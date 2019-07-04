Как проходит аудиенция у Папы Римского

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 июля 2019 года президент России Владимир Путин, находящийся с визитом в Италии, посетит Ватикан, где он будет принят Папой Римским Франциском. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как проходят аудиенции в Ватикане.

Личной аудиенции понтификов удостаиваются только главы государств и правительств, дипломаты, кардиналы, епископы. Просьба об аудиенции направляется в папскую канцелярию, дата и время согласовываются заранее.

Аудиенция традиционно проходит в Папской библиотеке Апостольского дворца. Начинается она с того, что Папа Римский встречает гостя в небольшой смежной комнате, где находятся фото- и телерепортеры. Гость может поцеловать протянутую ему руку или ограничиться рукопожатием. После фотосъемки участники встречи перемещаются в библиотеку. Беседа проходит лишь в присутствии переводчика, при этом Папа и его гость сидят за столом лицом к лицу. Папские помощники и лица, сопровождающие гостя, стоят или сидят в глубине комнаты. Встреча обычно продолжается не более часа. Затем проходит церемония представлений членов делегации и обмен подарками, обычно это сувениры, картины, книги. Папа первым заканчивает аудиенцию и провожает гостя до порога библиотеки.

Требования к одежде присутствующих на личной аудиенции в настоящее время не так строги, как в прошлом. Мужчины приходят в темных костюмах с галстуком (редко в национальных костюмах), женщины - в черных закрытых платьях с длинными рукавами, с вуалью на голове. Драгоценные украшения не допускаются, за исключением часов и обручальных колец. Известны лишь несколько случаев отступления от этих правил. Например, в 1989 году Раиса Максимовна Горбачева, супруга первого президента СССР, пришла на прием к Иоанну Павлу II в костюме красного цвета. В последнее время некоторые женщины вопреки традиции присутствуют на приеме у понтифика с непокрытой головой.

Помимо личных встреч, Папа по средам в 11 утра проводит общие аудиенции в Соборе святого Петра или на площади перед ним. Обычно они собирают по 50 тыс. человек. Для получения билетов нужно направить заявку в префектуру Ватикана.