Как снимали ограничения на малый и средний бизнес в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 мая 2019 года уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов представил президенту РФ Владимиру Путину ежегодный доклад о положении дел с правами человека в области предпринимательской деятельности. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как в России снимали ограничения для малого и среднего бизнеса и стимулировали его развитие.

История

Малый и средний бизнес начал возрождаться в России во времена перестройки. В 1987-1988 годах развитие получило кооперативное движение. К началу 1990 года, по данным Госкомстата, в России действовало 193 тыс. кооперативов, в которых работали 4,7 млн человек. Быстрому росту их числа способствовали низкие процентные ставки по банковским кредитам для организаций (до 1%) и налоги на доходы (2-10% вместо 39% для промышленных предприятий), а также возможность самостоятельно устанавливать цены на продукцию и услуги.

В 1990 году был принят закон РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности", легализовавший наемный труд. Уже в 1991 году число малых предприятий достигло 267 тыс., на них работали 5,4 млн человек. Рыночные реформы привели к тому, что в 1996 году число малых предприятий увеличилось до миллиона, а число их сотрудников - до 10 млн человек. Основной сферой деятельности малого бизнеса стала торговля.

До второй половины 1990-х бизнес фактически развивался бесконтрольно. Отсутствие правового регулирования и адекватной фискальной политики приводили к тому, что предприниматели использовали т. н. серые схемы и уходили от уплаты налогов.

В 1998 году в рамках обновления законодательства требования к бизнесу были ужесточены. Предпринимателей обязали при регистрации вставать на учет в фондах пенсионного, социального и обязательного медицинского страхования, значительно возросла налоговая нагрузка (80% от прибыли). Эти меры были направлены на борьбу c теневым бизнесом, но вместе с тем избыточные регулятивные барьеры привели к сокращению предпринимательской активности. Ужесточение административного давления и фискальной политики, а также последствия дефолта августа 1998 года привели к тому, что к 2000 году число малых фирм сократилось до 840 тыс., многие бизнесмены ушли в теневой сектор экономики.

8 июля 2000 года в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин назвал одними из основных направлений деятельности государства снижение налогового бремени и освобождение предпринимателей от административного давления.

В рамках государственной политики по поддержке малого и среднего бизнеса были приняты меры по снижению фискальной нагрузки и обязательного регулирования, упрощен учет, создана патентная система и др.

В России по состоянию на конец 2018 года действовали 2,67 млн предприятий среднего и малого бизнеса, в которых работали порядка 12 млн человек. В индивидуальной предпринимательской деятельности заняты еще 5,8 млн человек. По данным Росстата, доля малого и среднего бизнеса в российской экономике составляет 21,9%.

Снижение налогов

С 1 января 2002 года налог на прибыль, ранее составлявший 35% и выше, был снижен до 24%, а в 2009 году - до 20%. Также в 2002 году в Налоговый кодекс введена упрощенная система налогообложения. В настоящее время она используется бизнесом, если размер доходов не превышает 150 млн руб. за отчетный период. С 1 января 2004 года в России был отменен налог с продаж (устанавливался регионами, составлял до 5%).

В целом меры правительства РФ в 2000-2010-е годы позволили сократить общее количество налогов с 54 до 15.

В 2012 году поправками в Налоговый кодекс была введена новая патентная система налогообложения для некоторых категорий предпринимателей.

С 2015 года в России был принят закон о двухгодичных налоговых каникулах для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Однако помимо налогов бизнес-сообщество жаловалось на появление в 2010-х большого числа сборов, которые часто называют "квазиналогами" (в том числе платежи по системе "Платон", утилизационный и курортный сборы и т. д.). 1 апреля 2019 года Министерство финансов РФ опубликовало проект поправок в первую и вторую части Налогового кодекса, который, в частности, предполагает заменить отдельные сборы полноценными налогами.

Упрощенная отчетность

В 2010 году малый бизнес получил право вести сокращенную форму бухгалтерской отчетности. Предпринимателям разрешили не составлять приложения к отчетам, если они не содержат важной информации для проверяющих органов. Помимо малого бизнеса упрощенную отчетность могут предоставлять некоммерческие структуры и участники проекта "Сколково".

С 2013 года могут не вести бухгалтерского учета индивидуальные предприниматели без наемных работников - им разрешили подавать только налоговую декларацию.

Защита прав бизнеса

В России проводится курс на гуманизацию наказаний, связанных с бизнесом. В 2012 году были декриминализованы ряд статей Уголовного кодекса РФ, в 2013 году впервые проведена амнистия осужденных за экономические преступления (мошенничество, уклонение от уплаты налогов и др.), которая коснулась более 2,3 тыс. человек. В 2016 году были расширены основания для освобождения от уголовного наказания, введены судебные штрафы.

27 декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому обвиняемые в небольших преступлениях (в том числе по "предпринимательским" статьям) могут быть освобождены от уголовной ответственности при условии выплаты компенсации.

Для защиты прав предпринимателей в июне 2012 года была учреждена специальная должность уполномоченного по защите прав предпринимателей, ее занял Борис Титов. Во всех субъектах Федерации в настоящее время работают региональные бизнес-омбудсмены, в 42 регионах открыты центры общественных процедур "Бизнес против коррупции".

Снижение числа проверок, "регуляторная гильотина"

Одним из факторов, мешающих развитию малого бизнеса, многие предприниматели называют частые административные проверки. В 2016-2018 годах был введен мораторий на все плановые неналоговые проверки малых предприятий. В 2019-2020 годах предусмотрены надзорные каникулы в отношении юридических и физических лиц, которые включены в Единый реестр субъектов малого предпринимательства (создан в 2016 году). Однако некоторые проверки все-таки будут проводиться на основании риск-ориентированного подхода.