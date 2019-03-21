Итоги деятельности Юрия Берга на посту главы Оренбургской области

За время пребывания Юрия Берга на посту губернатора области валовой региональный продукт (ВРП) региона вырос в 1,8 раза - с 458 млрд 145 млн рублей в 2010 году до 823 млрд 92 млн рублей в 2017 году (Росстат; данные за 2018 год не опубликованы). По этому показателю место области в рейтинге субъектов РФ не изменилось - 23-е.

Юрий Берг возглавлял Оренбургскую область с 15 июня 2010 года (3202 дня). По продолжительности пребывания на посту занимал 11-е место среди действующих глав субъектов Федерации. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о некоторых итогах его работы в должности главы региона в 2010-2019 годах.

ВРП на душу населения за тот же период увеличился также в 1,8 раза - с 224 тыс. 937 рублей до 414 тыс. 937 рублей (23-е место в 2010 году, 30-е - в 2017 году).

В 2010 году дефицит бюджета Оренбургской области составил 4 млрд 804 млн рублей. Доходы - 68 млрд 380 млн рублей (28-е место среди российских регионов), расходы - 73 млрд 184 млн (24-е место). В 2018 году бюджет был исполнен с профицитом в 12 млрд 293 млн рублей. Доходы выросли на 59,26% по сравнению с 2010 года - до 108 млрд 901 млн рублей (34-е место), расходы - на 32,01% - до 96 млрд 608 млн (35-е место).

На 2019 год запланирован сбалансированный бюджет: доходы и расходы, как ожидается, составят 88 млрд 133 млн рублей, что соответственно на 19,07% и 8,77% меньше, чем в 2018 году.

Инвестиции в основной капитал региона в 2018 году выросли почти в два раза по сравнению с 2010 года и составили 204 млрд 238 млн рублей. По этому показателю область переместилась с 28-го места среди субъектов РФ в 2010 году на 25-е в 2018 году.

Социальная сфера

Численность населения Оренбургской области с 2010 года сократилась на 3,87% - с 2 млн 42 тыс. человек на 1 января 2010 года до 1 млн 963 тыс. на аналогичную дату 2019 года. Место региона осталось прежним - 23-е. При этом рождаемость на 1 тыс. населения уменьшилась на 20,71% - с 14 человек в 2010 году до 11,1 в 2018 году. По этому показателю в 2010 году. Оренбургская область делила 22-23-е места с Башкирией, в 2018 году - 30-31-е позиции с Амурской областью.

Смертность на 1 тыс. населения за тот же период снизилась на 8,28% - с 14,5 человека в 2010 году (регион делил 41-42-е места с Чувашией) до 13,3 в 2018 году (36-37-е места с Амурской областью). Уровень безработицы в четвертом квартале 2018 года составил 4,9% (данные за весь год не опубликованы).

Размер среднемесячной заработной платы в Оренбургской области вырос в два раза по сравнению с 2010 года и составил в 2018 году 30 тыс. 524 рублей (56-е место; в 2010 году - 52-е). За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась в 1,9 раза - до 13 тыс. 20 рублей. В результате Оренбургская область переместилась с 66-го места в 2010 году на 53-е место в 2018 году.

С 2010 по 2018 год число преступлений на 100 тыс. человек населения снизилось на 21,63% - с 1 тыс. 692 до 1 тыс. 326. По этому показателю область ухудшила свою позицию в общероссийском рейтинге, переместившись с 49-го на 41-е место.