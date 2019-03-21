Итоги деятельности Марины Ковтун на посту губернатора Мурманской области

За время руководства Мариной Ковтун областью валовой региональный продукт (ВРП) региона увеличился на 57,06% - с 283 млрд 846 млн рублей. в 2012 году до 445 млрд 795 млн в 2017 году (Росстат; данные за 2018 год не опубликованы). По этому показателю в 2012 году область занимала 44-е место среди субъектов РФ, в 2017 году - 42-е.

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 марта 2019 года губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила журналистам, что попросила президента РФ о досрочной отставке. Она возглавляет регион с 4 апреля 2012 года (2543 дня). По продолжительности пребывания на посту занимает 20-е место среди действующих глав субъектов Федерации. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о некоторых итогах ее работы в должности губернатора Мурманской области в 2012-2019 годах.

ВРП на душу населения за тот же период вырос на 63%: с 361 тыс. 968 рублей до 589 тыс. 997 рублей (16-е место в 2012 году, 14-е - в 2017 году).

В 2012 году бюджет Мурманской области был исполнен с дефицитом в 5 млрд 907 млн рублей. Доходы составили 53 млрд 68 млн рублей (42-е место среди российских регионов), расходы - 58 млрд 975 млн (40-е место). В 2018 году дефицит бюджета уменьшился до 338 млн рублей, что в 17,5 раза меньше, чем в 2012 году. Доходы выросли на 54,46% - до 81 млрд 971 млн рублей. (43-е место), расходы - на 39,57% - до 82 млрд 309 млн рублей. (41-е место).

В бюджете региона на 2019 год заложен профицит в размере 797 млн рублей. Доходы, как ожидается, снизятся на 25,79% по сравнению с 2018 годом - до 60 млрд 827 млн рублей, расходы - на 27,07% - до 60 млрд 30 млн рублей.

Инвестиции в основной капитал в 2018 году выросли в два раза по сравнению с 2012 годом и составили 144 млрд 604 млн рублей. По этому показателю область переместилась с 47-го места среди субъектов РФ в 2012 году на 33-е место в 2018 году.

Социальная сфера

Численность населения региона Мурманской области с 2012 года уменьшилась на 5,08% - с 788 тыс. человек на 1 января 2012 года (62-е место) до 748 тыс. на аналогичную дату 2019 года (63-е). При этом рождаемость на 1 тыс. человек снизилась на 17,8% - с 11,8 человека в 2012 году до 9,7 в 2018 году. По этому показателю в 2012 году регион делил 60-61-е места с Нижегородской областью, в 2018 году - 60-63-е позиции с Карелией, Костромской и Новгородской областями.

Смертность на 1 тыс. населения сократилась на 2,65% - с 11,3 человека в 2012 году (70-е место) до 11 в 2018 году (регион делил 69-70-е места с Тюменской областью). Уровень безработицы в четвертом квартале 2018 года составил 8% (данные за весь год не опубликованы).

Размер среднемесячной заработной в Мурманской области увеличился на 59,12% по сравнению с 2012 годом и составил в 2018 году 57 тыс. 582 рублей (в 2012 году - 10-е место, в 2018 году - 11-е). За тот же период среднемесячная пенсия выросла на 52,40% до 19 тыс. 45 рублей (четвертое место, в 2012 году - восьмое).

С 2012 по 2018 года число преступлений на 100 тыс. человек населения сократилось на 12,54% - с 1 тыс. 834 до 1 тыс. 604. По этому показателю область немного улучшила свою позицию в общероссийском рейтинге, переместившись с 28-го на 29-е место.