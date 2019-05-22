Биография секретаря СНБО Украины Александра Данилюка

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка. Александр Данилюк сменит на посту секретаря СНБО Александра Турчинова.

Александр Александрович Данилюк родился 22 июля 1975 года в поселке Григориополь Молдавской ССР (ныне - город в составе Республики Молдова). Отец - Александр Петрович, работал директором института "Академпроект" Академии наук Украины, мать - Людмила Владимировна, была преподавателем кибернетики в Киевском политехническом институте им. Игоря Сикорского. Вскоре после рождения Александра Данилюка его семья переехала в Киев.

В 1998 году окончил Киевский политехнический институт (ныне - Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского") по специальности "инженер-электрик", одновременно получал финансовое образование в Киевском институте инвестиционного менеджмента. В 2001 году окончил Бизнес-школу Индианского университета (США), получив степень MBA.

Работал брокером, был начальником отдела в ЗАО "Альфа капитал". Некоторое время работал в "Академпроекте", затем - в украинском представительстве Western NIS Enterprise Fund.

В 2002 году переехал в Великобританию. В течение трех лет был старшим консультантом международной консалтинговой компании McKinsey & Company в Лондоне и Москве.

После так называемой оранжевой революции 2004 года, в результате которой к власти пришел Виктор Ющенко, Александр Данилюк был экономическим советником премьер-министра Юрия Еханурова. Занимался, в частности, приватизацией компании "Криворожсталь", вопросами энергетики.

В августе 2006 года уехал в Лондон. Возглавлял инвестиционный фонд Rurik Real Estate Investment, консалтинговую компанию CEE Investment & Advisory LLP.

В 2010 году вернулся в Киев. 23 сентября 2010 года был назначен внештатным советником президента Украины Виктора Януковича. Тогда же возглавил созданный консультативно-совещательный орган при президенте Украины - Координационный центр по внедрению экономических реформ (победил в конкурсе на эту должность).

Во время событий "евромайдана" 2014 года, по словам самого Александра Данилюка, он выступал против силового подавления протестов оппозиции. 24 февраля 2014 года, сразу же после госпереворота и отстранения от власти президента Виктора Януковича, был уволен с должности советника главы государства и.о. президента Александром Турчиновым.

17 июля 2014 года назначен постоянным представителем новоизбранного президента Украины Петра Порошенко в кабинете министров. Одновременно с 25 сентября 2015 года являлся заместителем главы администрации президента, курировал экономическую и финансовую сферу, а также судебную реформу (администрацию возглавлял Борис Ложкин). Занимал обе должности до апреля 2016 года, когда правительство Арсения Яценюка было отправлено в отставку.

14 апреля 2016 года Александр Данилюк был назначен министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана. В 2017 году генпрокурор Украины Юрий Луценко обратился к премьер-министру с просьбой уволить главу Минфина. Поводом послужила проверка, проведенная в отношении Данилюка Государственной фискальной службой, по итогам которой налоговики обвинили министра в неуплате налогов на 746 тыс. гривен (порядка $28 тыс.).

7 июня 2018 года Верховная рада отправила Александра Данилюка в отставку с поста главы Минфина Украины по представлению Владимира Гройсмана. Отставка последовала после конфликта премьера и министра финансов. 23 мая на заседании кабинета министров Александр Данилюк потребовал назначить себе пятого заместителя, а после отказа со стороны главы правительства пригрозил, что уйдет в отставку. Также министр высказал предложение о необходимости реформирования Государственной фискальной службы, которое не было поддержано премьером. Спустя несколько дней Александр Данилюк направил жалобу послам стран "Большой семерки" (G7), где описал конфликт, который возник у него с Владимиром Гройсманом.

Во время президентской избирательной кампании 2019 года стал советником по международной политике и экономике кандидата Владимира Зеленского, который 21 апреля был избран главой украинского государства.

В должности министра финансов Украины задекларировал по итогам 2017 года 579 тыс. 812 гривен ($22 тыс.), супруга - 36 тыс. 335 гривен (около $1,4 тыс.).

Владеет английским, испанским, русским и французским языками.

Женат, двое сыновей - Ричард и Владимир. Супруга - Ольга Владимировна, занимается театральными постановками (дизайн, режиссура). Жена и дети Александра Данилюка имеют гражданство Великобритании. Сам Данилюк в 2016 году сообщил, что отказался от гражданства этой страны из-за желания сделать политическую карьеру на Украине.