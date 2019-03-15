За что США вводили санкции в отношении России

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 марта 2019 года минфин США внес в черный список шесть физических лиц и восемь организаций, связанных с Россией. Ограничения направлены против тех, кто, по мнению Вашингтона, причастен "к необоснованным нападениям России на украинские военные корабли в Керченском проливе (25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины, нарушившие порядок прохождения через территориальное море РФ, были задержаны и доставлены в Керчь, моряки арестованы), аннексии Крыма и поддержке незаконных выборов сепаратистских правительств на востоке Украины".

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, какие поводы США использовали для введения санкций в отношении России (приведены формулировки американского правительства).

За продажу Индии ракетных двигателей на $400 млн в 1992 году под действие санкций попал "Главкосмос".

За военно-техническое сотрудничество с Ираном в июле 1998 года США ввели санкции против ряда российских компаний и организаций, в том числе Балтийского государственного технического университета, занимавшегося обучением иранских студентов, НИИ "Графит", поставлявшего Ирану базальтовое волокно.

За поставку Сирии противотанковых ракетных комплексов "Корнет-Э" 2 апреля 1999 года США ввели санкции против Тульского конструкторского бюро приборостроения, Климовского центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) и Вольского механического завода. Впоследствии российские компании неоднократно попадали под действие санкций за нарушение закона о нераспространении в отношении Ирана и Сирии.

За причастность к гибели 16 ноября 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская Тишина" аудитора британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, а также за "совершение внесудебных убийств, пыток и других серьезных нарушений прав человека" США ввели в 2013 году санкции в отношении сотрудников российских силовых ведомств.

За "подрыв демократических процессов и институтов на Украине, а также за угрозу ее миру, безопасности, суверенитету и территориальной целостности" в марте 2014 года США заморозили сотрудничество с Россией в военной, космической и атомной сферах и ввели санкции в отношении ряда лиц и компаний. С тех пор санкции неоднократно расширялись и продлевались.

За "проведение киберопераций, направленных против американских выборов" США 29 декабря 2016 года выслали из страны 35 российских дипломатов, а также наложили арест на два дипломатических объекта в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. В санкционный список попали ряд лиц и организаций, в их числе Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное управление Генштаба ВС России. Впоследствии санкции неоднократно продлевались.

В связи с обвинением в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери 27 августа 2018 года был введен новый пакет санкций. Он включал запрет на продажу оружия, на экспорт товаров и технологий двойного назначения, "чувствительных" с точки зрения национальной безопасности технологий, электроники и компонентов для нефтегазовой отрасли, а также на кредитование (кроме кредитов на покупку продуктов питания или сельскохозяйственной продукции).

За "вмешательство граждан России в ход американских избирательных процессов, кибератаку на Всемирное антидопинговое агентство и Организацию по запрещению химического оружия", а также за "другую злонамеренную деятельность" 19 декабря 2018 года США внесли в санкционные списки 18 россиян и четыре российских информационных ресурса.

15 марта 2019 года в черный список были включены шесть физических лиц и восемь организаций, связанных с Россией. В их числе заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев и начальник пограничного управления ФСБ по Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич и российские оборонные концерн "Океанприбор" (оборудования для кораблей ВМФ), завод "Фиолент" (машиностроение), конструкторско-технологическое бюро "Судокомпозит", судостроительное предприятие "Звезда", Ярославский судостроительный завод, Зеленодольский завод имени А.М. Горького.