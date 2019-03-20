Итоги деятельности Алексея Орлова на посту главы Республики Калмыкия

За время руководства Алексеем Орловым Калмыкией валовой региональный продукт (ВРП) республики вырос на 72,55% - с 24 млрд 404 млн рублей в 2010 году до 66 млрд 512 млн в 2017 году (Росстат; данные за 2018 год не опубликованы). По этому показателю место региона в рейтинге субъектов РФ не изменилось - 81-е.

Алексей Орлов возглавлял Калмыкию с 24 октября 2010 года (3069 дней). По продолжительности пребывания в должности занимал 15-е место среди действующих глав субъектов Федерации. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о некоторых итогах его работы на посту руководителя республики в 2010-2019 годах.

ВРП на душу населения за тот же период вырос в 2,9 раза - с 84 тыс. 359 рублей (78-е место в 2010 году) до 240 тыс. 454 (66-е в 2017 году).

В 2010 году бюджет республики был исполнен с дефицитом в 145 млн рублей. Доходы составили 9 млрд 237 млн рублей (83-е место), расходы - 9 млрд 382 млн (82-е место среди российских регионов). В 2018 году дефицит бюджета Калмыкии уменьшился на 24,83% по сравнению с 2010 годом - до 109 млн рублей. Доходы увеличились на 64,39% - до 15 млрд 185 млн рублей, расходы - на 63,01% - до 15 млрд 294 млн рублей (84-е место по обоим показателям).

В бюджете на 2019 год заложен дефицит в размере 151 млн рублей, что на 38,53% больше, чем в 2018 году. Доходы, как ожидается, снизятся на 1,36% - до 14 млрд 979 млн рублей, расходы - на 1,07% - до 15 млрд 130 млн рублей.

Инвестиции в основной капитал региона в 2018 году увеличились в 1,9 раза по сравнению с 2010 годом и составили 12 млрд 973 млн рублей. По этому показателю республика переместилась с 82-го места среди субъектов РФ в 2010 году на 84-е в 2018 году.

Социальная сфера

Численность населения Калмыкии с 2010 года уменьшилась на 5,86% - с 290 тыс. человек на 1 января 2010 года (78-е место) до 273 тыс. на аналогичную дату 2019 года (80-е место). Рождаемость на 1 тыс. населения снизилась на 28,1% - с 15,3 человека в 2010 году (13-е место) до 11 в 2018 году (республика делила 32-34-е места с Московской областью и Камчатским краем).

Смертность на 1 тыс. населения за тот же период сократилась на 12,73% - с 11 человек в 2010 году до 9,6 в 2018 году. По этому показателю в 2010 году регион делил 73-74-е места с Москвой, в 2018 году занимал 75-ю позицию в российском рейтинге. Уровень безработицы в четвертом квартале 2018 года составил 7,8% (данные за весь год не опубликованы).

Размер среднемесячной заработной платы в Калмыкии вырос в 2,2 раза по сравнению с 2010 годом и составил в 2018 году 26 тыс. 87 рублей. (в 2010 году - 81-е место, в 2018 году - 78-е). За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась в 1,8 раза - до 11 тыс. 971 (71-е место, в 2010 году - 79-е).

С 2010 по 2018 год число преступлений на 100 тыс. человек населения сократилось на 28,77% - с 1 тыс. 401 до 998. По этому показателю республика улучшила свою позицию в общероссийском рейтинге, переместившись с 63-го места на 71-е.