всемирный форум памяти Холокоста. Его организатором выступает специальный фонд, курируемый Европейским еврейским конгрессом - международной неправительственной организацией, представляющей интересы европейского еврейства. К настоящему времени состоялось пять таких форумов (в 2005, 2006, 2010, 2015 и 2020 годах).

Ежегодно 27 января, а также в преддверии этой даты в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и в отделениях ООН (в Вене, Женеве и Найроби) организуются различные церемонии, демонстрируются фильмы о событиях, связанных с Холокостом, открываются тематические выставки и проводятся другие памятные мероприятия. В 2026 года они объединены темой "Память о Холокосте во имя достоинства и прав человека".