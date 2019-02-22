Глава РФС Александр Дюков. Биография

В 1996-1998 гг. Александр Дюков являлся финансовым, затем - генеральным директором ЗАО "Петербургский нефтяной терминал".

В 1991 г. окончил Ленинградский кораблестроительный институт (ныне - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет) по специальности "инженер- аэрогидромеханик". В 2001 г. получил в Санкт-Петербургском международном институте менеджмента степень магистра делового администрирования.

Александр Валерьевич Дюков родился 13 декабря 1967 г. в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург).

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 февраля 2019 г. Александр Дюков был избран на пост президента Российского футбольного союза.

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В 1998-1999 гг. был директором по экономике, а также и. о. гендиректора ОАО "Морской порт Санкт-Петербург".

В 2000-2003 гг. Александр Дюков являлся председателем совета директоров ЗАО "Петербургский нефтяной терминал".

В 2003-2006 гг. - президент компании "Сибур", в 2006-2011 гг. - председатель совета директоров ОАО "Сибур холдинг". С 2011 г. по н. в. занимает должность заместителя председателя совета директоров данной компании.

С 2006 г. по 2008 г. - президент, с 2008 г. по н. в. - председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть".

С 2008 г. по 2017 г. Александр Дюков являлся президентом футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург). С 2017 г. возглавляет совет директоров "Зенита".

Член исполкома Российского футбольного союза, председатель комитета программ развития футбола.

Александр Дюков входит в советы директоров ООО "Национальный нефтяной консорциум" (2009), хоккейного клуба СКА (Санкт-Петербург, 2010) и ООО "Хоккейный город" (2012), а также в президиум Федерации футбола Санкт-Петербурга (2014).

Член правления, председатель комитета по промышленной безопасности Российского союза промышленников и предпринимателей (2013).

Член попечительских советов Российской шахматной федерации, Русского географического общества, Санкт- Петербургского горного университета, Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина (Москва).

По оценке российской версии журнала "Форбс", Александр Дюков в 2018 г. занимал 191-е место среди богатейших бизнесменов РФ с состоянием 500 млн долларов США. Владеет 0,0053% акций "Газпром нефти".